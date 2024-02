Ginnastica facciale per gli zigomi: ritrovare la giovinezza naturale L'invecchiamento è un processo naturale che porta a cambiamenti visibili sulla nostra pelle, compresa la perdita di tonicità e l'abbassamento degli zigomi. Tuttavia, esiste un modo naturale per contrastare questo effetto: la ginnastica facciale. La ginnastica facciale è un'alleata preziosa per l'intero volto e per la sua tonicità, ma ci sono degli esercizi mirati per ogni parte del nostro viso. Per esempio, alcuni movimenti aiutano ad alzare gli zigomi e a ridare un aspetto giovane e sodo, specialmente per le donne tra i 40 ei 50 anni. Prima di saperne di più, però, segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornata su tutte le novità su benessere e bellezza!

Cos'è la ginnastica facciale? Per ginnastica facciale si intende una serie di esercizi mirati e progettati per rafforzare e tonificare i muscoli del viso e del collo. Andrebbe in realtà fatta già nella tarda adolescenza, perché cominciare da giovani aiuta a prevenire i classici segni d'espressione e generalmente andrebbe unita a una skincare calibrata in base all'età. Gli esercizi, in generale, possono aiutare a contrastare la perdita di tono muscolare. Per quanto riguarda l'area degli zigomi, l'obiettivo è certamente questo, ma anche migliorare la circolazione sanguigna nella zona, contribuendo così a sollevarli e definirli. Per approfondire: Zampe di gallina: esercizi facciali utili

Perché la ginnastica facciale è efficace? I benefici sono molti e bastano poche settimane di costanza per iniziare a vedere i risultati: Stimolazione del collagene ed elastina: la ginnastica facciale stimola la produzione di collagene ed elastina , due proteine fondamentali per mantenere la pelle soda e elastica. Questo aiuta a ridurre la comparsa di rughe e a mantenere la pelle tonica e levigata.

, due proteine fondamentali per mantenere la pelle soda e elastica. Questo aiuta a ridurre la comparsa di rughe e a mantenere la pelle tonica e levigata. Miglioramento del flusso sanguigno e linfatico: gli esercizi di ginnastica facciale migliorano il flusso sanguigno e linfatico nella zona degli zigomi, riducendo il gonfiore e l'aspetto delle occhiaie.

nella zona degli zigomi, riducendo il gonfiore e l'aspetto delle occhiaie. Rafforzamento muscolare: la ginnastica facciale rafforza i muscoli del viso, aiutando a ridurre la comparsa di rughe e linee sottili. Con l'avanzare dell'età, la pelle tende naturalmente a rilassarsi a causa della perdita di collagene ed elastina. Questo porta a un'accentuazione dei segni dell'invecchiamento, compresa la perdita di definizione degli zigomi. La ginnastica facciale può quindi aiutare a contrastare questo effetto stimolando la produzione di collagene ed elastina, riducendo così l'aspetto dei segni dell'invecchiamento e mantenendo la pelle luminosa e tonica. Per approfondire: Rughe: cosa sono? Perché si formano?

Esercizi per sollevare gli zigomi Tra i più classici esercizi di ginnastica facciale per gli zigomi, troviamo molti movimenti mirati che possono contribuire ad alzare e tonificare questa zona del viso. Punta del naso al cielo : questo esercizio è semplice ma efficace. Seduti o in piedi, basta inclinare la testa all'indietro finché non si vede il soffitto. Quindi, contraendo i muscoli delle guance, sollevare la punta del naso verso il soffitto. Mantenere la posizione per qualche secondo e ripetere per almeno 10 volte.

: questo esercizio è semplice ma efficace. Seduti o in piedi, basta inclinare la testa all'indietro finché non si vede il soffitto. Quindi, contraendo i muscoli delle guance, sollevare la punta del naso verso il soffitto. Mantenere la posizione per qualche secondo e ripetere per almeno 10 volte. Sorriso grande e piccolo : alternare tra un sorriso grande e uno piccolo, passando fluidamente da una espressione all'altra. Questo movimento aiuta a rafforzare i muscoli delle guance e degli zigomi, promuovendo un effetto lifting naturale.

Bocca di pesce palla : con la bocca chiusa, accarezzare le labbra verso l'interno per formare una bocca a forma di pesce palla. Mantenere questa posizione per qualche secondo aiuta a far lavorare i muscoli intorno alla bocca e alle guance, contribuendo a rafforzare e sollevare tutta la zona.

Massaggio agli zigomi : utilizzando le punte delle dita, massaggiare delicatamente la zona degli zigomi con movimenti circolari verso l'alto. Questo massaggio stimola la circolazione sanguigna e aiuta a rilassare i muscoli, favorendo un aspetto più tonico e luminoso.

Espressione di sorpresa: Simulare un'espressione di sorpresa mentre si solleva il viso verso l'alto e poi concludere con un sorriso, aiuta a mettere in tensione i muscoli delle guance e degli zigomi. Questo esercizio aiuta a sollevare e tonificare la zona degli zigomi. Integrando questi esercizi aggiuntivi nella routine di ginnastica facciale, è possibile massimizzare i benefici per gli zigomi e ottenere un aspetto più giovane e luminoso nel tempo. Bisogna però ricordare di eseguire gli esercizi con costanza e delicatezza, evitando di esercitare troppa pressione sulla pelle per prevenire eventuali sensazioni di disagio e discomfort. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Veronica Rocca | FaceTraining® (@veronica__rocca)