Come agisce il cerotto? Ha innanzitutto un effetto tensore sulla pelle, che va contrastare non solo la comparsa di nuove rughe, ma attenua quelle già esistenti.

Inoltre, il cerotto ha un'azione più complessa e completa. Ha un'attività di pompaggio meccanico sul sistema linfatico e sanguigno. Questo permette di drenare le tossine favorendo un maggior benessere della pelle. Il cerotto applicato sulla cute agisce in sinergia con i movimenti del volto: favorisce, infatti, dei micromovimenti che stimolano i recettori della cute e degli strati sottostanti.

Il muscolo reagisce e si tonifica. Al tempo stesso la microcircolazione è riattivata e una buona ossigenazione dei tessuti regala alla pelle una nuova luminosità e si contrasta l'invecchiamento.

Come mettere i taping sul viso? Il cerotto si applica in maniera mirata alle particolari esigenze del viso. Il volto va studiato, è bene capire le asimmetrie presenti, per applicare i cerotti in maniera efficace. È importante evitare il fai da te, almeno nelle prime applicazioni. Sarà un esperto come un osteopata o fisioterapista a insegnare la corretta applicazione. È importante detergere la pelle perfettamente prima di applicare il cerotto. Quindi si taglia una parte di cerotto in base alla zona da trattare, si stende la pelle e si applica il tape.

È bene sottolineare che le parti del viso dove viene applicato il tape non vengono immobilizzate, perché si consente comunque un certo dinamismo controllato. Questo provoca una rigenerazione di fibre elastiche e di acido ialuronico più veloce. Si favorisce l'eliminazione delle tossine grazie alla stimolazione linfatica profonda. Questo consente di eliminare eventuali congestioni di fluidi corporei anche sul viso che creano uno stato infiammatorio. La pelle viene stimolata, durante l'applicazione; si ottiene una sorta di micromassaggio facciale, mirato al tessuto fasciale connettivo. Il tape può essere applicato in diverse queste zone del viso, in particolare per contrastare: le rughe di espressione sulla fronte ptosi palpebrale o palpebra cadente le rughe delle labbra doppio mento rughe naso-labiali contorni del viso invecchiamento della pelle cicatrici inestetismi diversi della pelle problemi alla mandibola