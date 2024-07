Esistono alimenti che sgonfiano le gambe in estate? Il gonfiore delle gambe è un problema diffuso in estate, ma la buona notizia è che in effetti esistono dei cibi che riducono il problema. Non si tratta di rimedi magici o di soluzioni miracolose, ma di validi alleati che trovando posto a tavola aiutano a limitare questo fastidio.

Cosa mangiare per far sgonfiare le gambe? Legumi;

Uova;

Pesce;

Carni bianche;

Banane;

Patate;

Albicocche;

Ananas

Angurie;

Cavolo;

Fragole;

Spinaci;

Pesche;

Peperoni;

Pomodori. Per sgonfiare le gambe porta a tavola cibi drenanti come verdura e frutta di stagione. Ananas, albicocche, anguria e pesche possiedono proprietà diuretiche utili per eliminare le sostanze di scarto e le tossine in eccesso che provocano gonfiore e pesantezza. Questi alimenti contengono minerali e vitamine, come magnesio e potassio, sono inoltre ricchi di composti bioattivi e acqua, essenziali per combattere la ritenzione di liquidi. Per migliorare la circolazione non dimenticare antiossidanti e fibre. Il consumo di cibi ricchi di fibre come i cereali integrali, le verdure a foglia verde (ad esempio spinaci e bietola) e i legumi permettono di migliorare il drenaggio dei liquidi e la circolazione. Infine non dimenticare i cibi ricchi di antiossidanti come antocianine e bioflavonoidi – ciliegie, mirtilli, lamponi, fragole e uva – che contribuiscono a rafforzare i vasi sanguigni, mantenendoli in salute. Per approfondire: Gambe Gonfie: Alimenti Drenanti per sgonfiare

Cosa bere per drenare le gambe? Acqua;

Estratto di aloe vera;

Tisane alla betulla;

Tisane alla pilosella;

Tisane al finocchio;

Infusi alla menta;

Infusi al melograno;

Infusi ai mirtilli;

Tè verde;

Karkadè. La mattina e la sera consuma una tisana drenante senza zucchero a base di finocchio, menta, melograno, mirtillo o betulla. Ricordati di bere tanta acqua anche lontano dai pasti e senza attendere la necessità di bere. Bevi almeno otto bicchieri d'acqua al giorno, meglio se con poco sodio. L'acqua infatti permette di regolare il volume cellulare e la temperatura corporea, aiutando a diluire le sostanze in eccesso e favorendo la rimozione delle scorie metaboliche.

Cosa mangiare per drenare e sgonfiarsi? Alimenti a ridotto contenuto di sale;

Cereali integrali;

Alimenti con magnesio;

Alimenti con potassio. Per drenare e sgonfiarsi è essenziale consumare sali minerali, ottimi per il funzionamento corretto della circolazione. Per assumerli mangia frutta fresca, in particolare quella di colore rosso o blu-viola, fonte di flavonoidi che rafforzano le pareti dei vasi sanguigni. Associa questi alimenti ai cereali integrali. L'avena, ad esempio, è un'ottima fonte di fibre fra cui i betaglucani che facilitano il transito intestinale. Per drenare meglio i liquidi aggiungi alla tua alimentazione anche la frutta secca, utile per fornire magnesio, grassi buoni e vitamina E. Assumi cibi a basso contenuto di sale come la carne bianca di pollo e tacchino, oppure il pesce, da insaporire con erbe aromatiche per ridurre al massimo il consumo di sale, fra i principali responsabili del gonfiore e della ritenzione idrica.

Come sgonfiare le gambe d'estate? Puntare su un'alimentazione sana;

Non trascurare l'idratazione;

Fare esercizio fisico regolare;

Fare dei massaggi. Le buone abitudini sono essenziali per sgonfiare le gambe d'estate. A tavola punta invece sulle verdure crude. Ricordati di iniziare ogni pasto con una porzione di ortaggi ricchi d'acqua come cetriolo, lattuga, sedano e finocchio. Ogni giorno consuma infusi e tisane a base di equiseto, ananas o linfa di betulla con effetto drenante. Per migliorare la funzionalità del microcircolo e la circolazione venosa fai esercizio fisico regolare. Cammina a passo svelto per almeno mezz'ora al giorno, praticando, se possibile, uno sport acquatico utile per favorire la circolazione. A fine giornata pratica per almeno un quarto d'ora degli esercizi di tonificazione e allungamento degli arti inferiori. Per riattivare il microcircolo e il sistema linfatico con un effetto drenante, punta sui massaggi linfodrenanti. Da realizzare con prodotti ad altissima concentrazione di drenanti attivi come la caffeina. Questo ingrediente è perfetto per stimolare la microcircolazione e favorire l'eliminazione dei liquidi in eccesso.