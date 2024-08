Extension per le ciglia: sono pericolose per la salute?

Così come accade per i peli che si hanno sul corpo, anche le ciglia svolgono una funzione protettiva per gli occhi. Infoltire la parte con delle extension per le ciglia , quindi, va ad alterare questa protezione, causando un potenziale accumulo di batteri che può generare infezioni e ristagno di sporcizia vicino agli occhi, ma anche uno stress fisico per le palpebre , arrossamenti e perdita di elasticità della pelle .

Le extension per le ciglia sono uno dei trattamenti esteti più apprezzati ed eseguiti, e consiste nell'applicazione di fibre naturali , come seta o peli di cavallo, o sintetiche, come nylon e polimeri plastici, in corrispondenza delle proprie ciglia naturali, allo scopo di allungare e infoltire la parte.

Cosa possono provocare le extension per le ciglia?

Accumulo di batteri che ristagnando vicino agli occhi;

Reazione allergiche alla colla utilizzata per applicare le extension;

Congiuntivite tossica ed erosione congiuntivale causate dall'esposizione ad alcune sostanze chimiche presenti nella colla.

Oltre a un maggior accumulo di tossine e sporcizia causata da una maggior densità e lunghezza delle ciglia, applicare le extension può generare ulteriore problemi se non viene fatto in modo corretto e solo ad opera di professionisti qualificati. Tra i maggiori problemi che si possono generare, per esempio, come dimostrato di diversi studi condotti, la colla per applicare le extension per le ciglia è un fattore altamente dannoso per gli occhi. In uno studio pubblicato sulla rivista scientifica specializzata Cornea – The Journal of Cornea and External Disease, "Ocular Disorders Due to Eyelash Extensions" si è messo in evidenza come la colla delle extension possa causare delle reazioni allergiche nel soggetto, e questo perché molto spesso non vengono eseguiti i test preliminari per verificare eventuali allergie ai componenti della colla stessa.

Anche il peso delle extension per le ciglia può generare danni, come irritazioni della parte. In più la colla per le extension, se non applicata correttamente, può incollare tra loro le ciglia e le palpebre e finire nell'occhio, portando a malattie oculari come la cheratocongiuntivite, una patologia oculare che genera contemporaneamente l'infiammazione della cornea e della congiuntiva.

Altro fattore preoccupante, poi, è la presenza nella colla per le extension di alcune sostanze tossiche per il corpo, come la formaldeide. Dai dati riportati da uno studio pubblicato su Dermatitis e condotto da scienziati dell'Università del Minnesota, "Formaldehyde Release From Eyelash Glues: Analysis Using the Chromotropic Acid Method", sono molte le colle che contengono questa sostanza cancerogena per l'uomo. Oltre alla presenza di altre sostanze nocive che possono irritare gli occhi e portare alla nascita di problemi come l'erosione congiuntivale, la congiuntivite tossica e fino alla blefarite, ovvero un'infiammazione delle palpebre. Problemi che nascono perché queste sostanze vanno a impedire alle ghiandole associate ai follicoli delle ciglia di rilasciare gli antimicotici utili a impedire la diffusione di batteri e agenti patogeni negli occhi.