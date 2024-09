Hair routine autunnale: come prendersi cura dei capelli in autunno?

Hair routine autunnale: cosa cambia? La hair routine autunnale deve tenere conto del lungo stress estivo composto da sole, caldo, sudore e probabilmente salsedine, cloro ed altri agenti aggressivi. Insomma: dopo la baldoria estiva è importante valutare un nuovo taglio di capelli, una pulizia della cute, un trattamento anti caduta e alcune tecniche di protezione dei capelli dall'umidità, oltre che naturalmente qualche modifica all'alimentazione.

Perché i capelli cadono in ottobre? Nella ricerca scientifica "Seasonality of hair shedding in healthy women complaining of hair loss" un gruppo di scienziati ha esaminato un pool di donne che lamentavano un aumento della caduta dei capelli, specialmente in certe stagioni dell'anno (come per esempio l'autunno). Dopo aver escluso alcune pazienti affette da patologie sottostanti (es: alopecia), i risultati sono rimasti comunque interessanti. Esiste dunque, secondo questo paper e tanti altri, una ciclicità nella caduta e nella ricrescita dei capelli. Il cosidetto "telogen effluvium" è un fenomeno che presenta una perdita dei capelli superiore alla norma e che si verifica durante la fase di riposo del ciclo vitale del follicolo pilo-sebaceo. Si tratta di un ciclo naturale e temporaneo che, poco dopo, è seguito da una ricrescita naturale e spontanea delle chiome, specialmente se abbiamo davanti dei pazienti in salute. Per approfondire: Caduta dei capelli: perché avviene e quando è eccessiva

Come trattare i capelli in autunno? Una buona hair care routine autunnale, ovvero una cura dei capelli autunnale, tiene conto di tutti i piccoli cambiamenti che si stanno verificando con il cambio della stagione e, soprattutto, tiene conto del lungo e stressante periodo estivo. Non solo: resta comunque di primaria importanza considerare il tipo di capello e, soprattutto, le condizioni generali di partenza: ci siamo decolorate per l'estate? Abbiamo fatto dei trattamenti particolari? Abbiamo trascorso diversi mesi al mare o alle terme, o abbiamo sudato particolarmente? Tutti questi dettagli, discussi eventualmente con il proprio parrucchiere di fiducia, possono fare la differenza quando si va a scegliere un trattamento per capelli, o un determinato shampoo o prodotti come maschere, balsami e sieri. In linea generale, quello che cambia in autunno è l'adattarsi dei prodotti, e delle modalità di applicazione, della hair care, in maniera da pulire la cute in profondità e restituire idratazione, rinforzare e nutrire in profondità il capello.

In cosa consiste la cura dei capelli in autunno? 1) Si comincia dalla pulizia della chioma . Per prima cosa potrebbe essere importante rinfrescare il taglio di capelli, o, a gusto personale, sceglierne uno nuovo. In questo modo è sempre possibile ricominciare da capo con una solida base di partenza.

. Per prima cosa potrebbe essere importante rinfrescare il taglio di capelli, o, a gusto personale, sceglierne uno nuovo. In questo modo è sempre possibile ricominciare da capo con una solida base di partenza. 2) Scegliere uno shampoo adatto al tipo di capelli e alle esigenze stagionali. Potrebbe essere uno shampoo che tiene conto del capello secco e sfibrato dal sole o dai trattamenti chimici, o magari uno shampoo leggero e delicato per uso frequente. Quello che conta è che gli attivi al suo interno permettano una buona pulizia del capello, ma soprattutto del cuoio capelluto, il quale viene sempre un po' trascurato finendo per compromettere l'estetica della chioma.

al tipo di capelli e alle esigenze stagionali. Potrebbe essere uno shampoo che tiene conto del capello secco e sfibrato dal sole o dai trattamenti chimici, o magari uno shampoo leggero e delicato per uso frequente. Quello che conta è che gli attivi al suo interno permettano una buona pulizia del capello, ma soprattutto del cuoio capelluto, il quale viene sempre un po' trascurato finendo per compromettere l'estetica della chioma. 3) Usa maschere per capelli almeno 1-2 volte la settimana. Prediligi ingredienti come olio di cocco, ideale per capelli sfibrati, o olio di Neem per rivitalizzare e nutrire in profondità il cuoio capelluto. L'obiettivo è restituire vitamine e minerali e dare vita alle lunghezze, così che il capello appaia forte e non si spezzi.

almeno 1-2 volte la settimana. Prediligi ingredienti come olio di cocco, ideale per capelli sfibrati, o olio di Neem per rivitalizzare e nutrire in profondità il cuoio capelluto. L'obiettivo è restituire vitamine e minerali e dare vita alle lunghezze, così che il capello appaia forte e non si spezzi. 4) Identifica un siero per capelli perfetto per l'autunno e per i tuoi capelli. Esso agisce direttamente sul capello, andando a rivestirne il fusto al fine di proteggerlo. Il risultato non è solo un capello visivamente più bello, ma anche riparato nella profondità delle squame. Ogni chioma ha le sue esigenze e te lo farà notare attraverso piccoli segnali: capelli spenti, stopposi, forfora, cute grassa, perdita di capelli. Non si tratta di difetti, ma di indicatori che potrebbe essere necessario cambiare qualcosa nella propria routine di bellezza dei capelli. Lo stesso prodotto che, in primavera, faceva miracoli per la tua chioma, potrebbe non essere più ideale per soddisfare le esigenze del capello durante i primi freddi, o in seguito a un'estensiva esposizione al sole. Per approfondire: Asciugare i capelli: quali sono i metodi migliori?