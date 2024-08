Gambe pesanti in estate: funziona la pressoterapia a casa?

A cosa serve la pressoterapia per le gambe pesanti in estate? La pressoterapia è un trattamento estetico che può essere fatto anche in casa utilizzando dispositivi medici certificati e progettati per l'uso indipendente, senza supervisione medica. Oltre ad essere molti utile nel trattamento di alcune patologie, la pressoterapia è ideale per combattere la cellulite e le gambe pesanti in estate – o quando più ne hai bisogno.

Gambe pesanti in estate: quando scegliere la pressoterapia? Se vuoi migliorare l'aspetto generale delle tue gambe, riducendo gli inestetismi della cellulite e della pelle a buccia d'arancia;

Se desideri combattere la ritenzione idrica, specialmente d'estate quando tende a peggiorare;

Aiuta a scolpire e dare definizione alle gambe;

È ideale per l'eliminazione delle tossine dal corpo;

Aiuta a snellire le gambe se, naturalmente, combinata a uno stile di vita sano e attivo. La pressoterapia aiuta a migliorare il funzionamento del sistema circolatorio e linfatico e dà una mano alle naturali funzioni del corpo, a volte rallentate dal caldo, dalla sedentarietà o da patologie sottostanti che aiutano a eliminare le tossine. Per approfondire: Gambe gonfie in estate: i 10 consigli che devi seguire

Quanto costa un dispositivo per la pressoterapia a casa? Un apparecchio per la pressoterapia per le gambe ha un prezzo compreso tra i 250 e i 400 euro, in base al modello e al marchio selezionato. Lo strumento per la pressoterapia si suddivide in due parti: la prima è un apparecchio elettronico da cui gestire le operazioni. La seconda sono i cuscini, i quali vanno a fasciare le parti interessate: in questo articolo pensiamo a entrambe le gambe, ma esistono anche cuscini pensati per avvolgere le braccia o altre parti del corpo. I cuscini sono attraversati da un sistema di getti d'aria che esercitano una pressione sulla zona d'interesse. La pressione è studiata per avere un'intensità che permette lo stimolo o la riattivazione del sistema linfatico e circolatorio. Per ogni tipologia di inestetismo che si vuole trattare esistono programmi specifici che potrai individuare consultando il libretto delle istruzioni e, naturalmente, discutendone con il tuo medico di fiducia.

Quante volte a settimana fare la pressoterapia a casa? 2-3 sedute a settimana per un totale di almeno 8-10 sedute complessive. La prima fase, ovvero la fase d'urto, richiede che ci si sottoponga alla pressoterapia a casa con una certa frequenza. Una seduta domestica dura dai 30 ai 50 minuti in base al tipo di trattamento e, naturalmente, le sedute frequenti aiutano migliorare gli effetti del trattamento, mostrando risultati immediatamente visibili. A questo punto, dopo la prima fase intensiva, si passa a quella di mantenimento. Nella fase di mantenimento si può procedere alla pressoterapia 1 volta alla settimana. Consulta il tuo medico per capire se devi sottoporti a periodi di sospensione ciclici (ogni tot settimane o mesi): le pause tra un trattamento e l'altro dipendono anche e soprattutto dal livello di salute generale.

Chi non dovrebbe fare la pressoterapia? Prima di scegliere la pressoterapia per le gambe pesanti in estate, consulta il tuo medico e fatti consigliare. Pazienti che soffrono di ipertensione o problemi cardiaci, insufficienza renale o insufficienza epatica, infezioni acute e trombosi venosa dovrebbero interrompere immediatamente tutti i trattamenti pressoterapici, sia professionali che domestici. Infine, sebbene questo trattamento possa sembrare innocuo e molto utile per combattere le gambe pesanti in gravidanza, è importante chiedere il nulla osta dei medici curanti prima di sottoporvisi quando si è in stato interessante.