Forfora: cause e rimedi

Cos'è Cos'è la Forfora? La forfora è un disturbo molto comune, in cui il cuoio capelluto si presenta ricoperto da un'abbondante desquamazione biancastra. Queste piccole scagliette, secche e perlate, altro non sono che residui di cellule morte, il cui ricambio avviene più rapidamente del normale. Shutterstock Questo eccessivo sfaldamento è spesso accompagnato da prurito e da un fastidioso "effetto neve", accentuato dalla pettinatura e dallo sfregamento dell'epidermide. Simili operazioni, infatti, favoriscono il distacco delle squame, rendendo il problema particolarmente visibile e per certi versi imbarazzante. La buona notizia è che, solitamente, la forfora può essere efficacemente controllata. Quando il disturbo non è troppo accentuato, sono sufficienti lavaggi quotidiani con shampoo o lozioni apposite, dotate di un certo potere fungicida e di una base lavante efficace, ma allo stesso tempo non irritante per l'epidermide. La forfora è un problema tipicamente maschile; i maschi, infatti, producono maggiori quantità di sebo, probabilmente a causa dei più elevati livelli di androgeni. Seppur con minore frequenza ed intensità, il disturbo è comunque diffuso anche nelle donne. La forfora compare solitamente nella prima età adulta e tende a regredire dopo i 35-40 anni. È rara nei bambini e negli anziani.

