Equiseto: quali sono i benefici?

L'equiseto è una pianta perenne appartenente alla famiglia delle Equisetaceae . Ricca di silicio, minerali e antiossidanti, la rendono un ingrediente prezioso per prodotti di bellezza. Conosciuta anche come " coda cavallina ", ha conquistato il mondo beauty grazie a proprietà rinforzanti per capelli, unghie e pelle, donando numerosi benefici.

A cosa serve l’equiseto?

Migliora l'elasticità della pelle rendendola più luminosa;

Contrasta i capelli fragili rafforzandoli e rendendoli più forti e lucenti;

Rafforza le unghie deboli, evitando che si sfaldino o rompano;

Contrasta acne e altri problemi cutanei.

L'equiseto è un ottimo supporto beauty grazie alle numerose proprietà. Partiamo dicendo che l'alta composizione di silicio è di grande supporto per la sintesi del collagene, proteina nota per mantenere la pelle giovane ed elastica: quindi possiamo dire sia uno strumento essenziale per combattere i segni del tempo.

L'estratto di equiseto viene spesso utilizzato come ingrediente in formulazioni beauty ma viene venduto persino in versione integratore per poter essere assunto per bocca così da ottenere tutti i benefici per corpo, pelle, capelli e unghie.

Altrettanto importante per capelli fragili e unghie deboli: grazie. alla sua composizione stimola la crescita e previene la caduta, in più regala una maggiore forza e lucentezza. Di grande supporto anche per le unghie, ne migliora la struttura rendendole più forti. Avendo proprietà antinfiammatorie, è un aiuto naturale per trattare problemi cutanei quali acne o irritazioni.