Cosa sono i fili cosmetici tensori? I fili cosmetici tensori sono dei fili speciali che vengono utilizzati per un trattamento di lifting non chirurgico. A effettuare il trattamento deve però essere sempre un medico estetico qualificato, per cui vi raccomandiamo di consultarne uno prima di valutare qualsiasi opzione. Consulta il medico! Le informazioni a seguire sono di carattere editoriale e non possono prescindere da un consulto medico. Rivolgetevi a un chirurgo o un medico estetico e ascoltate i suoi consigli e le sue indicazioni per essere certe che questo trattamento faccia al caso vostro e per conoscere più nel dettaglio le modalità di esecuzione, i benefici e le controindicazioni.

Cosa fanno i fili tensori sottopelle? I fili tensori (o fili di trazione) contribuiscono al riposizionamento dei tessuti sottocutanei che mostrano cedimenti a causa dell'invecchiamento. Stimolano la produzione di collagene e vengono usati per rimodellare il viso e il collo, fungendo anche da rimpolpanti e rassodanti e donando tonicità ed elasticità alla pelle.

Come funzionano i fili di trazione? Una volta che vengono applicati, i fili cosmetici tensori si dissolvono lentamente in maniera autonoma, anche grazie al calore della pelle stessa. Questo processo favorisce la sintesi di nuovo collagene (neocollagenesi). Sarà proprio questo a creare una sorta di impalcatura al di sotto della pelle, che rinforzerà i tessuti sostenendone la struttura.

Quanti tipi di fili di trazione esistono? Fili lifting senza ago (riassorbibili);

Fili biorivitalizzanti o di trazione in PDO (riassorbibili);

Fili di sospensione permanenti biocompatibili. Negli ultimi tempi si è diffuso sempre di più l'utilizzo di fili che non richiedono l'ago per essere applicati sulla pelle. I fili di lifting senza ago, infatti, vengono applicati topicamente, senza ricorrere ad aghi. In questo caso, parliamo di un trattamento estetico. Per il corretto posizionamento sulla pelle e la migliore efficacia dei fili è sempre consigliabile rivolgersi ad una persona esperta. I classici fili biorivitalizzanti o di trazione in PDO (polidiossanone) richiedono l'utilizzo di un ago sottile per essere applicati sottopelle. Questi fili sono biocompatibili e una volta posizionati sottocute, vengono progressivamente riassorbiti dall'organismo. Essendo un trattamento a livello medicale, deve quindi essere svolto da medici specializzati in una struttura ambulatoriale. I fili di sospensione permanenti biocompatibili si mantengono più a lungo negli anni. Per l'inserimento è necessaria una lieve anestesia locale o una leggera sedazione. I fili permanenti sono indicati per il lifting non chirurgico di volto e collo. Sono efficaci anche per il sollevamento dei glutei e il lifting delle braccia. La scelta dei fili da utilizzare dipende da diversi fattori. Incidono infatti la zona da trattare e le condizioni del paziente. Inoltre, per ottenere i risultati desiderati, è fondamentale essere realistici. In caso di un eccessivo cedimento della pelle, potrebbe essere consigliabile un altro tipo di intervento. Ecco perché è sempre bene rivolgersi ad un professionista del settore prima di procedere.

Quanto costa il trattamento con i fili tensori? Il trattamento lifting con fili cosmetici tensori ha un costo variabile, che va dai 400 ai 5.000 euro. Lo scarto è così ampio perché dipende dal tipo di filo, dalla quantità di fili applicati e dal tipo di trattamento. Nel caso dei fili riassorbibili, infatti, il costo può andare dai 400 ai 1.200 euro. Si aumenta sensibilmente quanto si applicano fili permanenti, il cui costo invece può andare dai 3.000 ai 5.000 euro.

Fili riassorbibili di trazione viso: come sono? Fili spinati

Fili lisci I fili di trazione viso più utilizzati sono generalmente riassorbibili. Questo significa che la pelle, con il tempo, li assorbirà in maniera autonoma. Ne esistono di due tipi: quelli spinati, dotati di piccoli ganci che si ancorano alla pelle e quelli lisci che invece vengono applicati quando si desidera un trattamento di lifting meno invasivo.

Dopo quanto tempo si riassorbono i fili cosmetici tensori? I fili cosmetici tensori si riassorbono mediamente tra i 6 e i 12 mesi. Molto dipende sia dal tipo di filo utilizzato, che dalla risposta della propria pelle al trattamento. In generale, possiamo dire che i fili di nuova generazione, che si applicano senza ricorrere ad aghi, mantengono una resistenza che dura per 60-80 giorni dopo l'applicazione e si riassorbono completamente dopo circa 8-12 mesi. I fili biorivitalizzanti che richiedono l'uso di un ago sottile per l'applicazione si riassorbono in un periodo che varia dai 6 ai 10 mesi. Hanno un'azione più duratura, che garantisce un sostegno naturale alla zona cutanea trattata, grazie alla stimolazione della deposizione di fibre di collagene intorno al filo.

Posso applicare i fili tensori da solo? No, i fili cosmetici tensori non si possono applicare da soli a casa. Il procedimento è talmente delicato che richiede la mano di un medico esperto. Il rischio è quello di provocare inestetismi, come un filo evidente, una trazione non adeguata, sanguinamenti - se si applicano troppo in profondità - o al contrario irregolarità cutanee - se si applicano troppo superficialmente. Ecco perché è bene che il medico che inserisce i fili abbia una buona conoscenza dell'anatomia del volto e manualità. I fili tensori possono essere applicati da chiunque abbia una laurea in medicina e chirurgia, meglio ancora se sia un chirurgo specializzato in chirurgia plastica, ricostruttiva ed estetica, già abituato a trattare certe zone. Inoltre ricordiamo che nel caso dei fili di trazione permanente, è necessaria una piccola anestesia locale o una leggera sedazione, per rendere il processo indolore o solo lievemente fastidioso.

Quali sono gli effetti collaterali dei fili di trazione? Gonfiore;

Ematoma;

Rossore;

Sensibilità;

Prurito. I fili tensori cosmetici sono considerati sicuri per quanto riguarda la loro composizione e finora non sono stati rilevati svantaggi nel loro utilizzo. Tuttavia si tratta comunque di un'azione di medicina estetica che può portare ad alcuni effetti collaterali. Siamo però di fronte a conseguenze di lieve entità, che non devono far paura. Gonfiore e rossore generalmente si risolvono spontaneamente entro 2 o 3 giorni, dopo i quali si può tornare alla propria quotidianità.





Dopo quanto tempo si vedono i risultati dei fili tensori? Si vedono i primi risultati dopo circa 45 giorni dall'applicazione dei fili di trazione. Il risultato di questo trattamento è progressivo e si stabilizzerà dopo circa 5 mesi. Tuttavia bisogna tenere presente che ogni individuo risponde in maniera diversa. Inoltre, molto dipende dalla zona trattata e dalle sue condizioni di partenza, dalla quantità di fili applicati e dall'esperienza del medico.

Cosa evitare dopo aver applicato i fili tensori al viso? Attività fisica;

Massaggi al viso;

Dormire in posizione prona;

Sauna e bagno turco;

Sport da contatto;

Ridere troppo o fare movimenti facciali esagerati;

Radersi, usare peeling chimici o detergenti forti. Il trattamento con i fili cosmetici tensori non è invasivo come un intervento chirurgico e si può quindi tornare presto alla propria quotidianità. Tuttavia è bene osservare alcuni accorgimenti almeno nella prima settimana dopo il trattamento, per evitare complicazioni o compromettere il risultato generale. In particolare, nel caso di massaggi, sfregamenti o pressioni al viso, è raccomandabile evitarli per un intero mese.