La forfora è un disturbo, assai comune, in cui il cuoio capelluto si presenta ricoperto da un'abbondante desquamazione biancastra. Queste piccole scagliette, secche e perlate, altro non sono che residui di cellule morte, il cui ricambio avviene più rapidamente del normale. Questo eccessivo sfaldamento, chiamato forfora, è spesso accompagnato da prurito e da un fastidioso "effetto neve", accentuato dalla pettinatura e dallo sfregamento dell' epidermide . Simili operazioni, infatti, favoriscono il distacco delle squame , rendendo il problema particolarmente visibile e per certi versi imbarazzante. La buona notizia è che, solitamente, la forfora può essere efficacemente controllata. Quando il disturbo non è troppo accentuato sono sufficienti lavaggi quotidiani con shampoo o lozioni apposite, dotate di un certo potere fungicida e di una base lavante efficace, ma allo stesso tempo non irritante per l'epidermide. La forfora è un problema tipicamente maschile; i maschi, infatti, producono maggiori quantità di sebo , probabilmente a causa dei più elevati livelli di androgeni. Seppur con minore frequenza ed intensità, il disturbo è comunque diffuso anche nel gentil sesso. La forfora compare solitamente nella prima età adulta e tende a regredire dopo i 35-40 anni. È rara nei bambini e negli anziani.

Sulla genesi di questo disturbo sono state avanzate le più svariate ipotesi, come la cattiva alimentazione, lo stress, una naturale tendenza alla secchezza del cuoio capelluto , l'eccessiva produzione di sebo o lavaggi troppo frequenti, o troppo diradati, con prodotti non idonei alle proprie caratteristiche. Nonostante alcuni di questi elementi possano effettivamente contribuire ad accentuare la forfora, difficilmente ne rappresentano la causa principale. In molti casi, infatti, il vero colpevole è un fungo, la Malassezia furfur (detto anche Pityrosporum), che vive sul cuoio capelluto della maggior parte delle persone senza creare alcun fastidio. I problemi si manifestano non appena le colonie si fanno troppo numerose e, nutrendosi del sebo che scompongono in acidi grassi irritanti, accelerano il ricambio cellulare epidermico. L'esatta causa che porta all'incontrollata proliferazione del Pityrospum non è nota; in proposito sono state rispolverate le vecchie ipotesi elencate ad inizio paragrafo: maggiore produzione di sebo, secchezza della cute , stress, alcune malattie, debolezza del sistema immunitario , eccessivo o insufficiente numero di lavaggi e squilibri ormonali (in particolare l'aumento degli ormoni androgeni o l'aumentata sensibilità locale alla loro azione). Vediamo ora nel dettaglio alcuni classici fattori che possono scatenare od accentuare il disturbo:

Trattamento

Salvo rari casi in cui si presenta temporaneamente per poi scomparire, ad esempio in seguito ad un periodo stressante o a disordini alimentari, la forfora è un disturbo cronico, che può essere controllato utilizzando appositi prodotti con una certa perseveranza.

In genere, una pulizia quotidiana con uno shampoo delicato riduce in maniera importante l'untuosità e l'accumulo di cellule morte. Qualora ciò non fosse sufficiente è necessario utilizzare shampoo specifici per la forfora, provandone diversi sino ad individuare quello più adatto alle proprie esigenze. In realtà, la cosa migliore da fare sarebbe quella di sottoporsi ad una visita medica dermatologica, per indagare cause e caratteristiche della forfora e scegliere così lo shampoo o la lozione più idonea.

I prodotti antiforfora si differenziano in base al principio attivo che contengono, fra cui ricordiamo:

Zinco piritone : questo agente antibatterico ed antifungino si è dimostrato efficace nel ridurre la popolazione microbica forforacea che alberga sul cuoio capelluto.

: questo agente antibatterico ed antifungino si è dimostrato efficace nel ridurre la popolazione microbica forforacea che alberga sul cuoio capelluto. Catrame : rallentando la velocità di ricambio cellulare, il catrame di carbone può essere utile nel trattamento di forfora e dermatite seborroica. Tuttavia, oltre all'odore tendenzialmente sgradevole, può risultare irritante.

: rallentando la velocità di ricambio cellulare, il catrame di carbone può essere utile nel trattamento di forfora e dermatite seborroica. Tuttavia, oltre all'odore tendenzialmente sgradevole, può risultare irritante. Solfato di selenio : similmente a quanto visto nel caso precedente, utilizzando shampoo e lozioni contenenti questo principio attivo, si va a ridurre la velocità di ricambio delle cellule dello strato superficiale della pelle. Il solfato di selenio ha anche una modesta azione fungicida. Dal momento che questi prodotti possono decolorare i capelli più chiari o colorati, è importante rispettare le indicazioni poste in etichetta e sciacquare abbondantemente dopo il loro utilizzo.

: similmente a quanto visto nel caso precedente, utilizzando shampoo e lozioni contenenti questo principio attivo, si va a ridurre la velocità di ricambio delle cellule dello strato superficiale della pelle. Il solfato di selenio ha anche una modesta azione fungicida. Dal momento che questi prodotti possono decolorare i capelli più chiari o colorati, è importante rispettare le indicazioni poste in etichetta e sciacquare abbondantemente dopo il loro utilizzo. Ketoconazolo : è uno degli ultimi e più efficaci principi attivi utilizzati nel trattamento della forfora. Il ketoconazolo è, infatti, un agente antifungino ad ampio spettro, che può risultare efficace quando tutti gli altri prodotti hanno fallito.

: è uno degli ultimi e più efficaci principi attivi utilizzati nel trattamento della forfora. Il ketoconazolo è, infatti, un agente antifungino ad ampio spettro, che può risultare efficace quando tutti gli altri prodotti hanno fallito. Prodotti fitoterapici: sono molto utilizzati gli estratti di peperoncino, l' aceto di mele e gli oli essenziali di eucalipto, di rosmarino, di limone, di salvia e di ortica. Molto conosciuto è anche l'olio di Tea tree (od olio essenziale di Melaleuca alternifolia), utilizzato per le sue proprietà antisettiche ed antifungine; sembra efficace contro la forfora ma può causare reazioni allergiche in individui predisposti.

I prodotti antiforfora possono essere utilizzati quotidianamente sino a quando il disturbo non risulta essere controllato; a quel punto è bene utilizzarli in 3 occasioni settimanali, alternandoli, qualora si richiedano lavaggi frequenti, a prodotti particolarmente delicati. Il tempo di applicazione, generalmente di almeno un minuto, dovrebbe rispettare le indicazioni del produttore, in modo tale da lasciare agire i principi attivi per un tempo sufficiente.

Qualora tutte queste attenzioni non sortissero gli effetti sperati, la forfora dovrebbe diventare un problema di competenza medica. Dopo un'accurata visita, il dermatologo potrebbe quindi prescrivere prodotti particolari, reperibili solo in farmacia, od un trattamento a base di corticosteroidi.

