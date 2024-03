Effluvio e defluvio: cause della caduta dei capelli

Effluvio e defluvio sono termini molto utilizzati in dermatologia, in modo particolare in ambito tricologico. Valutare se la perdita di capelli ha il carattere di effluvio o defluvio, acuto o cronico, risulta infatti fondamentale per inquadrare i problemi di diradamento e porvi rimedio. Non a caso, la classificazione clinica dell'alopecia viene spesso posta sulla base della quantità di capelli perduti. Si distinguono in tal senso gli effluvi, caratterizzati da perdite quantitativamente importanti di capelli nell'unità di tempo, dai defluvi, in cui la perdita di capelli è più lenta e contenuta. Una sotto classificazione prende in esame anche la fase di crescita in cui si trovano i capelli caduti. Shutterstock

Ciclo vitale del capello Al fine di meglio comprendere la seguente classificazione degli effluvi e dei defluvi, può essere utile aprire una piccola parentesi sulle diverse fasi vitali del capello. A tal proposito, ricordiamo brevemente che il ciclo vitale di un capello si compone di tre fasi contigue: Fase Anagen : è la fase di crescita, che interessa contemporaneamente percentuali variabili tra l'80% ed il 90% dei capelli; la sua durata, di svariati mesi o addirittura di anni, tende a diminuire in presenza di alopecia androgenetica.

: è la fase di crescita, che interessa contemporaneamente percentuali variabili tra l'80% ed il 90% dei capelli; la sua durata, di svariati mesi o addirittura di anni, tende a diminuire in presenza di alopecia androgenetica. Fase Catagen : è la fase di caduta del capello e dura circa due settimane.

: è la fase di caduta del capello e dura circa due settimane. Fase Telogen: è la fase di riposo del capello che precede la caduta (catagen), e dura circa 100 giorni. La lunghezza di questo periodo tende ad aumentare in presenza di alopecia androgenetica, fino all'inversione del rapporto temporale tra anagen e catagen. Possiamo quindi parlare di effluvi in anagen, effluvi in telogen, defluvi in anagen e defluvi in telogen. Le fasi vitali del capello possono essere valutate mediante un esame chiamato tricogramma.

Effluvio in anagen L'effluvio in anagen si caratterizza per la perdita di capelli in misura di diverse centinaia, o addirittura di migliaia di unità, in fase anagen, appunto, (cioè, in fase di crescita). Tale condizione si presenta classicamente qualche giorno dopo un evento particolarmente stressante che può essere di tipo fisico o psichico e fra cui ritroviamo: Avvelenamenti;

Dieta aproteica;

Chemioterapia antitumorale;

Esposizione a radiazioni ionizzanti, come avviene, ad esempio, in caso di radioterapia antitumorale;

Assunzione di alcuni tipi di farmaci o sostanze (come, ad esempio, farmaci citostatici, arsenico, tallio, bismuto, ecc.). Inoltre, l'anagen effluvium è tipico dell'alopecia areata, che si caratterizza appunto per una pesante effluvio durante la fase di crescita dei capelli, ma solo in aree circoscritte e di forma tondeggiante. Generalmente, l'anagen effluvium è autolimitante e i capelli perduti ricrescono spontaneamente se l'evento stressante non si ripresenta. Per tale ragione, il principale trattamento dell'anagen effluvium consiste proprio nell'allontanamento dei fattori scatenanti. Per quanto riguarda il trattamento dell'alopecia areata, invece, si rimanda alla lettura degli articoli dedicati già presenti su questo sito.

Effluvio in telogen L'effluvio in telogen può, a sua volta, essere classificato in effluvio in telogen di tipo acuto e in effluvio in telogen di tipo cronico. Effluvio in telogen Acuto L'effluvio in telogen acuto è caratterizzato da un'intensa e cospicua perdita di capelli (centinaia e a volte perfino migliaia) la cui principale causa è da ricercarsi in eventi e situazioni particolarmente stressanti e di breve durata, quali: Incidenti;

Lutti;

Parto;

Interventi chirurgici;

Emorragie;

Malattie febbrili;

Avvelenamenti;

Altri stress fisici o psichici acuti di vario genere. Tuttavia, l'effluvio in telogen di tipo acuto non si manifesta come conseguenza diretta dei suddetti eventi, bensì circa tre mesi dopo tali avvenimenti. Fortunatamente, il fenomeno è autolimitante e tende a risolversi spontaneamente nell'arco di qualche mese. Il trattamento ideale di questa forma di effluvio, pertanto, dovrebbe consistere nel solo nell'allontanamento del fattore che ha causato lo stress. Tuttavia, in molti casi, i medici prescrivono comunque una terapia al paziente, in maniera tale da tranquillizzarlo. Indipendentemente da ciò, l'uso di corticosteroidi (normalmente impiegati nella forma cronica) può rivelarsi molto utile anche nella forma acuta. Generalmente, tali farmaci vengono somministrati per via topica. Effluvio in telogen Cronico La forma cronica dell'effluvio in telogen sembra coinvolgere maggiormente le donne rispetto agli uomini e si caratterizza per una significativa caduta dei capelli senza variazioni stagionali (come, invece, dovrebbe avvenire in condizioni normali), quindi relativamente costante nel tempo. L'effluvio in telogen di questo tipo è generalmente legato ad un disturbo cronico della crescita pilifera, spesso senza tendenza alla risoluzione spontanea. Tra le principali cause di telogen cronico ricordiamo: Donazioni frequenti di sangue;

Gravi malattie psichiche;

Distiroidismi;

Malattie sistemiche croniche;

Uso prolungato di alcuni tipi di farmaci (come retinoidi, interferone, eparina, alcuni contraccettivi orali, allopurinolo, ecc.);

Carenze nutrizionali, ecc. A differenza della forma acuta, il telogen effluvium cronico non tende ad autorisolversi spontaneamente e il paziente si troverà ad affrontare un graduale ed inesorabile diradamento. Il trattamento dell'effluvio in telogen di tipo cronico prevede di intervenire sulla causa scatenante, cui può associarsi la somministrazione di corticosteroidi per via topica, oppure, nei casi più gravi, per via sistemica.