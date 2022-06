Esfoliazione e Detersione: differenze, cosa fare prima, consigli

Introduzione Per il benessere della pelle del viso sono fondamentali passaggi costanti, ripetuti due volte al giorno. Detersione, in primis, ed esfoliazione (da praticare al massimo due volte la settimana) contribuiscono al rinnovamento cellulare e alla pulizia profonda. Hanno due diverse funzioni e, come consigliato dagli specialisti in dermatologia, hanno un ordine corretto: prima si deterge, poi si esfolia. La detersione elimina lo sporco, il trucco e altre impurità della pelle (anche in questo caso ci sono ulteriori passaggi). Con l'esfoliazione, invece, si è in grado di eliminare le cellule morte della pelle che possono ostruire i pori e causare l'insorgenza dell'acne. La detersione, quindi, può fungere da passaggio preparatorio per l'esfoliazione: agisce a livello superficiale, eliminando la prima barriera e consentendo attraverso l'esfoliazione di arrivare in profondità alle cellule morte. La pulizia e l'esfoliazione della pelle apportano notevoli benefici alla pelle: donano un colorito sano e luminoso; la pelle risulterà pulita, compatta e levigata. Importante scegliere prodotti specifici e adatti alla propria pelle, che sia grassa, secca o mista.

Detersione per diversi tipi di pelle La detersione è fondamentale il mattino e la sera. L'obiettivo, nella scelta dei prodotti adatti alla propria pelle, è quello di rispettare il pH cutaneo. Texture dei prodotti e formulazione differiscono a seconda del tipo di pelle: i prodotti migliori per la detersione viso con pelle grassa sono in gel, leggeri e freschi. Svolgono un'azione opacizzante e seboregolatrice. In caso di pelle mista, invece, risultano più indicati i prodotti in mousse, formulati per agire sia nelle zone secche, che in quelle più oleose e lucide. La detersione viso per la pelle secca, invece, è efficace grazie al latte detergente idratante e ricco. Evitare tensioattivi troppo aggressivi. Si possono utilizzare anche burri, corposi e dal potere nutriente. Detersione mattino e sera: perché? Un errore che molti commettono è quello di detergere il viso, e occuparsi della pulizia della pelle, soprattutto e soltanto al mattino. Il viso deve essere deterso mattino e sera, due volte al giorno. Due momenti diversi per azioni differenti e fondamentali per la pelle. La detersione viso mattutina risveglia la pelle, idrata, elimina il sebo, e i residui dei prodotti -sieri, creme, oli - che non sono stati assorbiti durante la notte. Il primo step della skin care, preparatorio per i passaggi successivi. La detrersione del viso serale, invece, aiuta a rimuovere tutti gli inquinanti accumulati durante il giorno, e il makeup. Anche in questo caso sarà il passaggio preliminare per l'applicazione di sieri e creme notte.