Esfoliazione enzimatica: cos'è e a cosa serve?

Che cos’è l’esfoliazione enzimatica? L'esfoliazione enzimatica utilizza enzimi anziché granuli abrasivi per esfoliare la nostra pelle. Gli enzimi aiutano a scomporre la cheratina negli strati superiori della pelle, aiutando a rimuovere tutto ciò che è morto.

Che cosa sono gli enzimi? Gli enzimi sono sostanze di natura proteica che hanno funzione di catalizzatori. Sono cioè in grado di favorire o accelerare determinate reazioni. Quelli atti all'esfoliazione, una volta applicati, rimuovono in maniera efficace e rapida cellule morte e impurità. Quelli presenti negli esfolianti enzimatici si trovano solitamente in natura, come il succo d'ananas, ma altre fonti includono la papaina, un enzima unico che si sta dimostrando molto promettente nel ridurre la comparsa di cicatrici.

Come funziona l'esfoliazione enzimatica? Gli enzimi "digeriscono" letteralmente la pelle morta del viso donando luminosità e freschezza al nostro volto. I prodotti a base di enzimi (creme o sieri) sono una soluzione più naturale e in linea di massima non irritante. È per questo che l'esfoliazione enzimatica è generalmente considerata più delicata rispetto all'esfoliazione meccanica o a quella chimica.

A cosa serve una esfoliazione enzimatica? Rimuove la pelle morta;

Aumenta la luminosità della pelle del viso. L'esfoliazione enzimatica distacca ed elimina le cellule morte della pelle per rivelare la luminosità nascosta sotto gli strati secchi. Agisce dunque sugli accumuli che si trovano sullo strato corneo, quello più esterno della pelle. Per approfondire: Esfoliazione della pelle del viso: 4 metodi efficaci da provare

Cosa fanno gli enzimi sulla pelle? Agiscono con gentilezza sulla pelle;

Apportano benefici a lungo termine;

Riducono la sensibilità della pelle al sole. Uno dei motivi principali per scegliere il trattamento a base di enzimi è che, come abbiamo già detto, sono estremamente delicati. Questo perché possono agire solo sulle cellule morte della pelle: lasciano intatte quelle vive, il che garantisce che non lascino la pelle irritata in seguito. Uno studio condotto dall' International Journal of Cosmetic Science ha scoperto che, per periodi di tempo prolungati, i cambiamenti che gli esfolianti enzimatici sono in grado di apportare sull'epidermide e sul derma sono "sorprendentemente simili" ai risultati che ci si aspetterebbe di vedere utilizzando AHA e BHA, due gruppi di esfolianti chimici, che sono più forti e comportano il rischio di irritazione della pelle. E se gli esfolianti chimici rischiano di rendere la tua pelle più sensibile ai raggi del sole, gli enzimi non causano lo stesso tipo di sensibilità al sole: anche se idealmente dovresti indossare la protezione solare ogni singolo giorno, è un enorme vantaggio che i peeling enzimatici non abbiano così tanti tempi di inattività rispetto alle loro controparti chimiche, comunemente più diffuse.

Per quale tipo di pelle sono adatti gli enzimi? Poiché sono così delicati, gli enzimi possono essere tollerati da tutti i tipi di pelle. Ovviamente, maggiori risultati si notano su pelli sensibili, che affrontano problemi legati all'uniformità del tono della pelle, alla compattezza e alle rughe. Un altro motivo per utilizzare gli enzimi è che sono prodotti per la cura della pelle adatti anche in gravidanza: non tutti i prodotti antietà, come il retinolo, sono sicuri da usare durante la gravidanza. Ti consigliamo di seguire il consiglio del tuo medico di famiglia quando si tratta di cura della pelle sicura per la gravidanza.

Come fare un peeling enzimatico? Utilizzare dopo la pulizia del viso e prima del tonico;

Massaggiare delicatamente;

Applicare una volta a settimana;

Lasciarlo agire per alcuni minuti;

Risciacquare per togliere le cellule morte;

Applica una protezione solare con fattore SPF30 o maggiore;

Non esfoliare. Un peeling enzimatico è un trattamento cosmetico di esfoliazione della pelle attraverso prodotti a base di enzimi. A differenza degli esfolianti chimici, gli enzimi devono essere risciacquati via dalla pelle, lasciando respirare la nuova pelle fresca sotto le vecchie cellule morte. Anche la frequenza con cui utilizzare il peeling enzimatico è importante: come sempre, una buona regola pratica con cui iniziare è una volta alla settimana. Poiché gli esfolianti enzimatici sono così delicati, possono essere tollerati più frequentemente rispetto agli esfolianti tradizionali; tuttavia, iniziare lentamente è il modo migliore per valutare la risposta della pelle all'esfoliazione enzimatica. È meglio utilizzare i peeling enzimatici immediatamente dopo la pulizia e anche prima del tonico. A seconda della formula, potrebbe essere necessario massaggiare l'esfoliante enzimatico sulla pelle per alcuni minuti o lasciarlo agire per lasciare che gli enzimi facciano il loro dovere naturalmente. Una volta che gli enzimi sono rimasti a contatto con la pelle per il giusto periodo di tempo (secondo le istruzioni del marchio, ma solitamente alcuni minuti) tutto ciò che dovrai fare è risciacquare e proseguire con il resto della tua beauty routine. Data l'azione degli enzimi e la funzione di questo procedimento, dopo non c'è assolutamente bisogno di una esfoliazione, che si tratti di scrub o altri trattamenti. Per approfondire: Esfoliazione della pelle del viso: come farla senza errori

L’esfoliazione enzimatica è sempre consigliata? Dipende da tanti fattori. Come per ogni step della cura della pelle e della nostra beauty routine, devi trovare ciò che funziona per te e il tuo stile di vita. Gli enzimi forniscono risultati fantastici senza troppo stress sulla pelle, perfetti durante i periodi più caldi dell'anno o se hai la pelle sensibile. Quindi prova vari prodotti a base di enzimi, o lasciati consigliare da un esperto, e inizia solo una volta a settimana. Se non hai mai dato una possibilità all'esfoliazione enzimatica in passato, è consigliato provarla durante il passaggio dall'estate all'autunno.