Prima di scendere nel dettaglio e scoprire come eliminare il gonfiore sotto gli occhi, vi ricordiamo di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornati su tutte le novità di benessere e bellezza.

Quando si parla di gonfiore sotto gli occhi o di borse sotto gli occhi, infatti, si intende appunto un rigonfiamento nella zona oculare esattamente al di sotto degli occhi, la stessa in cui compaiono le occhiaie , cosa che per altro può avvenire simultaneamente al gonfiore stesso.

Abbiamo parlato di occhiaie e gonfiore sotto gli occhi, ma come si distinguono? In realtà di stratta di due inestetismi che sì, interessano la zona degli occhi, ma sono facilmente riconoscibili e distinguibili. Le occhiaie infatti si manifestano come degli aloni scuri nella parte al di sotto dell'occhio e di un colore che va dal violaceo al bluastro in modo più o meno marcato.

Per tutte queste cause (ma anche per una componente di predisposizione individuale e di ereditarietà) si manifesta un ristagno di liquido , chiamato edema , che va ad aumentare il volume della parte, intaccandone il tessuto adiposo e provocando un cedimento e una perdita di elasticità dello stesso. Per forza di cose il cedimento porterà anche a una perdita di tono della cute che risulterà, oltre che gonfia, anche cascante.

Come eliminare il gonfiore sotto gli occhi?

A meno che non si tratti di un inestetismo legato a patologie o simili e per cui è importante consultarsi con un medico, il gonfiore sotto gli occhi si può definire come un puro problema estetico e per questo non necessita di una terapia per essere eliminato. Ma piuttosto di una correzione del proprio stile di vita con l'aggiunta di qualche piccolo accorgimento e aiuto esterno.

Oltre a intervenire sulle proprie abitudini quotidiane, quindi, come il dormire di più, almeno sette/otto ore a notte, eliminare il fumo, evitare stress eccessivi e ripetuti, prendersi dei momenti di riposo per alleviare la stanchezza, ecc., è possibile anche intervenire in altro modo, adottando delle piccole buone abitudini utili a ridurre il gonfiore sotto gli occhi.

Tra queste, per esempio, è importante:

bere molta acqua per ridurre il ristagno dei liquidi, prevenire la disidratazione e favorire il benessere generale della pelle;

per ridurre il ristagno dei liquidi, prevenire la disidratazione e favorire il benessere generale della pelle; applicare apposite creme per il contorno occhi durante la propria skincare quotidiana, per esempio a base di caffeina, alghe, liquirizia, ippocastano o centella asiatica, ottimi per drenare i liquidi in eccesso;

durante la propria skincare quotidiana, per esempio a base di caffeina, alghe, liquirizia, ippocastano o centella asiatica, ottimi per drenare i liquidi in eccesso; ridurre il consumo di sale e i cibi che ne contengono già molto (come gli insaccati o i cibi confezionati);

e i cibi che ne contengono già molto (come gli insaccati o i cibi confezionati); aumentare il consumo di alimenti ricchi di potassio che aiutano a eliminare i liquidi in eccesso nel corpo;

che aiutano a eliminare i liquidi in eccesso nel corpo; applicare degli impacchi molto freddi sulla parte gonfia, come un fazzoletto ghiacciato imbevuto di acqua e camomilla che aiuta a decongestionare la parte;

sulla parte gonfia, come un fazzoletto ghiacciato imbevuto di acqua e camomilla che aiuta a decongestionare la parte; spruzzare acqua fredda sul viso e sugli occhi;

dormire con la testa leggermente alzata, evitando i cuscini troppo bassi;

evitare l'esposizione prolungata ai raggi UV (e mai senza un'adeguata protezione solare).

Interventi semplici da attuare unicamente modificando le proprie abitudini quotidiane in favore di uno stile di vita e di piccole accortezze più salutari.

Per approfondire: