Frangia ai capelli a 40 anni: quale fare? In base all'età, la frangia ai capelli più adatta al viso e più appropriata per il proprio stile di vita può cambiare anche molto. Con l'ingresso negli -anta, infatti, si può notare un assottigliamento della chioma che richiede modifiche alla frangia e al taglio di capelli, come per esempio un ciuffo, una frangetta a tendina, una frangia ondulata o una laterale.

Perché la frangia ringiovanisce? Copre le rughe della fronte;

Distoglie l'attenzione dalle linee sottili (l'anteprima delle rughe);

Rinnova lo stile e cambia prospettiva sul viso;

Aiuta a valorizzare una chioma che, dopo i 40 anni, può risultare assottigliata e . Sebbene i 40 anni siano ancora una fase molto precoce dell'invecchiamento, è importante notare che i primi segni del tempo che passa potrebbero iniziare già a manifestarsi sottoforma di un assottigliamento generale non solo della chioma, ma anche dell'ovale del viso. La pelle, che produce meno collagene, appare svuotata, meno turgida e talvolta anche spenta. Le prime rughe, leggere, cominciano a scavare il viso e anche le migliori creme non possono contrastare questo fenomeno del tutto naturale, e che dovremmo imparare ad abbracciare con grazia. Ebbene, la frangetta è un strategia divertente, interessante e furbo per accogliere il tempo che passa con un guizzo di creatività in più. La frangia è perfetta per contrastare le spigolosità di un viso molto scavato, e può aiutare a distogliere lo sguardo dai piccoli segni dell'età. Per approfondire: Quale frangia ai capelli ringiovanisce?

Quale tipo di frangia ringiovanisce? Il ciuffo . Cosa si intende per ciuffo? Stiamo parlando di una porzione di capelli da lasciar ricadere morbidamente sul viso, o magari da fissare con forcine o gli accessori preferiti. Il resto del capello può rimanere sciolto e separato, o raccolto in un elegante chignon. Il risultato è di classe, facile da realizzare (con un minimo di pratica) e soprattutto conferisce eleganza e un appeal davvero professionale. Possiamo considerarla propriamente una frangia? Sì e no, e questo è il suo grande vantaggio: è perfetta per tutti i tipi di viso.

. Cosa si intende per ciuffo? Stiamo parlando di una porzione di capelli da lasciar ricadere morbidamente sul viso, o magari da fissare con forcine o gli accessori preferiti. Il resto del capello può rimanere sciolto e separato, o raccolto in un elegante chignon. Il risultato è di classe, facile da realizzare (con un minimo di pratica) e soprattutto conferisce eleganza e un appeal davvero professionale. Possiamo considerarla propriamente una frangia? Sì e no, e questo è il suo grande vantaggio: è perfetta per tutti i tipi di viso. Frangia a tendina . Chi non vuole rinunciare alla frangia può optare per la classica tendina, ovvero quella realizzata da un professionista e che prevede il taglio della frangia, più o meno folta, che poi verrà scostata al centro in stile "tenda". Non solo si crea un effetto delizioso e giovanile, ma anche morbido e pieno di vitalità. Questa frangia è perfetta per chi ama tenere i capelli sciolti o raccolti in morbide code di cavallo, e ha il grande vantaggio di non richiedere troppo ritocchi a livello di frequenza di taglio. Lo styling, però, deve essere sempre impeccabile.

. Chi non vuole rinunciare alla frangia può optare per la classica tendina, ovvero quella realizzata da un professionista e che prevede il taglio della frangia, più o meno folta, che poi verrà scostata al centro in stile "tenda". Non solo si crea un effetto delizioso e giovanile, ma anche morbido e pieno di vitalità. Questa frangia è perfetta per chi ama tenere i capelli sciolti o raccolti in morbide code di cavallo, e ha il grande vantaggio di non richiedere troppo ritocchi a livello di frequenza di taglio. Lo styling, però, deve essere sempre impeccabile. Frangia ondulata . Contrariamente a quello che potrebbe sembrare, la frangia ondulata crea movimento e giocosità a un capello lungo che ha bisogno di volume e un tocco di brio. La si realizza dal parrucchiere con un taglio regolare, che poi verrà asciugato con maniera da mantenersi leggermente disordinato durante tutta la giornata. L'effetto "messy" non è mai stato così utile, specialmente per chi ha i capelli mossi di natura.

. Contrariamente a quello che potrebbe sembrare, la frangia ondulata crea movimento e giocosità a un capello lungo che ha bisogno di volume e un tocco di brio. La si realizza dal parrucchiere con un taglio regolare, che poi verrà asciugato con maniera da mantenersi leggermente disordinato durante tutta la giornata. L'effetto "messy" non è mai stato così utile, specialmente per chi ha i capelli mossi di natura. Frangia laterale. Chi desidera abbandonare la classica frangia dritta, la quale può mettere in evidenza alcune zone diradate della cute, può optare per le frange laterali, da tenere morbide con uno styling curato effetto soffice. Oltre ad addolcire il viso, queste frange possono dare movimento a un capello che sta soffrendo il tempo che passa, e soprattutto camuffare una fronte spaziosa. Come si può notare, le alternative sono moltissime. La regola d'oro, però, come sempre, è lo styling. Non si può scegliere di portare la frangetta senza mettere in conto, ogni volta che si esce di casa, un'aggiustatina con strumenti a caldo o un buon pettine. A 50 anni la situazione frangia non sarà tanto diversa.

Che viso sta bene con la frangia? Il viso che meglio si abbina alla frangia è quello ovale, indipendentemente dall'età. Detto ciò, lo styling, il colore e il gusto personale non dovrebbero mai frenare nessuna dalla scelta di una frangia, anche se considerata "non appropriata" per la propria età o per la forma del proprio viso. Vedersi allo specchio e piacersi è una priorità da non sottovalutare mai e da tenere in alta considerazione quando si consulta il proprio hair stylist per decidere il prossimo taglio. E se la frangia proprio non funziona, il ciuffo è una strategia formidabile per dare movimento alla parte frontale della chioma. Per approfondire: Frangia ai capelli a 60 anni: quale fare per sembrare più giovani