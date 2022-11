Epilatori per viso e sopracciglia: guida all'acquisto

I peli superflui sono l'incubo di ogni donna. Sulle gambe, sulle braccia, per non parlare di quelli sul viso. L'universo femminile rabbrividisce solo a vedere quella peluria sotto il mento, quegli antiestetici baffetti, quelle sopracciglia incolte e l'obiettivo comune di tutte le donne è solo e soltanto uno: eliminare quei peli al più presto.

A questo proposito, gli epilatori accorrono in aiuto di noi donne, offrendo varie opzioni per rimuovere la peluria sul viso, senza rischi, senza dolore.

Epilatori per viso e sopracciglia: modelli e caratteristiche

In commercio (nei negozi di elettrodomestici e online) è possibile trovare diversi modelli di epilatori per viso e sopracciglia. Da quelli con la testina rotante che eliminano i peli alla radice, a veri e propri rasoi assolutamente indolore. Si tratta di strumenti altamente precisi, creati per evitare irritazioni e dolore e per assicurare pelle liscia più a lungo di rasoi normali e pinzette.

Epilatori a luce pulsata

L'epilazione a luce pulsata è un metodo di rimozione dei peli visibili che sfrutta la tecnologia della luce pulsata ad alta intensità (IPL, acronimo di Intense Pulsed Light). Durante la sessione di trattamento, gli impulsi luminosi - distribuiti dall'epilatore sotto forma di piccole pulsazioni - agiscono sulla melanina che conferisce il colore scuro ai peli. Si genera così un forte aumento di temperatura che viene trasferito ai bulbi piliferi, i quale vanno incontro a degenerazione. Ciò determina la caduta dei peli superflui e, al contempo, viene influenzata la vitalità delle strutture (bulbo, papilla dermica e cellule della matrice) responsabili della rigenerazione della peluria. Grazie a questa tecnologia, l'uso ripetuto dell'epilatore a luce pulsata rende i peli sempre più deboli e la loro ricrescita viene rallentata in maniera considerevole. La tecnologia del trattamento con luce pulsata ad alta intensità si è evoluta in modo significativo:

oggi, è possibile ottenere risultati visibili e permanenti in termini di rimozione dei peli direttamente a casa propria.

