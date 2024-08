Esfoliazione in estate per la pelle: si può fare?

La stagione estiva mette a dura prova la pelle e mai come in questa stagione è fondamentale prendersene cura regolarmente. Viso e Corpo. Uno dei trattamenti che regalano benessere alla pelle è l'esfoliazione. Integrare questo passaggio alla nostra skin-routine è importante per regalare alla pelle luminosità, mantenerla più sana, più bella e levigata.

Non per ultimo è utile per favorire il turnover cellulare e quindi la rigenerazione cutanea. In più, se siamo al mare, ottenere un'abbronzatura uniforme, contrastando le discromie della pelle. Per questo articolo sull'esfoliazione ho chiesto la consulenza di Maria Alvaro, specializzata in Scienze Cosmetiche, consulente cosmetologa e formulatrice.

Per approfondire: