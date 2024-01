Tagliare i capelli: c'è un giorno giusto per farlo? Diciamolo: tutte, ciclicamente, pensiamo a dare una svolta al nostro look, e non c'è niente di meglio che un nuovo taglio di capelli per cambiare il nostro aspetto in modo più o meno drastico. Magari avete già cominciato a pensarci e state valutando le tendenze più recenti, ma una domanda vi solletica: esiste un giorno (o un momento) giusto per tagliare i capelli? Fra le altre cose, si dice che la luna possa influenzare la loro crescita. Oggi cercheremo di fare chiarezza anche su questo, dandovi una panoramica il più possibile completa per darvi modo di prenotare il trattamento giusto al momento giusto.

Che effetto ha la luna sui capelli? Come dicevamo, sono in moltissimi a credere che la luna abbia un'influenza sui capelli e sulla loro crescita. Si tratta di una tesi sostenuta da diverse credenze popolari, in particolare di origine contadina, che sono state tramandate nel tempo. Alla base di questa teoria c'è l'influenza della luna sull'acqua e sulle maree. Dunque, considerando che il satellite della Terra può avere un impatto sui fluidi presenti nel nostro organismo, si pensa che ciò possa valere anche per i liquidi nei follicoli piliferi. Non ci sono delle prove scientifiche a sostegno di questa tesi, ma nessuno vi vieta di tenere in considerazione il fattore se credete nelle energie che la natura è in grado di trasmettere. Si crede che il plenilunio sia in grado di influire sui capelli, accelerando la loro crescita. Chi cerca un fondamento scientifico deve tenere presente che non c'è un legame diretto, ma che la luna ha un ruolo sul ciclo mestruale e sul sonno e, di conseguenza, indirettamente anche sui capelli e il loro aspetto. Per approfondire: Capelli: tutto ciò che dovete sapere su struttura, crescita, cura e disturbi associati

Qual è la luna giusta per tagliare i capelli? Sulla base di quanto detto, esistono delle credenze che considerano le varie fasi lunari per tagliare, lavare e tingere i capelli. Sono molte le persone che pianificano gli appuntamenti dal parrucchiere in base alla luna. Generalmente, si crede che la luna crescente favorisca la crescita dei capelli. Chi segue questa indicazione sostiene che i risultati di un taglio in questa fase lunare siano più duraturi. Invece, optare per un taglio con la luna calante abbia come conseguenza una crescita più lenta.

Qual è il giorno migliore per tagliare i capelli Come abbiamo già detto, se si considerano le fasi lunari il momento migliore per il taglio di capelli dipende dall'effetto desiderato. Come dicevamo, un taglio durante la luna crescente è ideale per chi vuole farli crescere forti e velocemente. Prendete in considerazione la settimana dal primo quarto fino alla luna piena. Inoltre, è meglio evitare i giorni in prossimità del cambio di fase lunare. Chi preferisce una crescita lenta, perché magari vuole optare per un taglio corto, dovrebbe preferire la fase di luna calante. Oltre alle credenze relative alla luna, ne esistono delle altre che si basano sui giorni della settimana. Ad esempio, si crede che il giorno ideale per il taglio dei capelli sia il venerdì. Questo giorno viene considerato prospero e portatore di fortuna.

Quando tagliare i capelli per renderli più forti? Analizziamo anche le altre fasi lunari, in particolare se state cercando il momento migliore per rendere i vostri capelli più forti. La fase di luna nuova viene considerata il momento ideale per delle novità. Durante questo periodo ci si può concedere dei trattamenti rinvigorenti. Nel corso della fase di luna piena, invece, potrete valutare dei trattamenti rinforzanti, approfittando della fase di massima energia del ciclo lunare. Queste due fasi sono ideali per focalizzarsi sulla brillantezza e la salute della vostra chioma. Per approfondire: Integratori per Capelli