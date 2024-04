Perché dormire con una federa in seta? Pro e contro

Derivata dai bozzoli dei bachi da seta, la seta ha una consistenza morbida, eccezionalmente liscia, che difficilmente si può trovare in altri materiali popolari per la realizzazione di federe per i cuscini, come cotone, lino o flanella. Oltre alla loro sensazione fresca, le federe in seta sono apprezzate per i loro presunti benefici per capelli, pelle e livello di comfort. La struttura di questo tessuto ha, infatti, meno probabilità di segnare o irritare la pelle, il che può favorire la salute della pelle. La mancanza di attrito della seta riduce anche la rottura e l'effetto crespo dei capelli. Tuttavia, potrebbero essere più costose di altri tipi di federe e non tutte le affermazioni relative ai loro benefici sono appropriate. Esaminiamo di seguito, quindi, i vantaggi reali e sfatiamo alcuni miti sulle federe in seta, per capire se le fanno al caso proprio.

Cos’è la seta? Originaria della Cina, la seta è una fibra naturale derivata dai bozzoli dei bachi da seta. Esistono numerose varietà di seta, ma la seta di gelso è la scelta più popolare per lenzuola e federe. Tradizionalmente, la filatura veniva utilizzata per esaltare la morbidezza e la lucentezza del tessuto. Miglior numero di fili per una federa in seta Anziché riferirsi al numero di fili come per il cotone, l'unità tradizionalmente utilizzata per misurare la qualità della seta è la momme, indicativa del peso, quindi della caratteristica della fibra del tessuto più o meno fitta. Un momme equivale a 4,340 grammi per metro quadrato e, analogamente al numero di fili, una misurazione momme più elevata è in genere indicativa di maggiore densità e qualità. Di solito, le federe in seta maggiormente disponibili sul mercato sono comprese nella gamma di 15-30 momme, ma le migliori sono considerate quelle nel range 19-25 momme. La seta di gelso è la più elevata qualità di seta in assoluto: le fibre sono più lunghe e più uniformi, quindi il tessuto è più liscio e resistente.

Perché scegliere una federa in seta? La seta può aiutare a migliorare la salute dei capelli riducendo l'effetto crespo e la rottura di quelli fragile. In misura minore, apporta benefici anche alla pelle del viso, preservando l'umidità e riducendo la probabilità di segni sulla pelle. Sebbene i vantaggi delle federe in seta siano talvolta sopravvalutati, possono rappresentare un buon investimento per chi ha la pelle sensibile o i capelli crespi. Anche la morbidezza del tessuto e la sua capacità di ridurre al minimo l'accumulo di umidità possono valere il prezzo più alto.

Quali sono i vantaggi? Le federe in seta apportano davvero benefici alla pelle e ai capelli? Le federe in seta hanno diversi vantaggi in termini di comfort, benessere dei capelli e cura della pelle. Alcuni di questi sono provati, mentre altri sono esagerati o addirittura infondati: vediamo cosa c'è di vero. Riducono l'effetto crespo dei capelli La seta è più delicata sui capelli rispetto ad altri tessuti come il cotone o il lino. La consistenza liscia consente al tessuto di scivolare contro le cuticole dei capelli, producendo meno attrito rispetto ai tessuti più ruvidi che hanno maggiori probabilità di impigliarsi nei capelli. Il ridotto attrito della federa in seta può comportare meno grovigli e rotture. La seta è particolarmente vantaggiosa per chi dorme con capelli ricci o inclini al crespo. Ritenzione dell'umidità Per chiunque investa nella cura della pelle notturna, tuttavia, la seta ha un ulteriore vantaggio. Il tessuto assorbe meno umidità rispetto al cotone, quindi la pelle rimane più idratata sulla seta rispetto al cotone percalle. Per coloro che soffrono di pelle particolarmente secca o che vivono in climi aridi, quel po' di idratazione extra durante la notte può significare svegliarsi con un viso meno teso e disidratato. Inoltre, è meno probabile che la seta assorba eventuali prodotti skincare che si applicano prima di andare a dormire: un minore assorbimento da parte della federa significa che anche i sieri e le creme notte rimangono al loro posto, performando di più sulla pelle. Questi benefici si estendono anche alla chioma: i capelli trattati chimicamente o soggetti a rotture hanno meno probabilità di spezzarsi o rompersi se sono ben idratati. La bassa ritenzione di umidità aiuta anche a prevenire le macchie gialle che possono svilupparsi quando le federe assorbono troppa umidità e sudore nel tempo. Regolazione della temperatura La seta è fresca al tatto e ha proprietà naturali di regolazione della temperatura che aiutano a mantenerti fresco d'estate e caldo d'inverno. Questo è probabilmente il motivo per cui le lenzuola di seta sono piuttosto popolari. La seta è anche eccellente per assorbire l'umidità dal corpo, il che aiuta a prevenire l'accumulo di sudore e il raffreddamento sul corpo durante la notte. Occorre però tenere presente che, sebbene la seta eccelle nell'assorbimento dell'umidità, in realtà non assorbe gran parte dell'umidità. Federa in seta = meno rughe? Alcune federe possono irritare la pelle e lasciare pieghe sul viso, soprattutto se ci si gira e rigira molto di notte. Le federe in seta causano meno segni perché la qualità liscia del tessuto produce meno attrito, il che significa che non strattonerà la pelle tanto quanto un tessuto come il cotone. Le federe di seta non sono una cura miracolosa per le rughe e i loro benefici per la pelle non sono stati dimostrati da rigorosi studi clinici. Tuttavia, si potrebbe notare meno pieghe quando ci si sveglia al mattino, soprattutto se si dorme di lato o a pancia in giù e si ha un contatto facciale prolungato contro il cuscino.

A cosa prestare attenzione Alcune affermazioni sui vantaggi delle federe in seta sono amplificate o addirittura false. Qualora si optasse per una federa di seta, è importante conoscere le affermazioni dubbie, in modo da poter capire meglio in che modo queste possano o meno fare al caso proprio. La seta è ipoallergenica? Sebbene la seta possa essere benefica per la pelle sensibile, non è necessariamente ipoallergenica, poiché raccoglie gli allergeni proprio come qualsiasi altra federa. Federa in seta e acne Alcuni claims sulle federe di seta sostengono che abbiano proprietà antimicrobiche naturali che aiutano a prevenire l'acne. Tuttavia, non ci sono prove scientifiche a sostegno di questa affermazione: sebbene le fibre di seta abbiano proprietà antibatteriche a livello micro, non esistono prove cliniche che confermino che una federa realizzata con questo tessuta rimanga più pulita o trasferisca meno batteri sul viso rispetto al cotone standard. Se si è preoccupati per i batteri sulle federe, cambiare e lavare regolarmente le federe è un'idea molto migliore che investire nella seta, che oltre ad essere costosa spesso richiede il lavaggio a mano o in lavatrice con ciclo delicato. Federa in seta e aminoacidi Alcune affermazioni sostengono che gli aminoacidi contenuti nella seta possano aiutare a ridurre le rughe e prevenire la rottura dei capelli. Sebbene la seta contenga amminoacidi, non si otterranno i benefici degli amminoacidi semplicemente appoggiando la testa su una federa di seta. Gli aminoacidi non si trasferiscono dalla seta al corpo con il semplice contatto.