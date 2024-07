Cosa sono le gambe a palloncino? Per gambe a palloncino non si intendono altro che le gambe gonfie, fastidio che si fa sentire di più durante l'estate. Sono provocate dalla cattiva circolazione e dalla ritenzione idrica, problematiche che si acutizzano quando le temperature si alzano. La buona notizia è che possiamo sgonfiarle.

A cosa è dovuto il gonfiore alle gambe? Temperature in aumento;

Cattiva alimentazione;

Poco esercizio fisico;

Mancanza di idratazione. Il gonfiore alle gambe è causato da una ritenzione di liquidi che può essere collegata, a sua volta, ad altri fattori che provocano un accumulo di fluidi in questa zona del corpo. Ad esempio un'alimentazione scorretta, con un'assunzione eccessiva di sale, ma anche mancanza di idratazione e poco esercizio fisico. Il gonfiore alle gambe inoltre tende a manifestarsi con l'aumento delle temperature. Quando fa caldo infatti il corpo tende a trattenere maggiormente i liquidi, provocando un edema nei tessuti.

Come si sgonfiano le gambe a palloncino? Ridurre il consumo di sale;

Curare l'alimentazione;

Praticare attività fisica;

Massaggiare le gambe

Dormire in posizione supina. La prima cosa da fare se si nota che le nostre si stanno gonfiando è ridurre il consumo di sale, per evitare che la ritenzione idrica aumenti. Poi, bisogna portare a tavola i cibi che riducono le gambe gonfie e aumentare l'assunzione di acqua, integrando liquidi anche con le tisane drenanti. Per ridurre il gonfiore nelle gambe a palloncino dormi in posizione supina, tenendo gli arti inferiori sollevati (puoi metterci sotto un cuscino) per riattivare la circolazione sanguigna, rilassare i muscoli e ridurre la sensazione di tensione. Non dimenticare di fare movimento, l'esercizio fisico infatti aiuta a ridurre l'infiammazione che produce il gonfiore nelle gambe, migliorando la circolazione e contrastando la ritenzione idrica. Cammina, nuota oppure fai pilates per avere un risultato immediato. Infine non dimenticare i massaggi, da praticare con l'ausilio di gel e creme drenanti formulate per stimolare le funzioni circolatorie e linfatiche. Ricordati di massaggiare le gambe sempre con movimenti dal basso verso l'alto, questo ti consentirà di smuovere ed eliminare tossine e fluidi.

Quali trattamenti aiutano per le gambe a palloncino? Pressoterapia;

Massaggio linfodrenante;

Crioterapia;

Linfodrenaggio. La pressoterapia aiuta a contrastare le gambe a palloncino. Consente infatti di ridurre il gonfiore causato dai ristagni di liquidi e allevia l'infiammazione provocata dal linfedema. Nel corso del trattamento si indossano dei gambali che sono attaccati ad un macchinario che emette aria, facendoli gonfiare. La pressione viene esercitata in base ad una sequenza che ricalca alla perfezione il flusso del sangue, seguendo un percorso che parte dalla periferia per arrivare al centro. In questo modo viene stimolata la circolazione, si favorisce il dranaggio e si facilita l'eliminazione dei liquidi. Ottima pure la crioterapia che, grazie allo shock termico, aiuta a tonificare, rilassare i muscoli, drenare e ridurre il gonfiore. Questo trattamento è indicato non solo per chi soffre di gambe gonfie e vene varicose, ma anche per contrastare la cellulite e la ritenzione idrica, con un effetto disintossicante per tutto l'organismo. Infine in caso di gambe gonfie può essere ottimo il linfodrenaggio. Questa tecnica di massaggio aiuta a migliorare la funzionalità del sistema circolatorio venoso e linfatico, contrastando l'accumulo di liquidi che si infiltrano nei tessuti provocando tensione e gonfiore. Per approfondire: Gambe gonfie in estate: i 10 consigli che devi seguire

Cosa evitare se le gambe si gonfiano? Non usare tacchi troppo alti;

Evita l'immobilità prolungata;

Non stare per troppo tempo in piedi o seduta. Per evitare che le gambe si gonfino cerca di non usare i tacchi troppo alti. Queste tipologie di scarpe infatti – soprattutto con il caldo – possono portare ad un aumento della stasi venosa. Cambia spesso posizione, evitando di restare per troppo tempo seduta oppure in piedi. L'immobilità per tante ore consecutive infatti aggrava i sintomi delle varici. L'ideale sarebbe sollevare gli arti oppure contrarre i muscoli dei polpacci, favorendo così il ritorno venoso verso il cuore.