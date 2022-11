Epilatore a luce pulsata: come funziona e quale scegliere

L'epilatore a luce pulsata come funziona?

Si tratta di una tecnica estetica all'avanguardia, sempre più scelta da donne e uomini per eliminare definitivamente i peli superflui. Un trattamento che agisce tramite una luce policromatica ad alta intensità: quest'ultima, individuando la melanina del pelo, si trasforma in calore ad elevata temperatura che degenera il bulbo pilifero. Ne esistono di vari tipi e di diversi prezzi, possono quindi diventare uno dei regali di Natale più amati da chi è appassionato di beauty. Per lui, invece, prendete in considerazione il regola barba e taglia capelli migliore.

Epilatore a luce pulsata: strumenti e informazioni

L'epilazione a luce pulsata è simile a quella laser, ma a differenza di quest'ultima, la prima agisce a lunghezze d'onda unidirezionali e monocromatiche. L'epilatore a luce pulsata utilizza una sorgente luminosa a banda larga. L'epilazione a luce pulsata rappresenta, quindi un'evoluzione del laser, poiché consente di trattare aree più ampie, con maggiore sicurezza, versatilità e velocità di esecuzione.

Sempre più saloni estetici offrono questo trattamento, ma è possibile ricorrere all'epilazione a luce pulsata anche in casa, per risparmiare o in mancanza di tempo. Per questo, però, è necessario avere degli epilatori professionali, sicuri, che non provochino danni o il cui uso non risulti inutile.

Dove comprare un epilatore a luce pulsata

Su Amazon possiamo acquistare l'ultima generazione di dispositivi a luce pulsata di Braun: Silk Expert Pro.

Clinicamente testati per la rimozione permanente dei peli visibili a casa, i dispositivi Silk Expert Pro sfruttano una luce pulsata intelligente. Sono gli unici, infatti, dotati dell'esclusivo sensore SkinPro, che rendono l'epilatore più sicuro in quanto:

Rileva continuamente – 80 volte al secondo - il tono della pelle e adatta automaticamente la potenza dell'impulso luminoso per un'efficacia e una sicurezza massima.

Rilascia gli impulsi luminosi solo se il dispositivo è completamente a contatto con la superficie cutanea.

Inoltre, il vetro del cappuccio dei dispositivi Silk Expert Pro è dotato di filtro UV integrato.