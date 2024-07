Come si sgonfiano le gambe col caldo? Per ridurre il problema delle gambe gonfie in estate ci vuole un po' di pazienza: seguendo questi 10 consigli potrete vedere dei benefici, ma ricordatevi che in gran parte è questione di costanza e buone abitudini. Il gonfiore delle gambe è infatti un problema dovuto al fatto che con il caldo ritenzione idrica aumenta e la circolazione subisce delle modifiche, fattori che possono avere un peso maggiore se non abbiamo uno stile di vita sano.

1. Consumare cibi che riducono le gambe gonfie Il primo consiglio riguarda l'alimentazione. Occorre avere una dieta sana e, fortunatamente, esistono diversi alimenti drenanti che possono aiutare a sgonfiare le gambe, tra cui: Mele;

Pesche;

Fragole;

Banane;

Albicocche;

Ananas;

Anguria;

Asparagi;

Cipolle;

Cetrioli;

Mirtilli;

Lattuga;

Pomodori;

Spinaci;

Uva;

Lamponi;

Fragole;

Ribes;

Carciofi;

Finocchi;

Prugne;

Asparagi. In sostanza, occorre portare a tavola frutta e verdura ricche di vitamine e minerali come magnesio e potassio, minerali davvero utili a drenare le sostanze di scarto e i liquidi che il nostro corpo tende a ritenere in questo periodo. Per una corretta dieta contro la ritenzione idrica, cerchiamo anche di consumare molte verdure a foglia verde scuro, come gli spinaci, e cereali integrali per fare il pieno di fibre e ridurre il gonfiore. Non dimentichiamo inoltre i cibi ricchi di antiossidanti, come uva, lamponi e fragole, per rafforzare i vasi sanguigni e migliorare, di conseguenza, la circolazione.

2. Dormire nella posizione corretta Tenendo le gambe sollevate;

Usando dei cuscini di supporto;

Cercando di dormire a pancia in su. Il secondo consiglio riguarda invece il riposo. Per un buon sonno di bellezza che contribuisca anche a sgonfiare le gambe occorre prima di tutto tenere le gambe anche solo leggermente sollevate. La posizione in cui si dorme infatti influenza la circolazione sanguigna: se le gambe sono rialzate e posizionate sopra il livello del cuore, il sangue ritorna in alto con maggiore facilità, la pressione sulle vene si riduce e la circolazione generale migliora. Dormire con le gambe sollevate inoltre permette di prevenire le vene varicose provocate dalla stasi venosa, ossia dall'accumulo di sangue nelle vene delle gambe: ci si può aiutare con uno o più cuscini di supporto in modo tale che la stasi si riduca e le vene restino sane. Sarebbe anche bene dormire a pancia in su, perché questa posizione e il leggero rialzo delle gambe permette di diminuire il gonfiore, agendo soprattutto all'altezza delle caviglie e dei piedi, cosa che accade più difficilmente se si dorme su un fianco.

3. Fare esercizio fisico Con il caldo la voglia di allenarsi potrebbe ridursi, ma la verità è che l'attività fisica aiuta sensibilmente a ridurre il gonfiore delle gambe. Esistono molti esercizi per gambe gonfie e stanche, da fare in qualsiasi momento della giornata. Basta stendersi a pancia in su un tappetino, tenendo le braccia lungo i fianchi, poi sollevare una gamba e piegarla portando il ginocchio all'altezza del petto. Infine, occorre tornare alla posizione iniziale. L'esercizio va ripetuto per quattro volte a gamba, alternandole. Dalla posizione sdraiata si può anche "camminare lungo la parete". Per farlo occorre distendere le gambe e appoggiare sulla parete la pianta del piede. A questo punto non resterà che camminare all'indietro lentamente. Questo esercizio va ripetuto per cinque volte l'esercizio e poi vanno tenuti per dieci minuti i piedi in alto. Infine si può tornare in piedi e alzarsi sulle punte, abbassandosi sul tallone, fare dieci o quindici ripetizioni in questo modo e concludere l'allenamento.

4. Evitare alcuni indumenti e scarpe Tacchi alti;

Scarpe troppo basse;

Abiti troppo stretti;

Pantaloni che stringono sulle caviglie. Passiamo al quarto consiglio, che riguarda l'abbigliamento. Evita le scarpe con il tacco troppo alto se hai le gambe gonfie perché queste calzature potrebbero peggiorare la situazione. Questa tipologia di scarpe infatti non consente di contrarre la muscolatura delle gambe nel modo giusto e influenza negativamente la funzione venosa dei piedi che svolgono la funzione di pompa. Allo stesso modo le scarpe troppo basse – o addirittura piatte – come i sandali raso terra, rischiano di livellare la curvatura normale della pianta del piede, inficiando la normale circolazione. Infine evita gli indumenti troppo stretti in particolare all'altezza del polpaccio o del piede. Se queste zone vengono compresse eccessivamente il rischio è quello di compromettere la circolazione linfatica. Per approfondire: Gambe gonfie in estate: verità e falsi miti

5. Fare dei massaggi Massaggio drenante;

Massaggio linfodrenante. Il quinto consiglio, invece, è un invito a fare dei massaggi. Anche l'automassaggio andrà bene, basta che i movimenti siano leggeri, ma decisi, realizzati utilizzando un gelo o una crema drenante. Il massaggio linfodrenante permette di stimolare il sistema linfatico che trasporta i liquidi che si trovano negli spazi intracellulari verso il cuore. Questo massaggio è dunque super efficace per ridurre gonfiore e pesantezza sulle gambe, con benefici anche per la cellulite e l'effetto buccia d'arancia. Toccando i punti giusti ed esercitando una pressione infatti la linfa viene smossa dalle stazioni linfatiche con un'azione drenante. Ottimo pure il massaggio drenante che permette di smuovere i liquidi che si accumulano sulle gambe, provocando gonfiore.

6. Non restare a lungo in una sola posizione Non stare troppo seduta;

Non stare troppo tempo in piedi. Sesto consiglio: non rimanere mai a lungo ferma in una sola posizione. Se resti per tanto tempo nella stessa posizione infatti rischi di peggiorare la stasi venosa e aumentare il gonfiore alle gambe, limitando il movimento del piede che funge – come abbiamo già visto – da pompa.

7. Eliminare le cattive abitudini Non eccedere con il consumo di alcolici;

Smettere di fumare;

Dormire poco e male;

Fare attività stressanti;

Assumere una postura statica per troppo tempo. Anche le cattive abitudini fanno gonfiare le gambe, dunque il settimo consiglio è mirato a evitarle. Ai primi posti fra le cose da evitare ci sono il consumo di alcolici e il fumo. Le gambe gonfie, infatti, come abbiamo già detto, sono anche segno di un linfedema, cioè di un accumulo di liquidi nello spazio interstiziale. Questo accumulo può essere dovuto all'insufficienza venosa o in generale a un'insufficienza del sistema linfatico, problematiche che il fumo e l'alcol peggiorano drasticamente. Anche la scarsa quantità di sonno e lo stress possono peggiorare la situazione, perché oltre ad alterare la circolazione tendono a scatenare infiammazioni. Infine, attenzione alle posizioni che assumiamo. Diversi studi hanno dimostrato, per esempio, che fra cellulite e postura c'è un legame e la correlazione con le gambe gonfie è più o meno la stessa: una posizione scorretta influenza la distribuzione del sangue e del peso corporeo aumentando la tensione sui tessuti sottocutanei. Ad esempio, una postura curva, anche nota come slouching, può esercitare un'eccessiva pressione sulle gambe compromettendo la circolazione sanguigna e linfatica e riducendo la capacità del corpo di eliminare le tossine e i fluidi.

8. Usare dei prodotti per sgonfiare le gambe Il nostro ottavo consiglio è quello di non dimenticare che in commercio esistono molti prodotti che possono venire in nostro aiuto. Fra questi ci sono: Creme per il corpo;

Oli per il corpo;

Fanghi;

Gel. Generalmente, questi prodotti contengono ingredienti come l'escina, derivata dall'ippocastano, che ha proprietà antinfiammatorie e vasoprotettive e migliora la circolazione sanguigna e riducendo il gonfiore, ma anche il mentolo e la canfora, che hanno effetti rinfrescanti e stimolanti in grado di ridurre la sensazione di pesantezza. Alcuni contano anche sulla caffeina (spesso utilizzata nei prodotti anticellulite) per le sue proprietà drenanti e stimolanti. Creme, fanghi e gel possono inoltre essere arricchiti con Vitamina C e Vitamina E, che hanno proprietà antiossidanti e vasoprotettrici, migliorando la circolazione e la salute dei vasi sanguigni. Tutti questi cosmetici vanno applicati con un auto-massaggio e con sfioramenti dal basso verso l'alto, per favorire il ritorno venoso e renderli ancora più efficaci.

9. Fare dei trattamenti estetici Pressoterapia;

Crioterapia;

Linfodrenaggio. Nono consiglio: rivolgersi a un medico e considerare l'ipotesi di un trattamento ad hoc. Fra i più efficaci ci sono la pressoterapia, la crioterapia e il linfodrenaggio, utili per stimolare la circolazione e favorire il drenaggio dei liquidi.