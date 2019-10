Epilatore a luce pulsata: come funziona e quale scegliere

L'epilatore a luce pulsata come funziona? Si tratta di una tecnica estetica all'avanguardia, sempre più scelta da donne e uomini per eliminare definitivamente i peli superflui. Un trattamento che agisce tramite una luce policromatica ad alta intensità: quest'ultima, individuando la melanina del pelo, si trasforma in calore ad elevata temperatura che degenera il bulbo pilifero.

Epilatore a luce pulsata, come funziona: strumenti e informazioni

L'epilazione a luce pulsata è simile a quella laser, ma a differenza di quest'ultima, la prima agisce a lunghezze d'onda unidirezionali e monocromatiche. Sempre più saloni estetici offrono questo trattamento, ma è possibile ricorrere all'epilazione a luce pulsata anche in casa, per risparmiare o in mancanza di tempo. Per questo, però, è necessario avere degli epilatori professionali, sicuri, che non provochino danni o il cui uso non risulti inutile.

Ecco di seguito alcuni epilatori a luce pulsata comodi e sicuri da utilizzare anche a casa.

Epilatore a luce pulsata Philips

Philips Lumea Prestige è un dispositivo di epilazione IPL, che risolverà la vita a molte persone. Previene la ricrescita dei peli su corpo e viso, offrendo più di 250.000 impulsi di luce. E' facilmente utilizzabile in casa, consente di scegliere tra 5 impostazioni di intensità della luce, regolabili in base al tipo di pelle; è dotato di un sensore di sicurezza che impedisce l'attivazione accidentale del flash e di un filtro che protegge la pelle dai raggi UV. Il Sensore SmartSkin è in grado di rilevare automaticamente il colore di peli, fornendo la giusta impostazione.

Epilatore a luce pulsata Braun

Silk-expert Pro è l'epilatore a luce pulsata di Braun. Si tratta di uno strumento sicuro, rapido ed efficiente, che promette di ridurre definitivamente i peli superflui già in 4 settimane. L'epilatore Braun si adatta in maniera automatica e costante alla tonalità della pelle per assicurare un equilibrio ottimale tra efficacia e sicurezza. Il prodotto include anche una custodia esclusiva per riporre e trasportare comodamente il dispositivo e un rasoio Venus per pretrattare la pelle.

Epilatore a luce pulsata Bellissima

Vi innamorerete prima del suo design e poi della sua tecnologia. Parliamo dell'epilatore a luce pulsata Bellissima di Imetec. Un prodotto che assicura di eliminare i peli superflui, progettato per concentrare in piccole dimensioni e peso leggero tutte le performance e la sicurezza della tecnologia Home Pulsed Light. Un prodotto maneggevole, efficace e perfetto da portare sempre con sé.

