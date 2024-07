Cosa sono le gambe pesanti? Quando parliamo di gambe pesanti ci riferiamo alle gambe gonfie, un fastidio che diventa particolarmente comune durante il periodo estivo. A causarle sono la cattiva circolazione e la ritenzione idrica, che con le alte temperature si aggravano. Conoscere il problema però significa anche combatterlo. Come? Con 10 consigli ad hoc.

1. Bere molta acqua Bere almeno 2 litri d'acqua;

Aiutarsi con tisane, infusi e te drenanti;

Optare per altre bevande drenanti naturali come gli infusi alla menta o ai mirtilli. Il primo dei consigli da seguire se abbiamo le gambe gonfie è bere molta acqua. Consumando almeno 2 litri al giorno, si aiuta a migliorare il microcircolo. Bere a sufficienza è il primo rimedio essenziale per eliminare i liquidi in eccesso, aiutando il corpo a mantenersi idratato e abbastanza reattivo soprattutto nella stagione più calda. Un supporto in più arriva dal bere tisane, infusi ed estratti. Chiaramente non vanno eccessivamente zuccherati ma scegliendoli drenanti, come quelli a base di betulla, pilosella o finocchio si ottiene una maggiore diuresi e quindi si va a stimolare naturalmente l'eliminazione dei liquidi in eccesso. Un'altra alternativa è quella degli infusi alla menta che, grazie al potere rinfrecante, danno un ottimo supporto durante le giornate più calde. Ancor meglio se lasciati riposare in frigorifero prima di essere sorseggiati. Se le gambe gonfie vengono accompagnate da vene in evidenza, il segno di una cattiva circolazione sanguigna e non solo linfatica è piuttosto evidente: un primo rimedio naturale è consumare infusi a base di mirtillo che donano benessere al sistema circolatorio, dando benefici soprattutto a gambe pesanti e caviglie gonfie.

2. Ridurre il consumo di sale Il sale causa ritenzione idrica e gonfiore localizzato. Il sale è spesso collegato alla ritenzione idrica. Il sodio, componente principale dell'ingrediente, trattiene i liquidi nel corpo provocando accumuli e ritenzione che si manifesta, soprattutto in estate, con gonfiore localizzato nella zona delle gambe e dei piedi, causando una sensazione di pesantezza. Un eccesso di sodio nella dieta va a colpire poi anche la pressione, compromettendo la circolazione e aggravando ulteriormente il gonfiore.

3. Curare l'alimentazione Adottare una dieta equilibrata;

Tenere sotto controllo il consumo di insaccati o cibi molto sapidi;

Limitare gli zuccheri, i carboidrati complessi e i prodotti da forno;

Non esagerare con alcolici e caffeina;

Integrare alimenti ricchi di potassio. Tutto parte chiaramente da un'alimentazione sana: seguendo una dieta equilibrata e facendo sport, la sensazione di gambe pesanti e gonfie si riduce notevolmente. Ad essa possiamo aggiungere qualche trucco in più: non esagerare con alcolici e caffeina; nonostante proprio quest'ultima sia spesso un ingrediente attivo come anticellulite può causare ritenzione idrica se assunta in dosi massicce. Limitare zuccheri, carboidrati elaborati e prodotti da forno è altrettanto importante; anch'essi causano ritenzione idrica e gonfiore oltre ad essere più difficili da digerire e smaltire. Un consiglio in più è fare il pieno di potassio e magnesio: banane, legumi e spinaci sono solo alcuni alimenti da cui è possibile acquisirlo, oppure utilizzando un integratore specifico. Come mostra uno studio gli integratori di magnesio danno ottimi benefici nel combattere il gonfiore localizzato e la ritenzione idrica dovuta ad accumuli momentanei, come quelli che avvengono in fase pre-mestruale. Per approfondire: Gambe gonfie: quali sono i cibi che le riducono?

4. Dormire nella posizione corretta Tenendo le gambe sollevate;

Usando dei cuscini di supporto;

Privilegiando la posizione supina. Ci sono posizioni per dormire che aiutano a sgonfiare le gambe mentre altre affaticano la circolazione: la migliore per poter riposare e allo stesso tempo donare benessere alla zona di polpacci e caviglie è riposare in posizione supina, provando ad utilizzare cuscini di supporto per mantenere le gambe sollevate.

5. Allenarsi Fare attività fisica migliora il microcircolo e riduce i gonfiori. L'esercizio fa bene al corpo, fa bene alla mente ed è un toccasana per le gambe pesanti. Esistono molti esercizi per gambe gonfie e stanche: non bisogna per forza fare intensi allenamenti in palestra o corse di molti chilometri, può essere sufficiente una buona camminata, yoga o stretching per fare in modo che le zone si rilassino, attivino e soprattutto smaltiscano i liquidi accumulati durante le ore di vita sedentaria in ufficio.

6. Non restare ferme per troppo tempo Stabilire delle pause durante le giornate di lavoro;

Concedersi piccole camminate;

Cambiare posizione alla scrivania. Durante le ore di lavoro, tanto in ufficio quanto in smart working, si tende ad assumere la medesima posizione per molte ore. Scadenze e urgenze fanno perdere il senso del tempo e ci si ritrova a trascorrere diverse ore nella stessa posizione. Questo è un errore che può causare l'insorgere di gonfiore e sensazione di gambe pesanti a fine giornata. Cambiare posizione, concedersi delle pause e fare piccole camminate anche solo nella stanza in cui si sta lavorando, farà la differenza. Per approfondire: Gambe gonfie in estate: verità e falsi miti

7. Usare prodotti che alleviano la pesantezza e riducono il gonfiore Creme a base di ingredienti drenanti;

Bendaggi;

Sale di epsom. Ci sono diversi trattamenti casalinghi che possono essere eseguiti per ottenere beneficio dal gonfiore e alla sensazione di gambe pesanti. Applicare ogni sera una crema a base di ingredienti drenanti è un'ottima idea, ma altrettanto efficaci sono i bendaggi: si tratta di bende anticellulite impregnate di liquido drenante da lasciare in posa per circa 30-50 minuti. Oltre a dare benefici immediati drenando e riattivando il microcircolo, sono un ottimo alleato nel combattere cuscinetti localizzati e pelle a buccia d'arancia. Tra gli ingredienti di supporto ci sono i sali di epsom che possono essere utilizzati non solo nei bendaggi ma anche semplicemente sciolti in vasca da bagno.

8. Fare dei massaggi Massaggiare le zone più gonfie e doloranti con costanza;

Aiutarsi con creme defaticanti;

Praticare movimenti circolatori dal basso verso l'alto per favorire il drenaggio. Una delle opzioni migliori è recarsi presso un centro e richiedere il supporto di professionisti per effettuare un pacchetto di massaggi linfodrenanti ma anche a casa è possibile coccolarsi e ottenere benefici. L'importante è utilizzare creme defaticanti o drenanti e praticare movimenti circolatori dal basso verso l'alto, così da favorire il drenaggio. Insistere in modo particolare su piedi, caviglie e polpacci aiuta a ottenere benessere, stimolando la circolazione linfatica e il flusso sanguigno, favorendo la liberazione dai liquidi in eccesso. Praticare una leggera pressione può dare sollievo.

9. Fare dei trattamenti estetici Pressoterapia;

Crioterapia;

Linfodrenaggio. In nostro aiuto arrivano i trattamenti estetici. Una delle opzioni più interessanti è la pressoterapia, un macchinario che attraverso un massaggio meccanico crea un effetto pompaggio per spingere i liquidi in eccesso verso punti di drenaggio. Altrettanto efficace è il linfodrenaggio, un massaggio manuale che si distingue per essere molto delicato: il tocco agisce in superficie, lavorando proprio sul sistema linfatico. Ha lo scopo di aiutare a riattivare un movimento rallentato a causa di uno stile di vita errato, il passare dell'età o sovrappeso. Tra le novità c'è poi la crioterapia, un trattamento beauty che sfrutta le temperature più fredde per migliorare la circolazione, rendere la pelle più bella e donare allo stesso tempo benessere alle zone trattate.