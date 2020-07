Henné per Capelli Migliori: Quali scegliere e Come utilizzarle

L'uso di questo colorante naturale ha origini antichissime, tanto da essere rinvenuto in tracce anche nelle mummie egizie. In India e Medio Oriente, l'henné ha un'importante valenza rituale, tanto da essere utilizzato per decorare le mani ed i piedi nelle cerimonie sacre, come il matrimonio.

L'henné è un colorante naturale al 100% ricavato dalle foglie essiccate di un arbusto, la Lawsonia inermis , poi ridotte in polvere. Utilizzata per tingere ed intensificare il colore dei capelli, la mistura ottenuta con l'aggiunta di acqua dona una sfumatura rossiccia alla chioma, grazie alla presenza del lawsone (un naftochinolone dalle proprietà coloranti e riflessanti),

Henné: varianti e sfumature

La colorazione conferita dall'henné dipende dalla presenza di glicosidi nelle foglie di Lawsonia inermis che, per idrolisi, liberano un pigmento – il lawsone – che vira al rossastro all'aria. Una volta mescolato all'acqua, si ottiene una mistura pastosa verdognola simile all'argilla che si applica direttamente sui capelli e rilascia una tinta che vira dal color ruggine al mogano.

In commercio, si trovano essenzialmente tre varianti di henné:

Henné naturale o rosso (rossa): è la versione tradizionale, derivata dalle foglie essiccate e polverizzate di Lawsonia inermis. L'effetto sui capelli è un colore rosso chiaro, che sui capelli biondi o bianchi può virare verso il ramato chiaro, mentre sui capelli castani conferirà dei riflessi dal tono caldo.

(rossa): è la versione tradizionale, derivata dalle foglie essiccate e polverizzate di Lawsonia inermis. L'effetto sui capelli è un colore rosso chiaro, che sui capelli biondi o bianchi può virare verso il ramato chiaro, mentre sui capelli castani conferirà dei riflessi dal tono caldo. Henné neutro (più chiara): si ottiene dalla Senna italica, anche nota con il nome di Cassia obovata, è può essere utilizzato come una semplice maschera per rendere più forti i capelli, specie quando sono capelli sottili o sfibrati.

(più chiara): si ottiene dalla Senna italica, anche nota con il nome di Cassia obovata, è può essere utilizzato come una semplice maschera per rendere più forti i capelli, specie quando sono capelli sottili o sfibrati. Henné nero (più scura): si ottiene dalle foglie della pianta Indigofera tinctoria, conosciuta anche come Indigo e dalla quale si cui si ottiene il ben noto colorante vegetale "indaco". Tradizionalmente utilizzata per la colorazione dei tessuti, l'Indigo viene utilizzata per ottenere ciò che conosciamo come hennè rosso mogano particolarmente indicato per chi ha i capelli neri o scuri, capace di conferire alla chioma sfumature rosso scuro e violacee.

L'assenza di sostanze chimiche come l'ammoniaca hanno reso l'henné un'alternativa piuttosto comune alle tinte per capelli. Tuttavia, dal momento che propone una gamma limitata di nuance, questo prodotto viene spesso addizionato con altre erbe tintorie per ottenere riflessi differenti. Per esempio, per conferire differenti tonalità di castano, l'henné può essere utilizzato in combinazione con il katam (Buxus dioica).

In commercio, sono disponibili varianti già preparate ideali per chi desidera una colorazione sul castano, nero o biondo, tutte naturali e ottenute dalla combinazione di diverse piante.

Henné Neutro

Le Henné neutre sono spesso usate come impacco di bellezza perché non hanno alcuna proprietà tintoriale. Infatti l'henné neutro di Serge D'Estel Paris sono presentate proprio come maschera per capelli. In particolare le henné restituiscono corpo e vigore al capello e svolgono un'azione seboregolatrice, sono quindi ideali per chi ha i capelli grassi, che tendono a sporcarsi facilmente, ma anche per chi ha le chiome stressate e sfibrate. La preparazione è quella classica: la polvere di henné va disciolta in acqua; una volta ottenuta una pastella la si deve stendere sui capelli, coprire e lasciare in posa per mezz'ora o 45 minuti. Si può fare questo impacco una volta alla settimana.

Henné Rosso Egiziano Forsan

Le Henné rosse sono senza dubbio le più tradizionali, dato che la tintura ricavata dalla pianta di Lawsonia è proprio di questo colore. La Tradizione Erboristica Forsan ci propone delle henné rosso egiziano, perché ricavate dalla particolare Lawsonia Inermis Egiziana. Non tinge come farebbe una normale tintura, ma agisce come un riflessante facendo venir fuori i toni più rossi dai capelli più scuri e rende più vividi i riflessi sui capelli rossi o castani. L'hennè di Forsan è 100% naturale, non contiene né conservanti né additivi chimici e persino il packaging è green, visto che il cartoncino della confezione è riciclato.

Crema Colorante con Estratto di Henné

Quella proposta da Herbal Time non è esattamente la classica polvere di henné, ma una crema colorante per capelli con estratto di henné e ortica. E' una tinta che non contiene ammoniaca, solfato o parabeni. Nella formula ci sono invece (oltre ad henné e ortica) olio di oliva 100%, olio di resina. Essendo una formulazione delicata è adatta soprattutto a chi ha i capelli grigi, e riesce a coprire fino all'80%. Nonostante questa differenza rispetto alle tinture tradizionali, le recensioni sono molto positive, perché il fatto che si tratti di un prodotto poco aggressivo che dà buoni risultati ha per molti utenti un valore aggiunto.