Frangia ai capelli a 50 anni: come deve essere?

Come fare la frangia ai capelli a 50 anni? La frangia ai capelli a 50 anni deve essere mossa e dinamica, per conferire un tocco moderno e giovanile. Deve essere, chiaramente, adattata alla forma del viso per mettere in risalto gli occhi e ammorbidire i lineamenti e deve anche essere lunga abbastanza da coprire eventuali rughe sulla fronte, dando un aspetto più fresco e luminoso.

Quale frangia ai capelli ringiovanisce? A tendina: con un design lungo e una forma morbida, si apre al centro incorniciando i lineamenti e valorizzando ogni tipo di viso;

Leggera e sfilettata: non appesantisce con forme geometriche eccessive;

Corta e arrotondata: un po' vintage nel look ma ancora attuale, dona un effetto pop. Quando si parla di tagli della frangia le tipologie a disposizione sono tante, ma in linea generale occorre tenere a mente che, se si sono superati i 50 anni, è meglio evitare forme troppo geometriche, squadrate e nette. Queste forme infatti vanno a irrigidire il volto, indurendo i lineamenti ed evidenziando le rughe. Dunque, meglio optare per una frangia morbida a tendina, leggera, sfilettata o corta e arrotondata. I tagli di capelli a 50 anni e i tagli di capelli a 60 anni mostrano come la frangia possa essere un prezioso alleato. Per approfondire: Taglio capelli a 50 anni: quale ringiovanisce?

Frangia anti-age: quali escamotage adottare? Per una frangia anti-age efficace, è importante scegliere una versione morbida e sfilata che non appesantisca i lineamenti. Una frangia troppo dritta e piena potrebbe accentuare i segni del tempo, mentre una frangia più leggera aiuta a creare un look fresco e dinamico. La laterale è un altro escamotage, poiché crea un effetto lifting naturale spostando l'attenzione dagli eventuali segni di espressione sulla fronte.

Quando la frangia invecchia? La domanda sul farsi o non farsi la frangia è frequentissima e i migliori hair stylist se la sentono ripetere di frequente. Dopotutto è un cambiamento piuttosto importante che impatta molto sul look. La frangia ai capelli sta bene anche alle over 50 ma può invecchiare se le linee sono troppo geometriche e nette, in quel caso i lineamenti potrebbero essere eccessivamente enfatizzati e non valorizzati. Se scelta con cura nel design però, aiuta a coprire le rughe della fronte e regala qualche anno in meno.

Chi sta meglio con la frangia? Chi ha un viso simmetrico e proporzionato;

Con un buon hair stylist tutti i visi possono essere valorizzati da una frangia. La frangia sta meglio a chi ha un viso proporzionato e simmetrico, ma può essere adattata a quasi tutte le forme del viso con qualche accorgimento. Chi ha un viso ovale può permettersi quasi ogni tipo di frangia, dalle versioni più corte a quelle più lunghe e sfilate. Per i visi tondi, una frangia laterale o leggermente scalata aiuta a slanciare e bilanciare le proporzioni, mentre per i visi allungati o rettangolari è ideale una frangia piena o a tendina che riduca la lunghezza visiva della fronte. Anche chi ha una fronte alta può beneficiare di una frangia, poiché aiuta a bilanciare i tratti del viso. L'importante è che sia armoniosa rispetto alla struttura del viso e alla texture dei capelli.

Perché la frangia a 50 anni è anti-age? A lanciare il trend sono state due icone di stile Carla Bruni e Helena Christensen, due volti ancora bellissimi degli anni '90 che tutt'oggi hanno fascino da vendere ma non hanno vergogna a mostrare la propria età. Niente ritocchini e bisturi esagerati, accettano il passare del tempo e i segni dell'età ma lo fanno con qualche stratagemma. Tra questi c'è la frangia. Secondo i loro hair stylist il taglio minimal con frangia lunga e spettinata valorizza il viso, donando luce, giovinezza e soprattutto coprendo le rughe d'espressione che inevitabilmente sono presenti nella zona della fronte.