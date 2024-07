Gambe leggere e fresche in estate: cosa fare? Non c'è un solo rimedio per avere gambe leggere e fresche in estate: bisogna invece usare un approccio olistico, un mix perfetto di buone abitudini che permette di agire sul gonfiore delle gambe. Dall'alimentazione all'idratazione, passando per l'esercizio fisico e per l'applicazione di creme, le parole chiave sono costanza e impegno.

Perché le gambe si appesantiscono d'estate? Alte temperature;

Ridotto movimento fisico;

Cattiva alimentazione. Durante l'estate il motivo principale per cui sentiamo le gambe pesanti sono le temperature elevate, che provocano una dilatazione dei vasi sanguigni, spostando l'edema, ossia il gonfiore provocato dai liquidi, verso le gambe per via della forza di gravità. Solitamente è la circolazione linfatica a generare il problema, poiché, a differenza del sangue, la linfa non scorre grazie alla spinta cardiaca ma per via dell'azione dei muscoli, che agiscono come una sorta di pompa. La sedentarietà, spesso accentuata in estate per via delle temperature molto elevate, favorisce il ristagno della linfa, che si accumula nei tessuti e che va a generare gonfiore e dolore a piedi, caviglie e alle gambe. Un problema che può essere accentuato anche da abiti troppo stretti che impediscono al sangue e alla linfa di scorrere regolarmente. A contribuire sono anche il ridotto movimento fisico e la cattiva alimentazione. Tutti questi fattori durante l'estate peggiorano la situazione soprattutto se siamo avanti con l'età o se soffriamo di ritenzione idrica.

Come rendere le gambe più leggere? Bere tanta acqua, almeno due litri al giorno;

Mangiare tanta verdura, frutta e prediligere i cereali integrali;

Fare attività fisica moderata e a basso impatto come la camminata o il nuoto;

Non indossare abiti troppo stretti e calzature con tacchi troppo alti o troppo bassi;

Evitare di consumare cibi grassi, ricchi di sale o di zuccheri raffinati;

Fare, se possibile, delle docce fredde sulle gambe;

Se si sta molto seduti, cambiare spesso posizione e alzarsi frequentemente;

Per alleviare il problema gonfiore e garantirsi delle gambe leggere e fresche durante l'estate, è importante agire in modo mirato con cure e attenzioni ad hoc e andando a regolare il proprio stile di vita, dall'alimentazione alla pratica di un'attività fisica adeguata e fino a quei comportamenti abituali che si hanno durante il giorno. Per prima cosa, quindi, è importantissimo bere tanta acqua, che impedisce il ristagno dei liquidi, mantenendovi sempre ben idratate e liberando il corpo dalle tossine. Così come risulta essenziale aumentare il consumo di verdura e frutta, ricchi di vitamine, sali minerali e acqua, privilegiando i cosiddetti "cibi drenanti". Altra cosa importante da fare è eliminare o ridurre sensibilmente il consumo di alimenti ricchi di sale, che favorisce il ristagno dei liquidi, di zuccheri raffinati e di grassi. Oltre all'alimentazione, un alleato insostituibile per avere gambe leggere e fresche durante l'estate, è la pratica di un'attività fisica moderata e a basso impatto, come il nuoto o la camminata, che tra i diversi benefici, agiscono in favore della circolazione, donando una piacevole sensazione di leggerezza agli arti inferiori. Per chi sta molto seduta, magari per lavoro, poi, è essenziale cambiare spesso posizione, magari passeggiando un po' di tanto in tanto, impedendo al corpo di abituarsi alla stessa posizione che impedisce la corretta circolazione venosa e linfatica. Cosa che può essere ostacolata anche dall'utilizzo di tacchi troppo alti o troppo bassi (l'ideale è un tacco di circa 3 centimetri). Infine, due ottime abitudini per garantirsi gambe leggere e fresche è quello di prendersene cura, rinfrescandole sotto l'acqua fredda per qualche secondo, anche più volte al giorno, e riattivando la circolazione tenendo le gambe sollevate mentre si è sdraiate, un ottimo rimedio anche per scaricarle dal peso e dalla tensione accumulata durante il giorno.

Cosa prendere per avere le gambe leggere? Integratori naturali per migliorare la circolazione (dietro consiglio medico);

Tisane drenanti;

Oltre a intervenire correggendo le proprie abitudini, degli ottimi alleati per avere gambe leggere e fresche in estate sono gli integratori naturali. Una soluzione ideale per agire contro la sensazione di gambe pesanti, migliorandone la circolazione e agendo in favore del loro benessere generale. Tra gli integratori più utili ci sono la centella asiatica, che stimola la produzione di collagene e che ha proprietà riparatrici sulle pareti dei vasi sanguigni, l'ippocastano che riduce la permeabilità capillare e agisce come un anti-infiammatorio e la diosmina, che agisce per garantire una corretta funzionalità delle vene. Altre sostante utili ad alleggerire le gambe in estate (ma non solo) sono anche il mirtillo nero, la vite rossa, l'equiseto, il rusco, la betulla, la pilosella e alcuni antiossidanti come i flavonoidi. Da assumere anche sotto forma di tisane drenanti utili ad alleggerire la gambe e da consumare lontano dai pasti e senza aggiungere zucchero, anche fino a tre tazze al giorno. In più, un vero toccasana per il benessere delle gambe è il tè verde, ricco di polifenoli, bioflavonoidi e catechine che aiutano anche a contrastare la ritenzione idrica, favorendo la diuresi e smaltimento dei liquidi in eccesso.

Come sgonfiare le gambe d'estate? Seguire un'alimentazione sana;

Non dimenticarsi mai di bere;

Fare esercizio fisico regolare;

Fare dei massaggi;

Fare degli impacchi;

Come visto, quindi, sono le buone abitudini a garantirci gambe leggere e fresche, dalla tavola allo stile di vita. Oltre a modificare la propria alimentazione aggiungendo più verdura e frutta fresca e di stagione, a bere almeno due litri di acqua al giorno e a muoversi regolarmente, praticando se possibile uno sport acquatico che agisce in favore della circolazione e facendo stretching, è possibile intervenire anche con una coccola mirata, come dei massaggi. Per riattivare il microcircolo e il sistema linfatico e godere di un potente effetto drenante utile ad alleggerire le gambe, sono ottimi i massaggi linfodrenanti. Da fare sia in un centro benessere (e regalandosi anche un momento di relax) o da realizzare a casa propria con prodotti ad hoc e ad altissima concentrazione di drenanti attivi come la caffeina, che stimola la microcircolazione e favorisce l'eliminazione dei liquidi in eccesso. Ma utilizzando anche delle creme apposite o impacchi a base di sostanze che aiutano la circolazione e proteggono le vene, come la centella asiatica, il ginko biloba, il mirtillo, l'ippocastano. Prodotti che solitamente si conservano in frigorifero e da stendere freddi, godendo delle proprietà di queste alleati di benessere e della freschezza della crema stessa. Dei veri toccasana per garantirsi gambe leggere e fresche e da aggiungere come step essenziale della vostra beauty routine estiva.