Esiste un metodo anti-age per struccare gli occhi

La zona del contorno occhi è quella più delicata di tutto il viso e anche quella che mostra prima di altre i segni del tempo che passa. Per questo, per preservarne aspetto e salute, è meglio prendersene cura con particolare attenzione fin da giovanissime. Ogni fase della skincare routine è importante e nessun passaggio andrebbe sottovalutato. La sera, prima ancora di passare alla detersione, se ci si è truccate è necessario struccarsi al meglio, in modo da andare a dormire con il viso pulito. Per farlo esistono diversi metodi ma se oltre ad eliminare il make-up si vuole svolgere su questa delicatissima zona del viso un'azione anti-age, ci sono alcuni accorgimenti da tenere in considerazione, sia per quanto riguarda i prodotti da usare sia per i gesti da compiere.

Quali prodotti scegliere La pelle non è uguale in tutte le persone e i prodotti da utilizzare su di essa devono essere scelti in base alla tipologia. Anche se non è una regola universale e il consiglio principale è sempre quello di capire esattamente quale sia la propria situazione, solitamente con l'avanzare dell'età la pelle diventa più secca e delicata. Soggetta a questo cambiamento è soprattutto la zona del contorno occhi, che essendo molto sottile e priva di ghiandole sebacee tende a seccarsi prima e di più di altre parti. Per questo, per struccare gli occhi in ottica anti invecchiamento e contrastare la comparsa delle rughe e dei segni del tempo, è bene scegliere sempre un prodotto delicato, nutriente e non aggressivo. Uno dei più consigliati è uno struccante bifasico, che oltre a struccare svolge anche un'azione lenitiva, che aiuta a idratare la zona e a eliminare rossori e segni che possono contribuire a rendere il viso più stanco e invecchiato. Questi prodotti devono essere usati con appositi dischetti struccanti, da non strofinare sugli occhi ma da appoggiare e lasciare riposare qualche secondo, in modo che la formula abbia il tempo di agire e sciogliere il make up delicatamente, senza stressare eccessivamente la zona perioculare.

Quali evitare Molto in voga negli ultimi anni anche i burri e gli oli struccanti, che benché siano prodotti assolutamente validi e in grado di struccare alla perfezione, non sono adatti a tutti, soprattutto per struccare la pelle del contorno occhi che rispetto al resto del viso è molto delicata. Per alcune persone possono risultare troppo pesanti ed essere mal sopportati. Le loro formule, infatti, struccano seguendo il principio per cui il simile scioglie il simile, ma dopo il loro utilizzo per rimuovere tutto il make up è necessario usare un detergente schiumogeno, che se non abbastanza delicato potrebbe peggiorare la situazione, seccando la zona perioculare e accentuando i segni dell'età. Assolutamente da evitare anche le salviettine struccanti, spesso ricche di ingredienti troppo aggressivi e che anche a causa dello sfregamento necessario perché agiscano ed eliminino il trucco potrebbero irritare la zona.

Come struccarsi Per contrastare i segni del tempo, non serve semplicemente assicurarsi che la formula dello struccante usato sia idonea. Anche la gestualità con la quale si elimina il trucco dal viso ha la sua importanza. Fare i movimenti giusti, infatti, può portare ad un leggero effetto lifting e ostacolare cedimenti e perdita di elasticità. Per quanto riguarda questi ultimi due aspetti, particolare attenzione dovrebbe essere riservata alla palpebra superiore, la prima a cedere alla gravità. Quando ci si inizia a struccare è utile mantenerla ben salda, mettendo una mano sopra l'occhio e le dita in corrispondenza del sopracciglio. Successivamente, il movimento da fare con il dischetto imbibito di struccante è quello dall'alto verso il basso, concentrandosi in particolare sulle ciglia, da pettinare con delicatezza. Compiendo questi movimenti il trucco si trasferisce sotto l'occhio, una zona che oltre alla comparsa delle rughe, con il passare del tempo perde tonicità. Per aiutare a mantenerla, la gestualità da compiere è molto simile a quella usata sulla palpebra superiore, e consiste nel posizionare una mano sullo zigomo ed eseguire un movimento che proceda dall'alto verso il basso. Tenere la pelle ben salda, evitando che si creino strappi o una frizione eccessiva, è essenziale per mantenerla elastica e stimolare i muscoli a rimanere tonici.