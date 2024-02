Ginnastica facciale, quante volte farla per il benessere del viso Esattamente come si fa per il proprio corpo, anche il nostro viso ha bisogno di "fare movimento" e di allenarsi. Dopo tutto anche il volto è composto da muscoli (circa 70) e per mantenerli tonici e sani è necessario prendersene cura in modo mirato, praticando un'attività ad hoc come la ginnastica facciale. Un routine di esercizi utili al benessere dei muscoli del viso, da eseguire con costanza, impegno e in modo regolare. Ma la ginnastica facciale quante volte deve essere eseguita davvero per far bene e per essere efficace? Oggi cercheremo di darvi tutte le indicazioni, ma voi ricordatevi di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornati su tutte le novità di bellezza e benessere.

Cos’è la ginnastica facciale? Prima di rispondere a questa domanda è bene chiarire di cosa stiamo parlando e capire cos'è la ginnastica facciale, ovvero una ginnastica anti-age (anche chiamata face yoga), utile a tonificare la muscolatura del viso, prevenendo la formazione di rughe, riducendo e/o cancellando quelle già esistenti e agendo contro il rilassamento cutaneo. Il tutto attraverso una serie di esercizi mirati. Scopo di questi esercizi, quindi, è quello di rassodare i muscoli del volto e del collo, attraverso la contrazione degli stessi. Una ginnastica che permette di rendere il viso più tonico e luminoso tanto che, dopo circa venti settimane di pratica, lo stesso vi apparirà ringiovanito di circa tre anni. Un risultato che si basa su prove scientifiche ottenute tramite uno studio condotto dai ricercatori della Northwestern University e pubblicato sulla rivista Jama Dermatology.

Lo studio Una ricerca che è stata fatta osservando i cambiamenti fisici del viso su 27 donne di età compresa tra i 40 e i 65 anni, che dopo aver praticato due sedute da 90 minuti ciascuna con un istruttore di ginnastica facciale, hanno continuato a praticare una serie di esercizi per cinque mesi, le prime otto settimane in modo quotidiano e le restanti a giorni alterni. Ottenendo un miglioramento ben visibile della tonicità del viso, una riduzione significativa delle rughe e una maggior luminosità e bellezza della pelle, senza trattamenti cosmetici ma unicamente grazie alla ginnastica facciale.

Ginnastica facciale: i benefici Dunque, la ginnastica facciale è una tecnica che aiuta a mantenere allenata la muscolatura e che permette di ottenere diversi benefici, sia a livello di benessere della parte sia di tipo estetico, come: contrastare l'invecchiamento cutaneo, svolgendo un'azione anti age naturale;

stimolare la micro circolazione;

aiutare a tonificare e illuminare la cute;

aumentare la produzione di collagene ed elastina;

definire l'ovale del viso;

eliminare i segni dell'ansia, dello stress e delle preoccupazioni;

ridurre i segni causati dalla mancanza di riposo. Il tutto praticando la ginnastica facciale quante volte necessario e prendendosi cura della parte esattamente come fareste per altre parti del corpo, come glutei, gambe, addominali, braccia, ecc. Ed eccoci ritornare alla domanda iniziale. Per essere davvero efficace la ginnastica facciale quante volte deve essere eseguita? Per approfondire: Ritenzione Idrica del Viso: Cause e Rimedi

Ginnastica facciale, quante volte praticarla Così come una qualsiasi attività fisica, anche per la ginnastica facciale il numero di volte in cui si pratica influisce in modo notevole sull'efficacia della stessa (cosa che è stata dimostrata anche dallo studio sopra citato). Per questo, esattamente come viene raccomandato di muoversi in modo moderato un po' ogni giorno, anche per la ginnastica del viso vale lo stesso discorso. Per mettere un punto alla domanda sulla ginnastica facciale e su quante volte si debba eseguire per essere davvero efficace, quindi, la risposta è una: si deve praticare ogni giorno e meglio per un paio di volte, una alla mattina e una alla sera, per circa 5-10 minuti a sezione. Nulla di così complicato o che porta via troppo tempo, quindi, ma una pratica che fa davvero bene e che renderà la vostra pelle e il vostro viso più tonico, privo di rughe e dal colorito sano.

Ginnastica facciale, quante volte a settimana farla? Ma non è tutto. Per essere ancora più precisi riguardo alla pratica della ginnastica facciale e quante volte farla, è bene dire che, per ottenere dei risultati visibili e concreti, è importante avere costanza e impegno, praticando ogni giorno per almeno un mese, per poi ridurre a tre o quattro volte alla settimana e per 15 minuti complessivi al giorno.