Cosa sono le Faccette Dentali Estetiche e quanto costano?

Cosa sono le Faccette Dentali Estetiche? Anche note come veneers, le faccette dentali estetiche sono protesi sottilissime, con uno spessore compreso tra 0,5 e 0,7 mm, destinate all'applicazione sulla superficie esterna dei denti. Le faccette dentali estetiche servono principalmente a migliorare l'estetica del sorriso, ma non solo. Applicabili sull'intera arcata dentale (sia superiore che inferiore) o solo su alcuni denti, le faccette dentali rappresentano una strategia innovativa nell'ambito della cosmetica odontoiatrica. Sono molte apprezzate, perché, oltre a garantire buoni risultati, la loro applicazione è minimamente invasiva.

A cosa servono le Faccette Dentali Estetiche? Le faccette dentali estetiche possono trovare indicazione in presenza di: Denti scheggiati . Oltre a pregiudicare l'estetica, i denti scheggiati sono più suscettibili a rotture e alle carie.

. Oltre a pregiudicare l'estetica, i denti scheggiati sono più suscettibili a rotture e alle carie. Denti estremamente piccoli o denti sovradimensionati . Queste problematiche possono causare difficoltà di masticazione. È doveroso segnalare che, in caso di denti sovradimensionati, occorre un intervento di riduzione prima dell'applicazione delle faccette.

. Queste problematiche possono causare difficoltà di masticazione. È doveroso segnalare che, in caso di denti sovradimensionati, occorre un intervento di riduzione prima dell'applicazione delle faccette. Denti storti . Le faccette dentali permettono di ottenere un allineamento dei denti senza ricorrere all'ortodonzia tradizionale.

. Le faccette dentali permettono di ottenere un allineamento dei denti senza ricorrere all'ortodonzia tradizionale. Denti ingialliti o macchiati . Le faccette dentali possono rappresentare un'alternativa allo sbiancamento dei denti, qualora questo non avesse pieno successo. I denti possono macchiarsi e ingiallirsi a seguito di fattori quali fumo, consumo eccessivo di bevande colorate, invecchiamento naturale ecc.

. Le faccette dentali possono rappresentare un'alternativa allo sbiancamento dei denti, qualora questo non avesse pieno successo. I denti possono macchiarsi e ingiallirsi a seguito di fattori quali fumo, consumo eccessivo di bevande colorate, invecchiamento naturale ecc. Denti rovinati o consumati a causa del bruxismo . Le faccette dentali possono aiutare a rimediare alle alterazioni indotte dal bruxismo, ma nulla di più. Per gestire il bruxismo, bisogna sottoporsi a trattamenti specifici, dopo un opportuno consulto con il dentista di fiducia.

. Le faccette dentali possono aiutare a rimediare alle alterazioni indotte dal bruxismo, ma nulla di più. Per gestire il bruxismo, bisogna sottoporsi a trattamenti specifici, dopo un opportuno consulto con il dentista di fiducia. Denti con vecchie otturazioni o residui di otturazioni .

. Diastema. È lo spazio eccessivo tra i denti. Le faccette permettono di chiudere gli spazi e le lacune tra i denti anteriori. Quando si possono applicare le Faccette Dentali Estetiche? La condizione fondamentale per poter applicare le faccette dentali estetiche è che i denti interessati siano sani. Non devono, quindi, presentare carie. Come analizzato, lievi scheggiature e altre imperfezioni come, per esempio, il diastema non rappresentano una controindicazione. Faccette Dentali Estetiche: apportano solo vantaggi estetici? Le faccette dentali nascono, innanzitutto, con rimedio per migliorare l'estetica del sorriso; con il loro impiego, infatti, il dentista può intervenire sul colore e sulla forma dei denti e sui difetti di posizione e lunghezza. In secondo luogo, in casi specifici, le faccette dentali rappresentano anche una valida strategia per il recupero della masticazione.

Come sono fatte le Faccette Dentali Estetiche? I materiali con cui sono realizzate le faccette dentali estetiche sono sostanzialmente tre: Ceramica . La costruzione di queste faccette avviene su misura, in laboratorio. Le faccette dentali in ceramica sono quelle più costose, ma anche quelle che garantiscono il risultato più naturale per colore e luminosità.

Inoltre, sono anche più facili da gestire e più durevoli nel tempo.

. La costruzione di queste faccette avviene su misura, in laboratorio. Le faccette dentali in ceramica sono quelle più costose, ma anche quelle che garantiscono il risultato più naturale per colore e luminosità. Inoltre, sono anche più facili da gestire e più durevoli nel tempo. Composito . Si tratta di un materiale derivante da una pasta malleabile, capace di aderire ai denti in modo spontaneo. Le faccette dentali in composito si ottengono applicando più strati di materiale. Alla conclusione, il dentista esegue un'opera di rifinitura e lucidatura, per donare alla faccetta un aspetto più naturale.

Le faccette dentali in composito sono più economiche di quelle in ceramica, ma sono anche meno durevoli e garantiscono un risultato estetico inferiore; inoltre, richiedono una manutenzione più accurata.

. Si tratta di un materiale derivante da una pasta malleabile, capace di aderire ai denti in modo spontaneo. Le faccette dentali in composito si ottengono applicando più strati di materiale. Alla conclusione, il dentista esegue un'opera di rifinitura e lucidatura, per donare alla faccetta un aspetto più naturale. Le faccette dentali in composito sono più economiche di quelle in ceramica, ma sono anche meno durevoli e garantiscono un risultato estetico inferiore; inoltre, richiedono una manutenzione più accurata. Disilicato di litio. È un materiale di recente utilizzo. Le faccette in disilicato di litio rappresentano un'alternativa a quelle in ceramica, quando queste presentano un alto rischio di rottura. La scelta dei materiali spetta principalmente all'odontoiatra.

Come si applicano le Faccette Dentali Estetiche? L'applicazione delle faccette dentali è la tappa finale di un percorso a tappe, che comincia da una visita preliminare e prosegue con la limatura dei denti, l'impronta dentale, la scelta del colore e le prove estetiche. Visita preliminare I controlli preliminari (alcune volte servono più visite) prevedono radiografie, foto e/o calchi delle arcate dentali, così che il dentista possa rendersi conto dello stato della dentatura e di come progettare e realizzare la faccetta. Limatura dei denti La limatura riguarda i denti ai quali è destinata la o le faccette. Consiste nella rimozione dello smalto superficiale (circa 0,5-0,7 millimetri). Interessando soltanto gli strati superficiali, la limatura non causa dolore e, di conseguenza, non richiede l'anestesia. Tuttavia, se il paziente lo desidera e lo aiuta a sentirsi più a suo agio, può riceverla comunque su espressa richiesta. Impronta dentale Alla limatura, segue un'impronta dentale digitale eseguita con uno scanner intraorale. Questo rilevamento è indispensabile per dimensionare correttamente le faccette dentali estetiche e per realizzarle con la giusta conformazione anatomica. Scelta del colore Per la scelta del colore delle faccette, il dentista si avvale non solo delle proprie competenze, ma anche di un software capace di individuare l'esatta gradazione e la colorazione migliore per il viso del paziente. La scelta del giusto colore è fondamentale per ottenere un risultato che sia il più naturale possibile. Prove estetiche Le prove estetiche permettono di valutare un'anteprima del risultato finale, così da apportare modifiche se necessario. Applicazione della faccetta dentale estetica L'applicazione delle faccette dentali si ottiene tramite l'impiego di una resina invisibile e adesiva. Per cementare la faccetta alla dentatura e ottenere il fissaggio finale, il dentista usa una lampada polimerizzatrice.

Quanto durano le Faccette Dentali Estetiche? Le faccette dentali hanno una durata importante: se il paziente adotta le giuste precauzioni, infatti, possono resistere anche 10 anni. Fattori fondamentali nel garantire una simile durata delle faccette dentali sono: Perizia dell'odontoiatra e utilizzo di materiali di qualità;

Buona igiene orale;

Non fumare;

Limitare il consumo di cibi acidi;

Sottoporsi periodicamente all'igiene dentale professionale;

Se si pratica sport di contatto, usare un bite sportivo protettivo. Per pulire correttamente le faccette dentali estetiche, è fondamentale una buona igiene orale. In termini pratici, questo significa: Lavare i denti dopo ogni pasto;

Passare il filo interdentale una volta al giorno;

Sottoporsi periodicamente a una pulizia dei denti professionale. A seconda del paziente, la pulizia può doversi ripetere ogni 4, ogni 6 od ogni 12 mesi;

Evitare di fumare, poiché questa cattiva abitudine può alterare la colorazione delle faccette. Una buona igiene orale favorisce la durata delle faccette dentali.

Come pulire le Faccette Dentali Estetiche? Per pulire correttamente le faccette dentali estetiche, è fondamentale una buona igiene orale. In termini pratici, questo significa: Lavare i denti dopo ogni pasto ;

; Passare il filo interdentale una volta al giorno ;

; Sottoporsi periodicamente a una pulizia dei denti professionale . A seconda del paziente, la pulizia può doversi ripetere ogni 4, ogni 6 od ogni 12 mesi;

. A seconda del paziente, la pulizia può doversi ripetere ogni 4, ogni 6 od ogni 12 mesi; Evitare di fumare, poiché questa cattiva abitudine può alterare la colorazione delle faccette. Una buona igiene orale favorisce la durata delle faccette dentali.

Rischi e controindicazioni delle Faccette Dentali Estetiche Faccetta Dentali Estetiche: quali rischi? L'applicazione delle faccette dentali è un trattamento sicuro, a basso rischio. Tra i rischi più rilevanti, si segnala, innanzitutto, la possibilità di rottura delle faccette, se sottoposte a forze importanti; in secondo luogo, la suscettibilità a macchie (è maggiore per le faccette in composito); terzo, la possibilità di temporanea o permanente sensibilità al freddo e al caldo (potrebbe essere permanente se lo strato di smalto limato è troppo). Le Faccette Dentali Estetiche rovinano i denti? Le faccette dentali estetiche non danneggiano in alcun modo i denti; inoltre, sono sicure, poiché sia loro che il legante sono realizzate con materiali biocompatibili. Se i denti sui quali sono destinate sono sani, le faccette dentali non creano alcun problema. Quando sono controindicate le Faccette Dentali Estetiche? Le faccette dentali estetiche sono controindicate e da scartare a favore di altri approcci in presenza di: Denti estremamente scheggiati;

Carie di grande estensione;

Malocclusione dentale. In alcuni casi, questi disturbi sono risolvibili (ragion per cui le faccette dentali potrebbero essere applicabili); in altre circostanze, invece, il dentista deve ricorrere ad altre soluzioni, quali per esempio le corone dentali.

Vantaggi e svantaggi delle Faccette Dentali Estetiche Le faccette dentali presentano diversi vantaggi, tra cui: Migliorano l'aspetto dei denti, agendo su colore e lucidità, e coprendo eventuali macchie e discromie permanenti;

Migliorano l'aspetto dei denti compromesso da bruxismo, diastema, scheggiature o altre problematiche dentali;

Migliorano la funzionalità e la salute dei denti;

Rappresentano un trattamento non invasivo.

Garantiscono un risultato naturale. Le faccette dentali, tuttavia, si caratterizzano anche per alcuni svantaggi, tra cui: Costi elevati;

Limatura permanente dello smalto superficiale;

Irreversibilità della procedura (per annullarla occorre un intervento dentistico specifico);

Suscettibilità al fumo di sigaretta, che, con il tempo, può alterare il colore della faccetta.