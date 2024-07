D'estate le temperature elevate provocano una dilatazione dei vasi sanguigni , spostando l'edema, ossia il gonfiore provocato dai liquidi, verso le gambe per via della forza di gravità.

Non trascorrere troppo tempo seduta o in piedi, cercando di tenere sotto controllo il peso.

Per prevenire (e combattere) le gambe gonfie non utilizzare tacchi troppo alti e indumenti particolarmente stretti.

È vero che le gambe gonfie si possono sgonfiare in pochi minuti?

Sì, utilizzando dei rimedi che consentono di migliorare il ritorno venoso e drenare i liquidi.

Applica un impacco di ghiaccio sulle gambe per venti minuti ogni ora. In questo modo riuscirai a ridurre in fretta il gonfiore, contrastando l'effetto dell'edema da calore.

Immergi le gambe in acqua tiepida e sali di Epsom per almeno un quarto d'ora. Ti consentirà di alleviare il gonfiore e di rilassare al meglio i muscoli. Massaggia le gambe con un movimento dal basso verso l'alto, sempre nella direzione del cuore per rimuovere i liquidi in eccesso.

Stretching ed esercizi continui durante il giorno possono migliorare la circolazione e sgonfiare le gambe in fretta. Concentrati in particolare sulla flessione delle caviglie e sull'estensione delle ginocchia per migliorare il ritorno linfatico.

Passeggiate in bicicletta, camminate e il nuoto possono rivelarsi un toccasana per le gambe gonfie e pesanti d'estate.