Henné per Capelli Migliori: Quali scegliere e Come utilizzarli

L'uso di questo colorante naturale ha origini antichissime, tanto da essere rinvenuto in tracce anche nelle mummie egizie. In India e Medio Oriente, l'henné ha un'importante valenza rituale, tanto da essere utilizzato per decorare le mani ed i piedi nelle cerimonie sacre, come il matrimonio.

L'henné è un colorante naturale al 100% ricavato dalle foglie essiccate di un arbusto, la Lawsonia inermis , poi ridotte in polvere. Utilizzata per tingere ed intensificare il colore dei capelli , la mistura ottenuta con l'aggiunta di acqua dona una sfumatura rossiccia alla chioma, grazie alla presenza del lawsone (un naftochinolone dalle proprietà coloranti e riflessanti),

In commercio, sono disponibili varianti già preparate ideali per chi desidera una colorazione sul castano, nero o biondo, tutte naturali e ottenute dalla combinazione di diverse piante.

L'assenza di sostanze chimiche come l' ammoniaca hanno reso l'henné un'alternativa piuttosto comune alle tinte per capelli . Tuttavia, dal momento che propone una gamma limitata di nuance, questo prodotto viene spesso addizionato con altre erbe tintorie per ottenere riflessi differenti. Per esempio, per conferire differenti tonalità di castano, l'henné può essere utilizzato in combinazione con il katam (Buxus dioica).

La colorazione conferita dall'henné dipende dalla presenza di glicosidi nelle foglie di Lawsonia inermis che, per idrolisi, liberano un pigmento – il lawsone – che vira al rossastro all'aria. Una volta mescolato all'acqua, si ottiene una mistura pastosa verdognola simile all' argilla che si applica direttamente sui capelli e rilascia una tinta che vira dal color ruggine al mogano.

Oltre alle proprietà coloranti e riflessanti , l'henné gode di un effetto riequilibrante per il cuoio capelluto, utili per tenere sotto controllo la seborrea e la forfora grassa ; tale caratteristica dipende dalla presenza di tannini e di un olio essenziale dalle proprietà sebo -regolatrici e astringenti .

Oltre a colorare in modo naturale, già dal primo utilizzo, l'henné protegge il capello e lo rende più lucido e resistente alle aggressioni esterne, come umidità, vento e sole.

Come colorare i capelli con l'Henné

Come si prepara l'Henné

La preparazione dell'henné per colorare i capelli può variare a seconda dello specifico prodotto e viene indicato sulla confezione.

In generale, la ricetta base tradizionale prevede di sciogliere in acqua calda la polvere di henné, in modo da ottenere un impasto denso da applicare direttamente sui capelli appena lavati ed ancora umidi. Oltre all'acqua, alla polvere di henné è possibile aggiungere un barattolo di yogurt per rendere più morbidi e idratati i capelli.

Una volta applicato, il capo deve essere ricoperto con una cuffietta di plastica o della pellicola; il tutto, andrà lasciato in posa per un tempo variabile fra 30 minuti e 1-2 ore, tenendo ben presente che la colorazione finale può variare in funzione sarà tanto più intensa quanto maggiore sarà il tempo di posa dell'impasto di henné sui capelli. Trascorso questo periodo di permanenza, si rimuove il tutto risciacquando abbondantemente con acqua tiepida.

Henné: copre i capelli bianchi?

L'hennè è adatto a coprire i capelli bianchi ed è in grado sia di schiarire, sia di scurire i capelli di diverse tonalità.

I risultati ottenibili con l'henné possono variare anche di molto da una persona all'altra, a seconda della costituzione della chioma. Ciascuna tipologia di capello possiede, infatti, una capacità più o meno elevata di assorbire la pigmentazione conferita dall'henné.

L'effetto finale dell'henné è influenzato anche dalla colorazione base dei capelli sui quali viene applicata: a quelli decolorati, biondi o ingrigiti, per esempio, l'henné conferisce una colorazione ramata, simile alle scorze di arancio, mentre ai capelli neri conferisce una sfumatura rosso tiziano.

Quanto dura l'Henné?

L'effetto dell'hennè dura circa un paio di mesi, tuttavia, a differenza delle tinte chimiche, la ricrescita non è immediatamente visibile, poiché tende ad armonizzarsi con le sfumature della chioma. Come accade per altre tinte, l'intensità del colore tende a sbiadire nel tempo, a seconda della frequenza dei lavaggi, ma lo stacco sarà meno netta.