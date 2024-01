Esfoliazione della pelle del viso: come farla senza errori

I diversi tipi di esfoliazione

Prima di iniziare qualsiasi regime di esfoliazione, è essenziale sapere che esistono due principali tipologie di esfolianti:

meccanici: questo tipo di esfoliazione prevede l'utilizzo di prodotti che contengono particelle abrasive che rimuovono le cellule morte dalla superficie della pelle

chimici: gli esfolianti chimici utilizzano invece acidi o enzimi per dissolvere le cellule morte e lasciare la pelle liscia e luminosa

Non esiste una regola specifica, ogni pelle è diversa e ha esigenze particolari: una pelle sensibile richiede cure differenti rispetto a una pella mista, per esempio. Però, per sapere come fare bene l'esfoliazione il suggerimento è anche quello di sentire un dermatologo o una figura esperta nei trattamenti cutanei, un passaggio molto utile per capire come andare a trattare la pelle del viso senza errori e senza causare fastidiose irritazioni.

Ad esempio, per le pelli più sensibili, gli esfolianti chimici come l'acido glicolico o l'acido lattico possono essere più indicati, in quanto sono delicati. Le pelli normali o le pelli grasse potrebbero beneficiare invece di esfolianti meccanici con particelle fini come zucchero o microsfere. In questo ultimo caso è sempre bene verificare che la parte di esfoliazione meccanica sia svolta da componenti naturali e biodegradabili, e che il prodotto non contenga microplastiche, che possono danneggiare l'ambiente.

Per chi lo desideri, è anche possibile preparare in casa dei semplici esfolianti naturali, a base di ingredienti che tutti hanno in cucina, come il miele, lo zucchero o l'avena che possono essere utilizzati per esfoliare la pelle in modo delicato ed efficace. Basta scegliere lo zucchero per un'esfoliazione meccanica più decisa, o l'avena per un trattamento più delicato; il miele invece manterrà la pelle idratata e luminosa, grazie alle sue proprietà idratanti e antibatteriche.