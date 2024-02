Ginnastica facciale per le guance cadenti: efficacia ed esercizi Con il tempo l'anatomia del viso cambia gradualmente: la produzione di collagene diminuisce, mentre la pelle perde compattezza, svuotandosi e cedendo verso il basso. La ginnastica facciale per le guance cadenti può essere un'ottima soluzione per ottenere sulle guance un effetto liftante: un workout quotidiano per avere una pelle nuovamente turgida e bella. Oggi cercheremo di darti tutte le indicazioni, ma tu ricordati di seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornati su tutte le novità di bellezza e benessere.

Come risollevare le guance con la ginnastica facciale Dall'età ad un dimagrimento, sono diversi i motivi per cui le guance possono perdere tono. Gli esercizi di ginnastica facciale in questo caso possono rivelarsi utili per definire e risollevare questa zona. Il primo esercizio è piuttosto semplice e coinvolge il collo. Ruotalo lentamente e in modo controllato, accompagnando le rotazioni con respirazioni ed espirazioni profonde. Questo esercizio consente di migliorare la postura, portando un allineamento di testa e collo e regalando alle guance una maggiore armonia.

La ginnastica facciale per le guance cadenti funziona? Ma la ginnastica facciale per le guance è davvero efficace? La risposta è sì: proprio come accade per tutte le altre parti del corpo, quando vengono allenate anche le aree del viso aumentano di volume, riempiendo le rughe rendendo la pelle turgida. Inizialmente si può partire con tre minuti di esercizi per poi passare a dieci minuti, progredendo con varie sessioni d'allenamento. Sin dalle prime sessioni si avvertono dei cambiamenti positivi. Il colorito migliora poiché l'automassaggio consente di stimolare i micro capillari e di riattivare la microcircolazione. Praticando la ginnastica facciale per tre settimane si sperimentano altri benefici: le rughe appaiono da subito attenuate, le sopracciglia si riposizionano in alto, mentre le palpebre si risollevano, rendendo lo sguardo più aperto. I benefici riguardano inoltre le rughe naso-labiali, infine il sottomento e la linea mandibolare diventano più definiti. Va sottolineato, in ogni caso, che per regalare dei risultati che durino nel tempo la ginnastica facciale va ripetuta con costanza, almeno ogni giorno per dieci minuti. La ginnastica facciale non ha nessun limite d'età e può essere effettuata da chiunque. Permette di drenare le tossine e regala un effetto liftante al viso, rassodando la pelle. L'obiettivo di questa face gym è quello di contrastare gli effetti dell'invecchiamento cutaneo attraverso esercizi che coinvolgono i muscoli del volto. Per approfondire: Zampe di gallina: esercizi facciali utili