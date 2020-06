Estetica Maschile: Allenamento, Dieta e Consigli

Trattasi di una semplificazione bella e buona, poiché l'intero progetto dovrebbe racchiudere nozioni di fisiologia, anatomia , nutrizione , dietetica e scienza del movimento – con particolare riferimento all'apparato muscolo-scheletrico, ai meccanismi ipertrofici, al processo di dimagrimento e alla teoria e metodologia dell'allenamento. Manca in definitiva l' unione di tutto ciò per poter raggiungere il miglior aspetto estetico possibile.

In questo campo, come e ancor più rispetto all'universo femminile, sembra esserci poca specificità . Non esiste, in pratica, un protocollo da seguire per poter modellare la propria immagine sulla falsa riga degli indossatori .

In definitiva, la maggior parte dei "maschietti" non pratica sport o attività motoria semplicemente "per tenersi in forma". Gli intenti salutistici nascondono, il più volte, un intenso desiderio di apparire meglio .

Quando ciò non avviene – ovvero per il 99,99% della popolazione maschile – aumenta il disagio e, in particolare, quello per la propria immagine corporea . Senza voler fare dell' allarmismo , non possiamo omettere che ad esso si possono correlare veri e propri disturbi del comportamento alimentare (DCA) o, più frequentemente, casi borderline . Con specifico riferimento all'uomo, potremmo parlare di vigoressia ( dismorfofobia muscolare ), binge eating desorder ( BED ) e atteggiamenti bulimici ; l' anoressia nervosa sembra il meno frequente.

Una sola cosa non è cambiata nella mente del maschio: per una totale autorealizzazione , egli deve vestire i panni dell' alfa . Essendo in una società civile, dal punto di vista strettamente fisico , questo ruolo è puramente virtuale . Ciò significa che l'alfa deve semplicemente apparire come tale .

Oggi, è necessario che l'uomo sia bello, forte (dentro e fuori), coraggioso, sicuro di sé, mascolino, leader, protettivo, buono, sensibile , possibilmente ben dotato, ma non instabile, egocentrico , oppressivo o despotico. L'uomo del XXI secolo è una via di mezzo tra Conan il Barbaro, Woody Allen e Rocco Siffredi.

Diciamocelo, l'arco di tempo tra il termine del XX secolo e l'inizio del XXI è stato disastroso per il modello ideale di "virilità". Non parliamo solo di estetica ma di vero e proprio ruolo sociale . Di punto in bianco, l'uomo non comanda più. In lui, questo cambiamento repentino ha tuttavia instaurato un' enorme confusione nell' assegnazione dei ruoli e nella scelta del modello comportamentale .

È opinione comune che all' uomo interessi relativamente poco di come apparire agli occhi degli altri. Leggendo di "come curare l'estetica maschile", non è quindi da escludere che molti lettori stiano già "alzando il sopracciglio "; oppure no?

Non parliamo di bodybuilding agonistico o comunque di bodybuilding hard , dove le "grandezze" in gioco sono sicuramente diverse rispetto ai canonici criteri di bellezza.

La muscolarità in particolare è un carattere sessuale tipicamente maschile , ragione per la quale – che dir si voglia – viene inequivocabilmente accettato come segno di virilità. Ad essa però, è necessario accostare anche i principi di definizione e di proporzione ; senza uno qualsiasi di questi tre fattori, la corporatura avrà sempre delle carenze estetiche.

A questi esercizi, se necessario , si potrà associare dell' attività aerobica lipolitica , quindi ad alto volume settimanale e bassa - media intensità (60-70% FcMax ). La scelta può volgersi a una maggiore ripartizione , ad esempio con 30' in tutte le sedute di muscolazione (15' prima e 15' dopo), o ad una minor ripartizione , ad esempio con 60' da eseguire in maniera indipendente 3 volte a settimana.

La statura ed il rapporto tra la lunghezza delle gambe e quella del tronco sono scogli difficili da sormontare . Diciamo che, prima di tutto, verranno scelti gli abiti giusti. In secondo luogo esistono dei piccoli trucchi per armonizzare più possibile la figura. Ad esempio, la ricerca di volume delle cosce e dei polpacci dovrà essere direttamente correlata alla loro lunghezza; gambe troppo corte e massicce enfatizzano la loro brevità sulla figura, così com'è vero l'opposto.

Per quel che concerne il modello di abiti da sfilata , i volumi muscolari e la percentuale di grasso sottocutaneo richiesti sono in realtà piuttosto semplici da ottenere. Diverso può essere per le proporzioni; queste infatti, richiedono spesso di aumentare l'importanza di un determinato distretto e talvolta di diminuire quella di un altro, per dare armonia alla figura complessiva.

Prendiamo come altro esempio la figura di un fotomodello carente nel grande gluteo ma con quadricipiti femorali al limite dell' eccessivo . D'istinto, qualsiasi istruttore esclamerebbe: " squat come se piovesse!". D'altro canto, praticare un back squat tradizionale – o peggio un mezzo squat – potrebbe risultare decisamente controproducente perché fortemente stimolante l' anabolismo del quadricipite fino ad 80-90° di flessione della coxo-femorale. Al contrario, si potrà preferire l'esecuzione del mezzo stacco da terra o al limite dell' hip trust .

Questa "scorciatoia" può infatti avere senso, soprattutto perché aumentare o diminuire specifici gruppi muscolari può essere più complicato di quanto si creda. Rimanendo nell'esempio sopra citato, è quasi impossibile isolare il retto dell' addome , escludendo il trasverso , nella totalità degli esercizi basati sulla flessione del busto e dell'anca. In pratica, non è possibile prescindere da certi limiti anatomici .

Questi vengono da alcuni definiti come i "muscoli della seduzione". Ipertrofizzate e definite questi muscoli e potrete permettervi qualche piccola lacuna, senza perdere impatto estetico. Il fotomodello o chi si prepara per estetica dovrà comunque ricordare che il trend contemporaneo è quello di un'ipertrofia moderata e un alto grado di definizione.

Per il modello fitness , invece, valgono le stesse regole che per il bodybuilding . Cambiano certamente i volumi , che di norma non portano oltre l' altezza - peso (modo semplicistico per indicare una statura di 185 cm e 85 kg di peso).

Bisogna comunque agire su un punto per volta secondo la successione condizionamento-allenamento-dieta-integrazione. Passiamo quindi ora a fare qualche esempio di scheda principiante. Ricordiamo, che gli esempi si riferiscono tutti a soggetti giovani e sani, che non richiedano ulteriori particolari accorgimenti –nessun dismorfismo o paramorfismo , fratture o danni articolari, dismetabolismi, asma , complicazioni cardiocircolatorie ecc.

Dopo circa tre anni, per indossatori, fotomodelli e modelli fitness non sono necessari ulteriori step .

Per il modello fitness invece, può essere necessario supportare la crescita ipertrofica con proteine in polvere e creatina . Alcuni sconsigliano quest'ultima per il timore che possa enfatizzare la ritenzione idrica , ma è un timore per lo più infondato.

Per il fotomodello possono essere relativamente utili termogenici (ad esempio a base di caffeina ), come supporto alla fase di definizione.

Laddove necessario si applicheranno dei tagli calorici ; si parte dall'eliminazione dei junk-food (dolci e salati) e dalla grammatura dell'olio per condimento, per poi passare alla selezione dei cibi di origine animale a basso contenuto lipidico e al peso dei cibi ricchi di carboidrati .

La prima scheda sarà totalbody (4-6 settimane), composta da esercizi multiarticolari sinergici , per apprendere il gesto, coordinare correttamente i vari muscoli e aumentare un poco di forza in virtù del migliorato controllo neuromuscolare.

Per il modello fitness, invece , si dovrà lavorare un po' più a tutto tondo . Da questa scheda split 2 ways si potrà prevedere eventualmente anche una 3 ways (soprattutto, ripeto, per i modelli fitness). Per l'uomo, si richiede molta intensità . Le serie saranno poche, con ripetizioni medie, ma dovranno davvero esser eseguite ad alta intensità.

Come si può notare ho previsto esercizi di isolamento per i gruppi muscolari che è necessario " staccare " e sui quali è richiesta maggior enfasi per l'estetica maschile (addome, gran pettorale, bicipite brachiale , gran gluteo).

La scheda d'esempio, in total body, potrà esser ripetuta fino a quattro volte a settimana , dato che non sarà di nostro interesse l'intensità, quanto l'apprendimento del gesto di esercizi complessi multiarticolari.

Veniamo alla scheda principiante per modelli fitness o fotomodelli. La scheda sarà total body , con pochi esercizi multiarticolari volti al condizionamento , al controllo neuromuscolare , all'equilibrio , all' apprendimento del gesto .

Qualora il soggetto sia un modello da sfilata di abiti , spesso è sufficiente un protocollo Aerobic Anerobic Circuit (AAC), con il 60-70 % FcMax alle macchine cardio , associato solo ad esercizi posturali per l' extrarotazione dell' omero e l' estensione del rachide ; in alternativa uno Spot Reduction Circuit dove alle macchine cardio si alternano gli esercizi posturali succitati.

Dieta

Dieta per l’estetica maschile

Iniziamo ribadendo l'importanza della gradualità; è scorretto stravolgere totalmente le abitudini del soggetto, a prescindere dall'entusiasmo. Solo con una discreta esperienza – rigorosamente sotto la supervisione di un professionista – si potrebbe azzardare una modifica profonda della dieta, ma non è nemmeno detto che sia necessaria. Dipende ovviamente dall'obbiettivo.

Il lavoro di qualsiasi modello è spesso incentrato sul taglio calorico. Questo perché, se da un lato non è necessario giungere a livelli importanti di massa muscolare – con eccezione del modello fitness, che talvolta deve applicarsi molto – dall'altro è essenziale ottenere un ottimo livello di definizione muscolare.

La crescita di massa muscolare, agognata dai culturisti, richiede periodi di dieta ipercalorica – anche se non tanto quanto si usava fare un tempo. Questo raramente avviene per i modelli, che devono mantenere una percentuale di massa grassa sempre piuttosto contenuta – soprattutto fotomodelli e modelli fitness.

Ciò non toglie che, anche in questa categoria, certi "fortunati" possono avvalersi di una buona predisposizione genetica; chi ha "naturalmente" un adipe contenuto, o ha investito tempo e risorse per elevare il proprio metabolismo basale – ad esempio con il reset metabolico (cit.) – può trovare giovamento nell'impiegare mesocicli di ipertrofia pura associata a dieta blandamente ipercalorica.

Per tutti gli altri, risultati soddisfacenti si ottengono raggiungendo la body fat (BF) desiderata – con la speranza di non avere zone "resistenti al taglio" – e lavorando sul mantenimento; la BF dovrà essere molto vicina a quella ideale, in modo da poterla correggere eventualmente nell'arco di pochi giorni.

Alcune scuole di pensiero sulla dieta del modello difendono invece il principio della dieta ipocalorica sbilanciata anche nel lungo termine. Si legge spesso di ripartizioni al 60% carboidrati, 25% proteine e 15% grassi. Questo è essenzialmente sbagliato. Anzitutto perché non è sano né per il fisico, né per la mente rimanere lungamente in ipocalorica, tantomeno se sbilanciata; in secondo luogo, perché è del tutto controproducente. La chiave di un fisico asciutto e prestante, che risponde bene sia all'allenamento che alla dieta, è quella di non indurre l'organismo a reagire malamente al taglio calorico e, al contrario, spingerlo ad attingere all'adipe con "avidità". Per fare ciò, tuttavia, è indispensabile lavorare sui dettagli.

La ripartizione della fase normocalorica – adottabile con BF oscillanti intorno al 12 %, a seconda se parliamo di un modello da sfilata, un fotomodello e un modello fitness – dev'essere al 25-30 % di grassi – non al 15 %, o si corre il rischio di tagliare sia le vitamine liposolubili che i grassi essenziali – con proteine equivalenti a circa 1,5-1,8 g / kg e per tutto il resto carboidrati. Per molti potrebbe sembrare utopistico, ma lavorando con particolare attenzione ai dettagli è possibile. Il modello deve quindi conoscere alla perfezione il proprio dispendio calorico normale e organizzare di conseguenza tutte le attività quotidiane. Una passeggiata in bicicletta in più o in meno fa la differenza.

È logico che, partendo da un 18 % di BF, il primo passo sarà un taglio calorico che lo porterà al 12 %. Questa fase è molto "comodamente" collocabile nel periodo che passa dal condizionamento iniziale fino al termine del primo o del secondo anno di attività (dipende dal caso). Non si devono mai adottare, come già ribadito, strategia repentine. In tutto questo periodo, la persona interessata dovrà individuare alla perfezione il proprio fabbisogno, considerando un "allenamento standard".

Con questo valore sarà quindi possibile costruire la nostra strategia di taglio. Avendo piena consapevolezza di "quando" raggiungere un determinato "picco" prestativo, che nel nostro caso è di natura estetica, possiamo quindi programmare l'intervento a puntino.

Per fare un esempio, che in realtà calza perfettamente in tutti e tre i tipi di modello, ma diventa più importante per il model fitness – per le ragioni di cui abbiamo parlato sopra – diciamo che:

La dieta ipocalorica oscillerà da un blando 90 % della normocalorica fino ad un 70 % ;

della fino ad un ; La ripartizione, solo momentaneamente, può essere stravolta scendendo al 15 % di lipidi, salendo con le proteine fino a 2,0 - 2,2 g / kg, ed eventualmente scendendo con i carboidrati quanto serve

(nel rispetto del taglio calorico).

La percentuale di grasso corporeo verrà controllata mediante strumenti non invasivi quali plicometro e impedenziometro.

È chiaro che fumo e alcool diventeranno tabù, esattamente come qualsiasi altro cibo fuori menù.

Un'eventuale integrazione può essere utile ma solo dopo almeno un anno di allenamento (anche più), valutando poi con il professionista che monitora l'alimentazione complessiva.