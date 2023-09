I kinesio tape sono nastri in cotone con un lato adesivo, che possiedono un particolare coefficiente di elasticità e di densità. Applicati sul viso esercitano un'azione distensiva sui segni d'espressione, rughe e muscoli, riattivando la circolazione sanguigna e linfatica.

I tape non contengono seri, creme o medicinali. Agiscono sulle rughe grazie all'azione di pompaggio meccanico che applicano al sistema sanguigno e linfatico. Il movimento del volto indotto dai cerotti crea una sorta di micro massaggio che aiuta ad attenuare e a contrastare la comparsa di rughe più o meno profonde.

Come leggiamo su un articolo a cura della Dott.ssa Marialuisa Morelli

Se consideriamo il nostro corpo come un equilibrio perfetto di 52 muscoli e 12 paia di nervi cranici, con tutte le terminazioni nervose e sensoriali annesse, possiamo ben comprendere come il semplice squilibrio anche se millimetrico di uno di questi elementi possa portare il tessuto fibrotico e muscolare ad infiammarsi e di conseguenza a formare delle rughe! Il nostro viso esprime ogni giorno migliaia di emozioni: gioia, felicità, rabbia delusione, stupore.

Il facetaping, cugino del più famoso taping kinesiologico non fa altro una volta applicato la notte sul viso,seguendo dei protocolli precisi, di effettuare una vera e propria decongestione linfatica e circolatoria e un defaticamento reale del muscolo coinvolto. Come conseguenza di questo lavoro il risultato sarà una pelle più luminosa, rielasticizzata e più giovane.