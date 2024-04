Endomassaggio: una soluzione contro la cellulite Chi non vorrebbe liberarsi della cellulite? Moltissime persone soffrono di questo inestetismo, e la verità è che non è sempre facile ridurlo senza l'aiuto di trattamenti localizzati. Uno di questi trattamenti è l'endomassaggio, efficace al punto da essere ritenuto una valida alternativa alla liposuzione. Si tratta di una tecnica di massaggio mirata a contrastare la cellulite e a migliorare l'aspetto della pelle. Usando una combinazione di movimenti e pressioni può raggiungere i muscoli e i tessuti più profondi, contribuendo a ridurre la pelle a buccia d'arancia. Prima di approfondire l'argomento, però, vi invitiamo a seguire il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornate su tutte le novità di bellezza e benessere.

Cosa è e come funziona l'endomassaggio? L'endomassaggio, noto anche come endermologie o lipomassaggio, è un trattamento che viene eseguito avvalendosi di apparecchiature specializzate. Come spiega lo studio An alternative treatment modality for cellulite: LPG endermologie, l'endomassaggio è sicuro e non invasivo, ma dato che prevede una manipolazione dei tessuti profondi, è importante che venga eseguito da terapisti qualificati e con esperienza. La pratica comprende movimenti di petrissage (impastamento o pressione profonda), di taponement (picchettamenti), oltre che frizioni e compressioni. Questi movimenti hanno diversi scopi: stimolano il drenaggio linfatico e la circolazione sanguigna, riducono la ritenzione idrica e frantumano i depositi di grasso presenti nel tessuto sottocutaneo, che vengono poi eliminati insieme alle altre tossine attraverso il sistema linfatico. Per approfondire: Cellulite e postura: che legame c'è?

Cosa aspettarsi durante questo messaggio? Durante una sessione di endomassaggio, il terapista utilizza un apparecchio dotato di rulli o ventose che esercitano una pressione sulla pelle, massaggiandola in profondità. Questo movimento favorisce la stimolazione dei tessuti sottocutanei e la riduzione della cellulite. La pressione applicata durante l'endomassaggio può essere regolata in base alle esigenze del paziente e alla gravità della cellulite, e come per tutti i trattamenti di questo tipo, richiede costanza prima di vedere i risultati. Di fatto, il macchinario - che come abbiamo già detto va usato da personale esperto - lavora sulla stimolazione della circolazione arteriosa e del reticolo connettivale e va a levigare, rimodellare, drenare e ammorbidire i tessuti, con l'obiettivo di riattivare la circolazione stagnante che causa la classica pelle a buccia d'arancia. L'endomassaggio può essere un trattamento valido anche per contrastare i segni dell'invecchiamento in zone delicate come il viso. In questo caso si utilizza un manipolo più piccolo e si effettua una pressione più controllata, ma comunque efficace per levigare la pelle e riossigenare i tessuti. Per approfondire: I massaggi drenanti riducono la cellulite?

I benefici dell'endomassaggio L'endomassaggio può essere un vero toccasana per la salute della pelle e del corpo, a patto di completare cicli di più sedute, con costanza. I suoi benefici includono: Drenaggio dei liquidi : l'endomassaggio può aiutare a drenare i liquidi in eccesso dai tessuti, riducendo così la ritenzione idrica ed eventuali gonfiori;

: l'endomassaggio può aiutare a drenare i liquidi in eccesso dai tessuti, riducendo così la ritenzione idrica ed eventuali gonfiori; Stimolazione della produzione di collagene : agendo sui tessuti profondi l'endomassaggio coadiuva il funzionamento dei fibroblasti e promuove la produzione di collagene, proteina fondamentale per la salute e l'elasticità della pelle;

: agendo sui tessuti profondi l'endomassaggio coadiuva il funzionamento dei fibroblasti e promuove la produzione di collagene, proteina fondamentale per la salute e l'elasticità della pelle; Tonificazione della pelle : questa tecnica di massaggio migliora l'elasticità e la compattezza dei tessuti cutanei;

: questa tecnica di massaggio migliora l'elasticità e la compattezza dei tessuti cutanei; Miglioramento del colorito : l'endomassaggio favorisce il rilascio di tossine accumulate nei tessuti, migliorando il colorito e l'aspetto complessivo della pelle;

: l'endomassaggio favorisce il rilascio di tossine accumulate nei tessuti, migliorando il colorito e l'aspetto complessivo della pelle; Ossigenazione dei tessuti : uno degli effetti dell'endomassaggio è l'aumento del flusso sanguigno verso i tessuti trattati, cosa che migliora l'ossigenazione e il nutrimento delle cellule muscolari;

: uno degli effetti dell'endomassaggio è l'aumento del flusso sanguigno verso i tessuti trattati, cosa che migliora l'ossigenazione e il nutrimento delle cellule muscolari; Rilassamento muscolare e riduzione di stress e ansia: l'endomassaggio aiuta a rilassare i muscoli tesi e contratti, riducendo la sensazione di rigidità, migliorando la flessibilità e aiutando a ritrovare l'equilibrio generale contrastando stress e ansia. Ma non è tutto qui: studi di settore come Endermologie: a one-year clinical outcome study update dimostrano che questo massaggio ha anche benefici generali sulla salute. Viene infatti usato per aiutare a ridurre il dolore muscolare cronico o acuto, per aumentare la mobilità articolare, per favorire il recupero da lesioni e persino per aiutare gli atleti a migliorare le proprie prestazioni fisiche. Per approfondire: Collagene: benefici e funzioni