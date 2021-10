Fiale Anticaduta: Cosa NON Sono Il termine "anticaduta" abbinato alle fiale cosmetiche per capelli non deve essere motivo di confusione: non bisogna credere che l'applicazione di tale prodotto sia in grado di curare le varie forme di alopecia o abbia il potere di arrestare la perdita dei capelli. "Anticaduta" si riferisce, infatti, a prodotti che non hanno alcuna finalità curativa o un valore terapeutico nella calvizie, ma sono considerati "coadiuvanti nel trattamento della caduta dei capelli" (come, tra l'altro, è riportato sulla confezione del prodotto). Come Capire se la Caduta dei Capelli è Patologica? Ogni giorno, perdiamo un certo numero di capelli (da 50 a 100): terminato il loro ciclo vitale, questi vengono rimpiazzati da nuovi fusti. Ciò è da considerarsi normale e, se rimane entro determinati limiti, questo processo non deve preoccupare, in quanto, il più delle volte, si risolve spontaneamente. Altrettanto fisiologico è un aumento del fenomeno in determinate situazioni stressanti o stagioni, come l'autunno. In alcune circostanze, tuttavia, è possibile accorgersi che la caduta è quantitativamente superiore rispetto alla norma e tende a perdurare nel tempo. La perdita dei capelli può derivare anche da altre cause, come diete drastiche, traumi meccanici subiti dalla chioma, variazioni ormonali e certe condizioni patologiche. Per tali motivi, quando la perdita media giornaliera supera i 100 capelli, si protrae a lungo (per oltre 4 settimane) ed il diradamento inizia a divenire evidente, è importante non sottovalutare il problema e rivolgersi al proprio medico per avere il quadro preciso della situazione ed intervenire con il trattamento per capelli più mirato. All'assunzione di farmaci specifici, è possibile associare trattamenti cosmetici (come lozioni, shampoo e fiale), integratori per bocca e terapie locali calibrate sulle necessità individuali.

Fiale Anticaduta: a cosa servono Le fiale anticaduta possono essere applicate come coadiuvanti nel trattamento con farmaci specifici oppure a scopi preventivi. I principi attivi inseriti nelle fiale anticaduta sono di diversa natura, ma, in linea generale, il loro obiettivo è quello di contribuire al riequilibrio dei capelli in fase anagen (ossia durante la loro crescita), promuovendo il corretto rinnovamento e donando corposità e densità alla chioma.

Fiale Anticaduta: Sono Efficaci? Le fiale anticaduta sono pratiche da utilizzare e particolarmente efficaci, se applicate con la giusta frequenza, nell'ambito del trattamento contro la perdita dei capelli quali soluzioni cosmetiche specifiche per rivitalizzare e rinforzare le chiome stressate o indebolite. Sebbene questi prodotti cosmetici non possano fermare la perdita dei capelli, rappresentano un buon aiuto per la risoluzione del problema e supportano l'effetto delle sostanze attive presenti nei trattamenti farmacologici indicati dal medico. Una buona fiala anticaduta non fa ricrescere, dunque, i capelli perduti e non funziona nei casi di alopecia androgenetica maschile e femminile, ma migliora lo stato dei capelli nei periodi di maggiore stress, rendendoli più corposi e facendoli "apparire" visivamente più numerosi. Nei casi di caduta dei capelli lieve oppure in casi di effluvi transitori, poi, possono essere ottenuti buoni risultati anche con il solo uso di questo tipo di cosmetico. Modalità d'Uso Le fiale anticaduta devono essere applicate sul cuoio capelluto, dopo aver lavato i capelli e prima di procedere all'asciugatura, massaggiando lo scalpo per stimolare la microcircolazione e favorire l'assorbimento delle sostanze funzionali. Il prodotto risulterà così più performante.