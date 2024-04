Come vengono utilizzati?

Cominciamo con il dire che gli esosomi, in Italia, devono essere veicolati attraverso degli strumenti capaci di farli penetrare nel tessuto.

Non è possibile, ad oggi, iniettarli nei tessuti, come avviene in altri paesi.

In Italia, così come negli Stati Uniti e in molte altre nazioni, si possono utilizzare dei medical device che riescono a creare le condizioni ottimali per far penetrare gli esosomi all'interno della cute.

Tra questi troviamo degli strumenti a forma di penna capaci di fare del microneedling, così da creare moltissimi microcanali per permettere agli esosomi di essere veicolati all'interno del derma.

Esistono poi anche delle radiofrequenze con microneedling, degli ultrasuoni e dei laser capaci che si utilizzano sempre con lo scopo di creare una via di penetrazione ottimale per gli esosomi.