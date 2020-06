Vantaggi dell'Epilazione L'epilazione è un modo semplice ed efficace per rimuovere i peli superflui ed avere la pelle liscia come la seta. Perché l'epilazione è da preferirsi rispetto ad altre tecniche? Perché l'uso di un epilatore di buona qualità permette di ottenere ottimi risultati in termini di durata, di delicatezza e di versatilità, visto che può essere usato in diverse zone del corpo. Ecco 8 indiscutibili vantaggi e benefici dell'epilazione.

Durata dell'epilazione L'epilazione ti dona una pelle liscia fino a 4 settimane. Infatti, la rimozione dei peli alla radice rallenta la ricrescita rispetto a metodi di rimozione superficiale come la rasatura o le creme depilatorie. Inoltre, quando ricrescono sono più sottili e fini di prima.

Peli corti: epilazione e ceretta a confronto Mentre sia l'epilazione che la ceretta rimuovono i peli alla radice, la ceretta può premere i peli sulla pelle, rendendo più difficile sollevarli e rimuoverli. La tecnologia con pinzette di Braun Silk-épil rimuove peli piccoli come granelli di sabbia (0,5 mm). Niente più ricrescita parziale, niente più fastidi. Photo Courtesy

Epilazione senza dolore Il fastidio provato la prima volta si riduce notevolmente nelle sessioni di epilazione successive. Ecco perché con un utilizzo regolare, gli epilatori Braun Silk-épil ti offrono un'esperienza praticamente indolore. Photo Courtesy

Ricrescita del pelo dopo l'epilazione Per prima cosa, i peli rimossi alla radice ricrescono più morbidi e sottili anche al tatto rispetto ai peli rimossi con un rasoio. In secondo luogo, dal momento che i peli ricrescono a velocità differenti, a seconda della fase del ciclo di crescita in cui si trovano, dopo le prime sessioni i peli da rimuovere diminuiscono. Photo Courtesy

Epilatore: su quali parti del corpo si può usare? Gli epilatori Silk-épil sono disponibili con vari accessori, a seconda del modello selezionato. Gli accessori sono progettati espressamente per dare risultati ottimali sulle diverse parti del corpo. Photo Courtesy

L’epilazione e Pelli Delicate e Sensibili L'epilazione nella vasca da bagno è la soluzione innovativa per la rimozione dei peli per le donne moderne di tutto il mondo. È ideale per pelli sensibili e per chi non ha mai provato l'epilazione. Dal momento che la pelle non è tirata dalle pinzette poste sulla testina durante la rimozione dei peli, subisce un effetto minimo. L'epilazione è un'ottima scelta per la stagione fredda o secca, quando la rimozione quotidiana può irritare la pelle. Photo Courtesy

Quando usare l'epilatore? Gli epilatori offrono una pelle libera dai peli per un periodo prolungato a tutte le donne, a prescindere dalla tonalità della pelle, dall'abbronzatura o dal colore dei peli.