Cosa sono i filler riassorbibili?

I filler riassorbibili sono filler utilizzati nel trattamento di diversi segni del tempo. Anche noti come filler biologici, questi prodotti possono dare risultati pienamente soddisfacenti, sebbene temporanei. Difatti, per loro natura, questi prodotti vengono gradualmente riassorbiti dalla cute nell'arco di un tempo più o meno lungo, che - come vedremo nel corso dell'articolo - può esser influenzato da diversi fattori.