Generalità Cosa si intende per dolore e gonfiore delle gambe? Il dolore alle gambe è un disturbo piuttosto diffuso che interessa molte persone. In linea generale, è più comune negli anziani, ma può manifestarsi in individui di qualsiasi età. In molti casi, il dolore alle gambe non si manifesta da solo, ma può essere preceduto da uno stato di gonfiore. Il gonfiore alle gambe è un problema comune, diffuso soprattutto tra le donne che trascorrono molto tempo in una posizione statica, come quella in piedi o seduta. Tale sintomo è talmente frequente da passare spesso inosservato, come se fosse una conseguenza inevitabile delle attività che si svolgono durante il giorno. Quando invece il gonfiore si associa ad un senso di pesantezza e di dolore, desta le prime inevitabili preoccupazioni, spingendo il soggetto verso una visita di controllo. Dal momento che il dolore alle gambe - eventualmente associato a gonfiore e pesantezza - può nascondere diverse patologie di interesse clinico, è importante stabilirne con attenzione la causa. In simili situazioni, un consulto medico consentirà di valutare la presenza di condizioni patologiche e di intervenire precocemente per favorirne la risoluzione.

Diagnosi Dolore alle gambe: aspetti da considerare per una corretta diagnosi Come accennato, il dolore alle gambe - da solo o in associazione ad altri disturbi - può costituire il sintomo di eventuali patologie di base non ancora individuate. Certamente, la diagnosi beneficerà delle sensazioni e delle esperienze riportate dal paziente. Per esempio, alla visita di controllo il medico valuterà se - oltre al dolore - è presente anche gonfiore, se interessa una od entrambe le gambe, se si accompagna a calore, se è sorto improvvisamente, se è localizzato a livello di giunture articolari (come la caviglia o il ginocchio), se è stato la conseguenza di un trauma o se si accompagna ad altri sintomi, come il mal di schiena. Lo specialista dovrà ricevere informazioni anche sull'eventuale utilizzo di farmaci (pillola anticoncezionale, cortisonici, calcio antagonisti ecc.) e sullo stato di salute generale (con particolare attenzione alla funzionalità di fegato, reni e tiroide). La valutazione di questi parametri aiuterà il medico a formulare una prima diagnosi, che sarà poi confermata da esami clinici (caratteristiche del gonfiore e della cute sovrastante, ricerca di vene varicose, valutazione della pressione arteriosa, mobilità delle articolazioni, esame posturale ecc.).