Frangia ai capelli a 60 anni: quale fare per sembrare più giovani

Frangia ai capelli a 60 anni: quale fare e qual è la scelta giusta? Il taglio a tendina è l'ideale se se si opta per una frangia ai capelli a 60 anni. Detta anche alla francese, è una delle scelte migliori se lo scopo è ringiovanire il viso, oltre al fatto che sta bene praticamente a chiunque e che è molto facile da portare.

Quale frangia ringiovanisce? La frangia a tendina e le sue varianti;

La frangia laterale;

Un ciuffo ampio;

La frangia sfilata e messy. La frangia ha lo stesso impatto dei tagli di capelli che ringiovaniscono il viso: dona movimento e cela perfettamente le imperfezioni e i segni del tempo. Come abbiamo già detto, la scelta d'elezione è la frangia a tendina ma non sono da meno la frangia a ciuffo o laterale. Il motivo sta nel fatto che queste tipologie di frange riescono a coprire alcune aree del viso più soggette ai segni del tempo, camuffando molto bene le rughe intorno agli occhi, per esempio. Cosa che viene fatta anche da una frangia più corta, nella sua versione classica, ma tagliata sfilandola, in una versione messy della stessa, non rigida ma più leggera e che mitiga le rughe che si formano sulla fronte.

Perché la frangia ringiovanisce? Copre le rughe della fronte;

Minimizza alla vista le linee sottili del viso;

Dona dinamicità al volto;

Riduce l'impatto visivo della perdita di densità e volume della chioma. Punto di forza della frangia, infatti, è quello di andare a coprire alcune zone critiche del volto, come la parte alta della fronte, una delle prime aree in cui compaiono le rughe anche quando si è più giovani o anche la zona a centro delle sopracciglia. Ma è anche un dettaglio che toglie l'attenzione dagli occhi e dalle rughe del contorno occhi, che dona più dinamicità al volto e che minimizza la perdita di volume della capigliatura, aggiungendo una maggior stratificazione utile e camuffare il problema. Per approfondire: Taglio capelli a 50 anni: quale ringiovanisce?

Quali sono le tipologie di frangia? A tendina;

Dritta;

Corta;

Riccia;

Laterale. Come avete potuto intuire, esistono diverse tipologie di frangia. Possiamo suddividerle in cinque macro categorie: la frangia a tendina, quella dritta, la tipologia corta, per capelli ricci e laterale e ognuna di queste tipologie di frangia ha le sue varianti ed evoluzioni. Per esempio nella macro categoria della frangia a tendina ci sono anche la bottleneck bangs, anche nota come frangia a collo di bottiglia, la curtain bangs, la curve bangs. Tutte frange che si aprono al centro in due ciuffi laterali più o meno lunghi e che si prestano a valorizzare qualsiasi tipo di viso: ovale, tondo, squadrato o allungato. La frangia dritta è anche la più classica, che arriva fino alle sopracciglia, poco più o poco meno e che presenta un taglio simmetrico e dritto. La frangia corta, invece, altro non è che una frangetta dritta ma che arriva a metà della fronte, fino alla versione micro bang che si ferma quasi all'attaccatura della stessa. La frangia riccia segue alla perfezione la texture dei capelli ricci e viene tagliata su misura in base alla chioma. Mentre la frangia laterale si sposta da un lato del viso, addolcendone i lineamenti e uniformandosi al resto della chioma, ma solo da un lato.

Quando la frangia invecchia? Parlando in linea generale, quindi, la frangia aiuta a ringiovanire il viso andando a coprire eventuali segni del tempo e alleggerendo il volto stesso, evitando di catalizzare l'attenzione sugli occhi con una frangia troppo piena ma preferendo quelle sfilate che cadono morbide sul viso. Se si opta per la frangia ai capelli a 60 anni, infatti si dovrebbe preferire una sfilettatura, che permette di enfatizzare i propri lineamenti, senza creare contrasti eccessivi o geometrie nette e rigide che andrebbero ad appesantire il viso e ad aggiungerci anni invece di toglierli, ottenendo l'effetto contrario a quello desiderato. Ma non solo, perché la frangia non è solo una questione di tipologia ma anche di forma del viso e stile di vita. Per approfondire: Taglio di capelli a 70 anni: quale ringiovanisce?