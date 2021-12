Il termine "anticaduta" abbinato alle fiale cosmetiche per capelli non deve essere motivo di confusione: non bisogna credere che l'applicazione di tale prodotto sia in grado di curare le varie forme di alopecia o abbia il potere di arrestare la perdita dei capelli. "Anticaduta" si riferisce, infatti, a prodotti che non hanno alcuna finalità curativa o un valore terapeutico nella calvizie, ma sono considerati "coadiuvanti nel trattamento della caduta dei capelli" (come, tra l'altro, è riportato sulla confezione del prodotto).

Come Capire se la Caduta dei Capelli è Patologica?

Ogni giorno, perdiamo un certo numero di capelli (da 50 a 100): terminato il loro ciclo vitale, questi vengono rimpiazzati da nuovi fusti. Ciò è da considerarsi normale e, se rimane entro determinati limiti, questo processo non deve preoccupare, in quanto, il più delle volte, si risolve spontaneamente. Altrettanto fisiologico è un aumento del fenomeno in determinate situazioni stressanti o stagioni, come l'autunno. In alcune circostanze, tuttavia, è possibile accorgersi che la caduta è quantitativamente superiore rispetto alla norma e tende a perdurare nel tempo.

La perdita dei capelli può derivare anche da altre cause, come diete drastiche, traumi meccanici subiti dalla chioma, variazioni ormonali e certe condizioni patologiche. Per tali motivi, quando la perdita media giornaliera supera i 100 capelli, si protrae a lungo (per oltre 4 settimane) ed il diradamento inizia a divenire evidente, è importante non sottovalutare il problema e rivolgersi al proprio medico per avere il quadro preciso della situazione ed intervenire con il trattamento per capelli più mirato. All'assunzione di farmaci specifici, è possibile associare trattamenti cosmetici (come lozioni, shampoo e fiale), integratori per bocca e terapie locali calibrate sulle necessità individuali.