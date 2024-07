Estate e vene varicose: sono più visibili? Estate e vene varicose: con il caldo le vene varicose tendono a vedersi di più. Tutto dipende dal fatto che le temperature sempre più alte e l'umidità peggiorano i sintomi delle varici, che hanno già subito una dilatazione per via della malattia venosa. Partendo da presupposto che si tratta di un problema di salute che va attenzionato da un medico, è giusto sapere che esistono alcune soluzioni che possono aiutare. Consulta il medico! Tutte le informazioni riportate di seguito sono di carattere editoriale , non sostituiscono pertanto il parere di uno specialista e non sono da ritenersi indicative per eventuali terapie. Se soffrite di vene varicose, l'invito è sempre quello di rivolgersi a un medico.

Cosa aumenta le vene varicose? Alte temperature;

Cattiva alimentazione;

Obesità e sovrappeso;

Mancanza di idratazione;

Scarso (o assente) esercizio fisico;

Stare a lungo in piedi o sedute;

Avere una postura scorretta;

Età;

Predisposizione genetica. Tra i fattori che aumentano la visibilità delle vene varicose c'è sicuramente il caldo: le alte temperature dei mesi estivi infatti accentuano la dilatazione e la pressione nelle vene, rendendole più evidenti. Se però il fattore ambientale legato alle temperature incide, tutti gli altri motivi per cui si potrebbe soffrire di questo problema sono invece legati alle abitudini e allo stato di salute. Una dieta sregolata, ricca di cibi grassi e molto salati infatti, abbinata a uno scarso consumo di acqua e a una condizione di sovrappeso, possono aggravare il problema. Un'alimentazione povera di nutrienti essenziali, infatti, come ad esempio vitamine e minerali (specialmente la vitamina C e i flavonoidi), può compromettere la salute del sistema circolatorio, influendo negativamente sulle pareti venose, aumentando il rischio di formazione di vene varicose. Allo stesso modo, la mancanza di esercizio fisico, restare a lungo in posizioni molto statiche, in piedi o seduti, o mantenere una postura sbagliata sono tutti fattori che accentuano questa problematica, in estate come durante tutto l'anno. Infine ci sono due fattori, legati all'età e alla predisposizione genetica, che possono aumentare la possibilità di soffrirne: con il passare degli anni infatti, i tessuti che supportano le vene, incluse le loro pareti, perdono elasticità, così come le valvole che regolano il flusso sanguigno, causando ristagni e quindi ingrossamenti e il classico effetto "gambe a palloncino".

Cosa fare per le vene varicose in estate? Consumare cibi che favoriscono il ritorno venoso;

Bere molta acqua;

Fare movimento;

Indossare indumenti comodi e traspiranti. Tutte le abitudini che possono supportare il lavoro del sistema circolatorio, delle vene e dei capillari sono la soluzione ideale per contrastare le vene varicose e renderle meno visibili in estate. Via libera allora ad alimenti ricchi di fibre, antiossidanti, flavonoidi, vitamine C ed E, potassio e acidi grassi omega-3, che favoriscono il ritorno venoso, migliorando la salute delle vene e prevenendo la ritenzione idrica. Questi nutrienti, presenti in frutta, verdura, noci, semi, pesce grasso e cereali integrali, insieme a una buona idratazione, rafforzano le pareti venose e migliorano la circolazione. Anche l'esercizio fisico, seppure leggero, non va trascurato: tutti gli sport e le attività che rafforzano le gambe sono ideali, come ad esempio la bicicletta, la camminata, la corsa o il nuoto. Infine è molto importante non indossare indumenti troppo stretti, che possono ostacolare il flusso sanguigno. Sono invece ideali le calze a compressione graduata, che aiutano il ritorno venoso e riposano le gambe.

Come rendere meno visibili le vene varicose? Rinfrescare le gambe;

Utilizzare creme o gel ad hoc;

Fare dei massaggi;

Dormire in posizione supina. Oltre a tutte queste abitudini che andrebbero adottate durante tutto il corso dell'anno, ci sono degli interventi mirati che possono aiutarci a rendere meno visibili le vene varicose in estate. Sicuramente, dato che le alte temperature aggravano il problema, rinfrescare le gambe aiuta a minimizzare le vene varicose. Ci sono anche molte creme e gel dedicati a questo inestetismo con effetto ghiaccio. Questi prodotti contengono di solito estratti naturali come ippocastano, amamelide, vite rossa e centella asiatica, ingredienti che possono aiutare a ridurre il gonfiore, migliorare la tonicità delle pareti venose e alleviare la sensazione di pesantezza. Ovviamente, anche massaggi mirati possono essere un valido aiuto per migliorare la circolazione delle gambe, anche se è sempre bene consulatre il medico prima di trattamenti come la pressoterapia. L'importante è avvisare l'operatore del problema, in modo che possa effettuare il massaggio con particolare attenzione a questa zona così delicata. Infine, dormire in posizione supina, ovvero sulla schiena, facilita il flusso di sangue dalle gambe al cuore, riducendo la pressione sulle vene. Questa posizione può alleviare sintomi come gonfiore e pesantezza, in particolare dormendo con le gambe leggermente sollevate. Per approfondire: Gambe fresche e leggere in estate: tutti i consigli

Come nascondere le vene varicose in estate? Non indossare tacchi alti;

Non eccedere con il consumo di alcol;

Smettere di fumare. Non esiste una bacchetta magica per nascondere le vene varicose: ci vuole pazienza, costanza e ricordarsi di limitare le cattive abitudini che abbiamo appena elencato. Tutto quello che favorisce la circolazione e il ritorno venoso è un valido aiuto in estate. Di contro indossare tacchi alti, che possono portare a posture scorrette, consumare molte bevande alcoliche che favoriscono la vasodilatazione e fumare sono abitudini che non solo sono dannose per la salute, ma possono anche rendere le vene varicose più visibili in estate, quando vorremmo invece scoprire le gambe.