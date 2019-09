I peli superflui sono l'incubo di ogni donna. Sulle gambe, sulle braccia, per non parlare di quelli sul viso. L'universo femminile rabbrividisce solo a vedere quella peluria sotto il mento, quegli antiestetici baffetti, quelle sopracciglia incolte e l'obiettivo comune di tutte le donne è solo e soltanto uno: eliminare quei peli al più presto. A questo proposito, gli epilatori accorrono in aiuto di noi donne, offrendo varie opzioni per rimuovere la peluria sul viso, senza rischi, senza dolore.

Epilatori per viso e sopracciglia: modelli e caratteristiche

In commercio (nei negozi di elettrodomestici e online) è possibile trovare diversi modelli di epilatori per viso e sopracciglia. Da quelli con la testina rotante che eliminano i peli alla radice, a veri e propri rasoi assolutamente indolore. Si tratta di strumenti altamente precisi, creati per evitare irritazioni e dolore e per assicurare pelle liscia più a lungo di rasoi normali e pinzette. Oggi vi suggeriamo una lista di epilatori per il viso e le sopracciglia in vendita online:

Epilatore per sopracciglia

Nuonove Eyebrown Trimmer è un epilatore che ti permette di rimuovere peli superflui del viso e sopracciglia in poche mosse. Dalla linea estremamente elegante e semplice da impugnare, può essere sempre portato in borsa, in valigia, nel beautycase dei trucchi. Adatto per tutte le ragazze e le giovani donne amano la bellezza e che vogliono essere sempre impeccabili.

Epilatore viso senza fili

La'prado propone l'epilatore Donna Flawless, per peli del viso, dorato, in mini formato, delle dimensioni di un rossetto, da riporre comodamente in tasca o in borsetta. Funziona con batterie AA e questo permette di portarlo sempre con sé. E' un epilatore adatto a tutti i tipi di pelle, evita arrossamenti, irritazioni tipiche del rasoio. E' adatto per labbra, sopracciglia, ma anche altre parti delicate del corpo, come inguine, ascelle, braccia. e toni, rimozione dei peli facciali per le donne, niente più tagli dai rasoi, niente arrossamenti e irritazioni. Adatto a più parti, bikini, guancia, labbra, braccio, ascella.

La testina smontabile può essere facilmente pulita a fondo.

Epilatore viso Braun

Un marchio che quando si parla di tecnologia e di bellezza è sempre in prima linea. Braun offre una vasta gamma di epilatori per viso e sopracciglia come, ad esempio, Braun Face 800. Un dispositivo semplice da utilizzare, preciso, che permette di rimuovere peli sul mento, sulle labbra, dalle sopracciglia con una precisione assoluta. Dotato di una testina ultrasottile, questo epilatore elimina anche i peli più piccoli rimuovendoli alla radice e lascia la pelle liscia fino a 4 settimane. E' inoltre uno strumento delicato e molto rapido.