Generalità

L'epilazione a luce pulsata è una tecnica estetica che consente la rimozione permanente dei peli superflui.

Durante il trattamento, una luce policromatica ad alta intensità (IPL) si trasforma in calore quando colpisce la melanina (il pigmento che conferisce il colore scuro al pelo). Si genera così un forte aumento di temperatura, che viene trasferito al bulbo pilifero, il quale va incontro a degenerazione.

Il principio d'azione è paragonabile a quello dell'epilazione laser, con la differenza che quest'ultima tecnologia agisce a lunghezze d'onda unidirezionali e monocromatiche.

L'epilazione a luce pulsata può essere eseguita nei saloni estetici certificati o nelle cliniche dermatologiche; esistono anche dispositivi da utilizzare comodamente a casa. Sebbene il “fai da te” sia più comodo ed economico, però, almeno nelle fasi iniziali è consigliabile rivolgersi a uno specialista, in modo da escludere eventuali effetti collaterali e scegliere il trattamento più adatto, in base alle caratteristiche dei peli e della cute.

