Gambe pesanti in estate: come rinfrescarle velocemente?

Perché le gambe diventano pesanti d'estate? Durante l'estate le gambe diventano pesanti perché con il caldo la ritenzione idrica aumenta e la circolazione subisce delle modifiche, cosa che provoca gonfiore e che peggiora se non abbiamo uno stile di vita sano. Rinfrescare le gambe può sicuramente aiutare a ridurre l'edema dovuto all'accumulo dei liquidi e a migliorare la situazione nell'insieme.

Come si possono rinfrescare le gambe pesanti? Con impacchi freddi;

Immergendo caviglie e gambe in acqua fresca (non fredda);

Usando creme o gel ad azione rinfrescante. Il modo più veloce per rinfrescare le gambe pesanti in estate è quello di fare impacchi freddi, bagnando con l'acqua un fazzoletto e tamponandolo poi sulle gambe per alcuni minuti, cosa possibile anche se si ha a disposizione solo una fontanella in un parco una borraccia d'acqua. Se si ha la possibilità di usare una vasca da bagno, una bacinella abbastanza grande o ancor meglio una piscina, si possono immergere le gambe in acqua, purché questa sia fresca e non eccessivamente fredda. Se infine si passa molto tempo fuori casa e non si riesce agevolmente a mettere in pratica le soluzioni precedenti, un ottimo metodo per rinfrescare le gambe è applicare una crema, un gel o uno spray ad azione rinfrescante. In commercio ce ne sono tantissimi, pensati proprio per dare sollievo agli arti inferiori e comodi da portare in borsa.

Come agisce il freddo sulle gambe pesanti? Quando in estate le gambe risultano pesanti il freddo è un vero toccasana, in grado di donare sollievo istantaneo ridurre il gonfiore. Il meccanismo alla base di questo benessere istantaneo è la vasocostrizione che si verifica proprio a causa del freddo e che restringe i vasi sanguigni favorendo il ricircolo venoso e migliorando la circolazione nel suo complesso.

Si possono sgonfiare le gambe velocemente? Sì, se usiamo rimedi che migliorano il ritorno venoso e drenano i liquidi. Per sgonfiare le gambe velocemente e beneficiare di un sollievo istantaneo è necessario agire sul ritorno venoso e sul drenaggio dei liquidi, affidandosi a prodotti ad azione defaticante e drenante, che favoriscono il microcircolo. I più facili da usare sono quelli in spray, che si nebulizzano istantaneamente, si assorbono in pochissimi secondi, non lasciano residui e possono essere usati in ogni momento della giornata. Chi soffre di gambe gonfie in estate sa che questo problema purtroppo è destinato a ripetersi spesso, fino a quando le temperature esterne non scendono un po'. Non sempre si ha tempo per mettere in atto una routine completa che porti al benessere delle gambe ma questo metodo consente di alleviare il problema velocemente. Per approfondire: Gambe gonfie in estate: verità e falsi miti

Quali sono gli altri rimedi per le gambe pesanti? Massaggi;

Pressoterapia;

Attività fisica. Per contrastare le gambe pesanti in estate la terapia del freddo non è l'unica possibile. Di grande aiuto possono risultare, ad esempio, i massaggi linfodrenanti, specifici per stimolare la circolazione e drenare i liquidi, in modo da alleggerire le gambe. Anche la pressoterapia promette risultati convincenti. Questo trattamento da effettuare in un centro specializzato tramite un macchinario ad hoc, consente di ridurre il gonfiore delle gambe dovuto ai ristagni di liquidi, ripristinare la corretta circolazione venosa e linfatica e prevenire il ristagno di liquido interstiziale nei tessuti. Infine, non è da sottovalutare l'attività fisica, che aiuta notevolmente a contrastare la pesantezza delle gambe in estate. Le attività più consigliate sono quelle che si svolgono in acqua come nuoto, acquagym perché già l'azione massaggiante dell'acqua riduce il gonfiore e stimola il microcircolo, la capillarizzazione e il ritorno venoso nelle gambe. Ottime però anche bicicletta, marcia, nordic walking e jogging.