Nota : in questo articolo verranno presi in considerazione gli esfolianti viso di tipo cosmetico che si possono utilizzare a casa e non i prodotti il cui impiego è riservato solo all'ambito professionale o medico.

Esistono diversi tipi di esfolianti che si possono utilizzare sulla pelle del viso ; tali prodotti possono essere suddivisi in due gruppi in funzione del meccanismo d'azione con il quale inducono l'esfoliazione. Nonostante tale differenza nel modo di agire, lo scopo per cui gli esfolianti vengono utilizzati è il medesimo, ossia quello di rimuovere le cellule morte presenti nello strato più superficiale della pelle stimolandone il processo di rinnovamento .

Quando si parla di esfolianti viso per una pelle luminosa ci si riferisce a tutti quei prodotti che, proprio attraverso un'azione esfoliante , sono in grado di conferire alla pelle un aspetto più liscio e radioso.

Gli esfolianti fisici per il viso reperibili in commercio sono diversi, ultimamente sono particolarmente diffusi quelli contenenti microgranuli ottenuti dalla macinazione/lavorazione di semi o gusci, quali ad esempio:

Esfolianti Chimici

Cosa sono?

A differenza degli esfolianti fisici che agiscono in maniera meccanica, gli esfolianti di questo tipo svolgono la loro attività - come si evince dal nome stesso - attraverso un meccanismo d'azione di tipo chimico. Più precisamente, gli esfolianti chimici agiscono rompendo i legami che mantengono uniti i corneociti presenti sulla superficie della pelle. In altri termini, essi svolgono quella che si può comunemente definire un'azione cheratolitica.

Quali sono?

Gli esfolianti chimici che si possono trovare nei prodotti cosmetici utilizzabili a casa propria sono soprattutto:

Esistono anche altri tipi di esfolianti chimici il cui impiego è, tuttavia, riservato all'ambito professionale e medico. Difatti, in funzione del tipo di esfoliante chimico impiegato e della sua concentrazione è possibile ottenere un'azione esfoliante più o meno profonda. A questo proposito, è opportuno precisare che nelle formulazioni disponibili in commercio per uso domestico - come creme, maschere, ecc. - le concentrazioni di esfolianti chimici come acido glicolico, mandelico o salicilico sono contenute, mentre l'impiego di alfa- o beta-idrossiacidi ad elevate concentrazioni è riservato a figure sanitarie specializzate, come il dermatologo o il medico estetico.

Formulazioni

Così come avviene per gli esfolianti fisici, anche gli esfolianti chimici possono essere contenuti in diverse tipologie di prodotto, come ad esempio, creme, maschere, gel, detergenti o lozioni. In commercio è altresì possibile reperire dischetti in tessuto imbevuti di sostanze ad azione esfoliante pronti all'uso che vanno massaggiati direttamente sul viso.

