Come ottenere glutei più tonici? Dieta e allenamento

In questo breve articolo spiegheremo come ottenere glutei più tonici , intervenendo sulle due variabili più rilevanti: dieta e allenamento .

Per un novizio, questa variazione è costituita semplicemente da un protocollo di base; per un soggetto "skillato" invece, la variazione è costituita dalla strutturazione di un programma che va a correggere i punti deboli del caso, o comunque che sottopone l'organismo a uno stimolo diversamente efficace.

Tuttavia, chi si allena da tutta la vita dovrà certamente "sudare sette camice" per ottenere anche solo un piccolissimo miglioramento; al contrario, chi non è avvezzo al fitness potrà apprezzare buoni risultati senza strafare.

Tre strategie diverse per tonificare i glutei

Facciamola breve: la maggior parte delle persone che parla di "glutei tonici" intende un lato B tondo e sodo.

Il problema sostanziale è che, per farlo diventare tondo, le strategie possono cambiare considerevolmente a seconda del caso.

Chi è in franco sovrappeso - non parliamo di qualche chilo - deve certamente focalizzarsi sul dimagrimento, che potrà ottenere solo attraverso l'instaurazione di un bilancio energetico negativo. A tal proposito, le possibili strade sono due:

si aumenta il dispendio calorico grazie all'attività motoria mantenendo la dieta costante;

si tagliano le calorie previa dieta ipocalorica.

Solo in seguito ci si focalizzerà maggiormente sullo sviluppo muscolare dei glutei.

Coloro che lamentano masse muscolari carenti - o, quantomeno, nella regione delle natiche - possono orientarsi immediatamente sul potenziamento e sull'ipertrofia dei glutei (soprattutto del grande gluteo). Via libera all'allenamento con i pesi ad alta intensità e incentrate sull'espressione di forza.

I soggetti che non intendono né calare di peso, né aumentare la circonferenza dei fianchi, e tantomeno quella delle cosce, dovrebbe impostare l'allenamento in modo da rassodare senza che si manifesti un evidente ipertrofia del grande gluteo.

Attenzione! Ricordiamo che:

allenando seriamente i glutei è quasi impossibile mantenere invariata la muscolatura delle cosce;

aumentando le masse muscolari del sedere aumenta anche la taglia dei pantaloni.

Il metodo più sicuro è generalmente quello di lavorare a intensità medio-bassa, senza ricercare né il cedimento muscolare, né elevati incrementi di forza.

Non ci soffermeremo sulla sensatezza o meno di questo obbiettivo; ad ognuno il suo. E' però innegabile che si tratti di un'aspirazione difficile da ottenere, soprattutto considerando che nei novizi qualunque protocollo porta inevitabilmente a un "rimpolpamento" del tessuto contrattile.

Spesso però, fortunatamente, il rinvigorimento muscolare è accompagnato da un blando assottigliamento dell'adipe - come risultato di una dieta controllata, anche se non volontariamente ipocalorica, e di un maggior dispendio energetico complessivo. Questo fenomeno, meglio identificabile come ricomposizione corporea, non determina una spiccata variazione delle circonferenze - anche se spesso promuove un leggero aumento del peso.